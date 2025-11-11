Κουρέτας: Αν ήταν ο κ. Αγοραστός περιφερειάρχης, θα τον είχαν πάει με ελικόπτερο στην εκδήλωση

Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, κ. Δημήτρης Κουρέτας, μίλησε σήμερα (11/11) στα Παραπολιτικά μεταξύ άλλων για την απουσία του από την εκδήλωση της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών προς τιμήν των δωρητών του Σχεδίου Δράσης για την ανασυγκρότηση των πληγέντων περιοχών της Θεσσαλίας από την κακοκαιρία Daniel.

Μεταξύ άλλων, ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας τόνισε:

«Δεν το ήξερα, με πήρε τηλέφωνο κάποιος φίλος και μου το είπε χθες το βράδυ αργά. Δεν με κάλεσαν ούτε από την Ένωση ούτε από την κυβέρνηση, δεν με κάλεσε κανείς. Θεωρώ ότι δεν χωρούσα σε αυτή την εκδήλωση».

Ενώ στη συνέχεια πρόσθεσε:

«Εγώ σε αυτή την εκδήλωση θα μιλούσα. Δεν θα πήγαινα να καθίσω στην πρώτη γραμμή μουγκός, θα μιλούσα και θα έλεγα πράγματα. Καταρχάς η ιστορία της ανασυγκρότησης της Θεσσαλίας δεν σώζεται ούτε με 30 ούτε με 50 εκατομμύρια, είναι ευπρόσδεκτα μεν αλλά να μην περνάνε λάθος μηνύματα στους ανθρώπους. Μέχρι στιγμής η Περιφέρεια Θεσσαλίας από δικούς της πόρους και από κάποια χρήματα -όχι πολλά- που έδωσε το υπουργείο Εσωτερικών έχει δημιουργήσει μια κατάσταση που έχει επανέλθει σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό το θέμα των ρεμάτων, των αναχωμάτων, η βατότητα και το αντιπλημμυρικό κομμάτι χωρίς φυσικά να φτάνουμε σε αυτό που θέλουμε. …Αυτή τη στιγμή το ότι έχει επανέλθει η Θεσσαλία σε ένα βαθμό οφείλεται σε αυτό που έχει σχεδιάσει η Περιφέρεια, αλλά αυτά τα οποία πρέπει να γίνουν για να μπορέσει να φτάσει σε μια φουλ προστασία είναι πάρα πολλά».

Ερωτηθείς τι θα γίνει στη περίπτωση που συμβεί κάτι ανάλογο του Daniel στη Θεσσαλία, ο κ. Κουρέτας είπε χαρακτηριστικά ότι σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο η Θεσσαλία «θα ξαναπλημμυρίσει. Η Θεσσαλία αντέχει αυτή τη στιγμή ένα Daniel 12 ωρών από τις υπερπροσπάθειες αποκατάστασης τις οποίες έχουμε κάνει».

Όσον αφορά την επικοινωνία που έχει με τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας ανέφερε:

«Έχω ζητήσει επτά ραντεβού από τον Πρωθυπουργό από τις αρχές του χρόνου και δεν μου έχει απαντήσει σε κανένα. Θεωρώ ότι η Θεσσαλία ξεχάστηκε σαν πρόβλημα. Θα παραδώσω σε λίγες εβδομάδες ένα πολύ μεγάλο αντιπλημμυρικό έργο που λέγεται φράγμα του Ληθαίου. Την ώρα που θα γίνει εγώ καλώ τον Πρωθυπουργό να έρθει και να μας ανακοινώσει το χρονοδιάγραμμα όπως ανακοίνωσε για το θέμα της ύδρευσης στην Αττική. Τον περιμένω να έρθει στα εγκαίνια και να πει «κ. Κουρέτα αυτό που σας υποσχέθηκα πέρυσι τον Αύγουστο το κάνω πράξη. Άργησα 2-3 μήνες οι μελέτες για αυτά τα φράγματα είναι εδώ, πάρτε τες και αυτό είναι και το χρονοδιάγραμμα». Αν δεν το κάνει και δεν μας παρουσιάσει ένα σχέδιο το οποίο να σχετίζεται με την ανθεκτικότητα της Θεσσαλίας, τα φράγματα και να μας παρουσιάσει το σχέδιο πότε θα ολοκληρωθεί η ορεινή υδρονομία τότε υπάρχει πρόβλημα σοβαρό».

Ολοκληρώνοντας την παρέμβασή του ο κ. Κουρέτας αναφέρθηκε στην κακή -όπως την χαρακτήρισε- συνεργασία του με τον κ. Τσιάρα και στο φλέγον ζήτημα της ευλογιάς των αιγοπροβάτων που απασχολεί ιδιαίτερα τον κτηνοτροφικό κόσμο.

Όπως λοιπόν είπε χαρακτηριστικά:

«Με κάποιους υπουργούς έχω πάρα πολύ καλή συνεργασία με κάποιους όχι. Ας πούμε με τον κ. Τσιάρα δεν έχω καθόλου καλή συνεργασία γιατί έχω διαφοροποιηθεί για το θέμα της ευλογιάς. Θεωρώ ότι κάνει λάθος και από τότε που το εξέφρασα δεν έχουμε μιλήσει. Εμένα δεν είναι η δουλειά μου και η θέση μου να χειροκροτώ κάποιους επειδή κάνουν κάτι, η δουλειά μου και η θέση μου είναι να στηρίζω τα συμφέροντα του μέσου Θεσσαλού».

Ενώ σχετικά με την ευλογιά και το μη εγκεκριμένο εμβόλιο πρόσθεσε:

«Δεν υπάρχει σχέδιο το οποίο να μας έχει παρουσιαστεί για το πως θα ανακτήσουμε το ζωικό κεφάλαιο και το γάλα το οποίο έχει χαθεί. Δίνεται η έγκριση στο εμβόλιο όταν το ζητήσει μια χώρα. Αν δεν το ζητήσεις πως θα στο εγκρίνουν; Το εμβόλιο υπάρχει. Είναι θέμα πολιτικής, είναι δικό τους θέμα. Εμείς καταθέσαμε με όλους τους κτηνοτροφικούς συλλόγους ένα plan B, η κυβέρνηση είναι υπεύθυνη».