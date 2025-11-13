Γερουλάνος: Χιλιάδες οικογένειες αποκλείονται από την παραγωγική διαδικασία λόγω του ιδιωτικού χρέους

«Το 2023 τα καθαρά κέρδη των τραπεζώνέφτασαν τα 3,6 δισ.και τα 4,5 δισ. το 2024.Αυτή είναι η πολιτική σας. Να σώσουμε τους δικούς μας με όποιο κόστος στον Ελληνικό λαό»είπε στην παρέμβασή του στην Ολομέλεια της Βουλής ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος και Βουλευτής Α’ Αθηνών του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Παύλος Γερουλάνος, στο πλαίσιο της συζήτησης για τον απολογισμό – ισολογισμό του 2023. Και υπενθύμισε τα λόγια του Υπουργού Οικονομικών της Κυβέρνησης για τις τράπεζες κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού του 2023:

«Θέλω μόνο να μοιραστώ μαζί σας μερικά ανέκδοτα, μήπως και ευθυμήσουν λίγοι συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατίας. Ακούστε: “Οι τράπεζες θα προχωρήσουν σε βελτιωτικές προτάσεις ώστε να αυξηθεί το ποσοστό εγκρισιμότητας στον εξωδικαστικό μηχανισμό. Ο υφιστάμενος εξωδικαστικός μηχανισμός καθίσταται το πιο αποτελεσματικό εργαλείο ρύθμισης οφειλών της τελευταίας δεκαετίας”.Ακούστε και το άλλο: “Οι τράπεζες αποδέχονται ότι υφίσταται – το τελευταίο διάστημα – σημαντική απόκλιση στα επιτόκια χορηγήσεων και καταθέσεων, και δεσμεύονται να αναθεωρήσουν την πολιτική επιτοκίων”.Ακούστε και αυτό: “Οι τράπεζες σχεδιάζουν και επανεξετάζουν μειώσεις προμηθειών για διάφορες απλές τραπεζικές συναλλαγές”. Και για το τέλος το καλύτερο: “Η λογική «τα κέρδη δικά μου, το κόστος δικό σου», δεν βρίσκει ανταπόκριση στη σημερινή Κυβέρνηση. Αντιθέτως, το κόστος πρέπει να μοιράζεται και με το τραπεζικό σύστημα”.

Στη συνέχεια ο Παύλος Γερουλάνος παρέθεσε τρεις πολύ χαρακτηριστικούς αριθμούς για την κατάσταση σήμερα στην κοινωνία: «Οι οφειλές στο ιδιωτικό χρέος έχουν φτάσει τα 250 δισ. και ο λεγόμενος «πιο αποτελεσματικός εξωδικαστικός μηχανισμός» έχει αλλάξει 2-3 φορές από τότε. Μάταια. 4.000.000 εκατομμύρια ΑΦΜ χρωστούν στην εφορία. 2.300.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις χρωστούν στον ΕΦΚΑ. Πάνω από ένα εκατομμύριο δάνεια είναι «κόκκινα». Και κάθε ένας από αυτούς τους ανθρώπους και τις οικογένειες τους αποκλείονται από την παραγωγική διαδικασία. Σε αυτούς μιλάτε για “σταθερότητα”;»

Και ολοκλήρωσε ο Παύλος Γερουλάνος: «Και μετά περιμένετε παραγωγικότητα. Περιμένετε ανάπτυξη αντάξια της Ελληνικής οικονομίας. Και περιμένετε πρόοδο της Ελληνικής κοινωνίας. Ούτε ένα δεν πετύχατε. Ανέκδοτο ο προϋπολογισμός του 2023.Ανέκδοτο και ο ισολογισμός.Μόνο που κανένας δεν γελάει».