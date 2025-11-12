Κακλαμάνης: Δύο ευρώ στα χίλια για το Κοινοβούλιο - Ο προϋπολογισμός της Βουλής εγκρίθηκε με συναίνεση
15:54 - 12 Νοε 2025

Κακλαμάνης: Δύο ευρώ στα χίλια για το Κοινοβούλιο - Ο προϋπολογισμός της Βουλής εγκρίθηκε με συναίνεση

Με την ευρεία συναίνεση έξι εκ των κομμάτων της Βουλής εγκρίθηκε από την Ολομέλεια ο προϋπολογισμός της Βουλής για το οικονομικό έτος 2026. Υπέρ τάχθηκαν η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, η Νέα Αριστερά, η Ελληνική Λύση και η Νίκη, ενώ «παρών» δήλωσε το ΚΚΕ. Κατά ψήφισε η Πλεύση Ελευθερίας.

Κατά την τοποθέτησή του, ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης επισήμανε πως «από τα 1.000 ευρώ που ξοδεύει το ελληνικό κράτος, μόλις τα δύο κατευθύνονται στη λειτουργία της Βουλής», στοιχείο που, όπως είπε, κατατάσσει τη χώρα στις τελευταίες θέσεις δαπανών για τη Δημοκρατία στην ΕΕ.

«Από αυτό το 0,2% του κρατικού προϋπολογισμού, το 75% αφορά ανελαστικές δαπάνες, όπως μισθοδοσία, και το υπόλοιπο 25% καλύπτει τις λοιπές δραστηριότητες και το κοινωνικό έργο της Βουλής», εξήγησε ο κ. Κακλαμάνης, τονίζοντας ότι «η λειτουργία του Κοινοβουλίου δεν επηρεάζει το δημοσιονομικό κόστος της χώρας».

«Παράδειγμα διαφάνειας και παραγωγικότητας»

Ο πρόεδρος της Βουλής υπερασπίστηκε τον θεσμό, υπογραμμίζοντας ότι η Βουλή λειτουργεί με απόλυτη διαφάνεια και συνέπεια.

«Μακάρι ολόκληρο το Δημόσιο να λειτουργούσε με την ίδια διαφάνεια και παραγωγικότητα. Δεν έχει ακουστεί ποτέ σκάνδαλο που να αφορά τη Βουλή ή πρόεδρο κόμματος. Οφείλουμε να υπερασπιζόμαστε τον θεσμό και την αξιοπρέπεια των βουλευτών, χωρίς να υποκύπτουμε σε λαϊκισμούς», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το κοινωνικό και πολιτιστικό έργο της Βουλής

Ο κ. Κακλαμάνης αναφέρθηκε εκτενώς στις κοινωνικές παρεμβάσεις που χρηματοδοτεί η Βουλή, υπενθυμίζοντας τη δωρεά 8 εκατομμυρίων ευρώ για τη δημιουργία 50 κλινών ΜΕΘ στο νοσοκομείο «Σωτηρία», που «έσωσαν εκατοντάδες ζωές» κατά την περίοδο της πανδημίας.

Για το 2026, η Βουλή προγραμματίζει τη χρηματοδότηση της υλικοτεχνικής υποδομής της Οδοντιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, την αναβάθμιση τεσσάρων χειρουργείων του νοσοκομείου «Ερυθρός Σταυρός», καθώς και την πλήρη ανακαίνιση των κοιτώνων και τη δημιουργία γηπέδου αθλοπαιδιών στις φυλακές ανηλίκων Αυλώνα. Παράλληλα, προβλέπονται νέες δωρεές προς τις Ένοπλες Δυνάμεις.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο πολιτιστικό έργο της Βουλής, με έμφαση στο πρώην Καπνεργοστάσιο, που, όπως είπε, έχει μετατραπεί σε κοιτίδα πολιτισμού διεθνούς εμβέλειας, φιλοξενώντας πανευρωπαϊκές και παγκόσμιες εκθέσεις.

Απάντηση στην Πλεύση Ελευθερίας

Ο κ. Κακλαμάνης διέψευσε τέλος τους ισχυρισμούς της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου, ότι στη Διάσκεψη των Προέδρων υπήρξε πρόταση για καταβολή 13ου και 14ου μισθού στους συνεργάτες των βουλευτών.

«Ουδέποτε ειπώθηκε κάτι τέτοιο», ανέφερε κατηγορηματικά, κλείνοντας την τοποθέτησή του με την επισήμανση πως «ο θεσμός της Βουλής χρειάζεται σεβασμό, όχι στρέβλωση και παραπληροφόρηση».

Τελευταία τροποποίηση στις 12/11/2025 - 16:10
