ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Γερουλάνος: Χιλιάδες οικογένειες αποκλείονται από την παραγωγική διαδικασία λόγω του ιδιωτικού χρέους
Πολιτική
15:55 - 13 Νοε 2025

Γερουλάνος: Χιλιάδες οικογένειες αποκλείονται από την παραγωγική διαδικασία λόγω του ιδιωτικού χρέους

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

«Το 2023 τα καθαρά κέρδη των τραπεζώνέφτασαν τα 3,6 δισ.και τα 4,5 δισ. το 2024.Αυτή είναι η πολιτική σας. Να σώσουμε τους δικούς μας με όποιο κόστος στον Ελληνικό λαό»είπε στην παρέμβασή του στην Ολομέλεια της Βουλής ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος και Βουλευτής Α’ Αθηνών του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Παύλος Γερουλάνος, στο πλαίσιο της συζήτησης για τον απολογισμό – ισολογισμό του 2023. Και υπενθύμισε τα λόγια του Υπουργού Οικονομικών της Κυβέρνησης για τις τράπεζες κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού του 2023:

«Θέλω μόνο να μοιραστώ μαζί σας μερικά ανέκδοτα, μήπως και ευθυμήσουν λίγοι συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατίας. Ακούστε: “Οι τράπεζες θα προχωρήσουν σε βελτιωτικές προτάσεις ώστε να αυξηθεί το ποσοστό εγκρισιμότητας στον εξωδικαστικό μηχανισμό. Ο υφιστάμενος εξωδικαστικός μηχανισμός καθίσταται το πιο αποτελεσματικό εργαλείο ρύθμισης οφειλών της τελευταίας δεκαετίας”.Ακούστε και το άλλο: “Οι τράπεζες αποδέχονται ότι υφίσταται – το τελευταίο διάστημα – σημαντική απόκλιση στα επιτόκια χορηγήσεων και καταθέσεων, και δεσμεύονται να αναθεωρήσουν την πολιτική επιτοκίων”.Ακούστε και αυτό: “Οι τράπεζες σχεδιάζουν και επανεξετάζουν μειώσεις προμηθειών για διάφορες απλές τραπεζικές συναλλαγές”. Και για το τέλος το καλύτερο: “Η λογική «τα κέρδη δικά μου, το κόστος δικό σου», δεν βρίσκει ανταπόκριση στη σημερινή Κυβέρνηση. Αντιθέτως, το κόστος πρέπει να μοιράζεται και με το τραπεζικό σύστημα”.

Στη συνέχεια ο Παύλος Γερουλάνος παρέθεσε τρεις πολύ χαρακτηριστικούς αριθμούς για την κατάσταση σήμερα στην κοινωνία: «Οι οφειλές στο ιδιωτικό χρέος έχουν φτάσει τα 250 δισ. και ο λεγόμενος «πιο αποτελεσματικός εξωδικαστικός μηχανισμός» έχει αλλάξει 2-3 φορές από τότε. Μάταια. 4.000.000 εκατομμύρια ΑΦΜ χρωστούν στην εφορία. 2.300.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις χρωστούν στον ΕΦΚΑ. Πάνω από ένα εκατομμύριο δάνεια είναι «κόκκινα». Και κάθε ένας από αυτούς τους ανθρώπους και τις οικογένειες τους αποκλείονται από την παραγωγική διαδικασία. Σε αυτούς μιλάτε για “σταθερότητα”;»

Και ολοκλήρωσε ο Παύλος Γερουλάνος: «Και μετά περιμένετε παραγωγικότητα. Περιμένετε ανάπτυξη αντάξια της Ελληνικής οικονομίας. Και περιμένετε πρόοδο της Ελληνικής κοινωνίας. Ούτε ένα δεν πετύχατε. Ανέκδοτο ο προϋπολογισμός του 2023.Ανέκδοτο και ο ισολογισμός.Μόνο που κανένας δεν γελάει».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Δένδιας: Αποστολή τεθωρακισμένων στον Λίβανο - Ενίσχυση στρατιωτικής συνεργασίας
Πολιτική

Δένδιας: Αποστολή τεθωρακισμένων στον Λίβανο - Ενίσχυση στρατιωτικής συνεργασίας

Αναζήτηση πυξίδας στα crypto: Υποτονικές κινήσεις σε Bitcoin και alts – «Φωτεινή» εξαίρεση το XRP
Νομίσματα

Αναζήτηση πυξίδας στα crypto: Υποτονικές κινήσεις σε Bitcoin και alts – «Φωτεινή» εξαίρεση το XRP

Παπαθανάσης: Στο ΕΣΠΑ η ενεργειακή αναβάθμιση των Νοσοκομείων «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο» και Ρεθύμνου
Οικονομία

Παπαθανάσης: Στο ΕΣΠΑ η ενεργειακή αναβάθμιση των Νοσοκομείων «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο» και Ρεθύμνου

Η General Tire Greece χαράζει νέους δρόμους περιπέτειας και αυθεντικής επικοινωνίας για το 2025–2026
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η General Tire Greece χαράζει νέους δρόμους περιπέτειας και αυθεντικής επικοινωνίας για το 2025–2026

ΟΟΣΑ για Ελλάδα: Τεράστιο χάσμα στην ανεργία γυναικών και ανδρών - Υψηλότερα τα ποσοστά ανεργίας των νέων από τα αντίστοιχα της Ευρωζώνης
Οικονομία

ΟΟΣΑ για Ελλάδα: Τεράστιο χάσμα στην ανεργία γυναικών και ανδρών - Υψηλότερα τα ποσοστά ανεργίας των νέων από τα αντίστοιχα της Ευρωζώνης

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Κόντρα ΠΑΣΟΚ – Σιακαντάρη για τη… συγκυβέρνηση με τη ΝΔ
Πολιτική

Κόντρα ΠΑΣΟΚ – Σιακαντάρη για τη… συγκυβέρνηση με τη ΝΔ

Ο λόγος που το ΠΑΣΟΚ ψήφισε «παρών» στην ανανέωση της θητείας του Στουρνάρα
Πολιτική

Ο λόγος που το ΠΑΣΟΚ ψήφισε «παρών» στην ανανέωση της θητείας του Στουρνάρα

Μητσοτάκης: Επεκτείνεται η επιδότηση του Diesel για τον Ιούνιο - Αιχμές κατά ΠΑΣΟΚ και Τσίπρα
Πολιτική

Μητσοτάκης: Επεκτείνεται η επιδότηση του Diesel για τον Ιούνιο - Αιχμές κατά ΠΑΣΟΚ και Τσίπρα 

Κατρίνης: Στόχος του ΠΑΣΟΚ η νίκη και η πολιτική ανατροπή στις επόμενες εκλογές
Πολιτική

Κατρίνης: Στόχος του ΠΑΣΟΚ η νίκη και η πολιτική ανατροπή στις επόμενες εκλογές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
26/05/2026 - 18:06

Χατζηδάκης: Χρωστάει μια απάντηση ο κ. Τσίπρας για τη ΔΕΗ

Ανακοινώσεις
26/05/2026 - 17:57

E.IN.S.: Μέρισμα €0,06 ανά μετοχή και ανεκτέλεστο έργων €13 εκατ.

Ειδήσεις
26/05/2026 - 17:53

ΕΚΤ για πληθωρισμό: Αναμένεται ανοδική αναθεώρηση των προβλέψεων τον Ιούνιο λόγω Μέσης Ανατολής 

Ναυτιλία
26/05/2026 - 17:48

D-Marin: Θέτει νέα πρότυπα με την αναβάθμιση ύψους €8.5 εκατ. της Μαρίνας Γουβιών στην Κέρκυρα

Πολιτική
26/05/2026 - 17:41

Ανδρουλάκης σε Μητσοτάκη: Μην αυταπατάστε, η δήθεν θεσμικότητα δεν μπορεί να καμουφλάρει τον πολιτικό σας κατήφορο

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
26/05/2026 - 17:35

ΔΕΣΦΑ: Εγκαινιάστηκε ο αγωγός φυσικού αερίου προς τη Δυτική Μακεδονία

Σχόλια Αγοράς
26/05/2026 - 17:33

ΧΑ: Ανθεκτικό παρά το γεωπολιτικό σοκ – ΓΔ σε ανοδική τροχιά με οδηγό τη ΔΕΗ

Πολιτική
26/05/2026 - 17:25

Κόντρα ΠΑΣΟΚ – Σιακαντάρη για τη… συγκυβέρνηση με τη ΝΔ

Εργασιακά
26/05/2026 - 17:20

Κεραμέως για νέο νομοσχέδιο: Ο μισθός να εξαρτάται από τη δουλειά, όχι από το φύλο

ΕΜΠΟΡΙΟ
26/05/2026 - 17:19

METRO ΑΕΒΕ: Επενδύσεις €250 εκατ. το 2026–2029 - Η πορεία του 2025

ΕΜΠΟΡΙΟ
26/05/2026 - 17:09

ΥΠΑΝ κατά Παντελιάδη: Στα ύψη η κόντρα για τιμές, πλαφόν κέρδους και πληθωρισμό

Ειδήσεις
26/05/2026 - 17:07

ΕΣΗΕΑ: Διοργανώνει ημερίδα για την αντιμετώπιση των slapps

Χρηματιστήρια
26/05/2026 - 16:57

Wall Street: Τεχνολογία και γεωπολιτικές προσδοκίες «εκτοξεύουν» τις μετοχές

Επιχειρήσεις
26/05/2026 - 16:57

Χατζηθεοδοσίου (ΕΕΑ): Ανεπίτρεπτο από πρόγραμμα άνω των 140 εκατ. ευρώ να εξαιρούνται κλάδοι όπως εστίαση, εμπόριο, υπηρεσίες

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
26/05/2026 - 16:49

ΥΠΑΑΤ: Περισσότεροι από 149 τόνοι ώριμων τυριών διακινήθηκαν από τη Λέσβο από 19 έως 25 Μαΐου

Ναυτιλία
26/05/2026 - 16:42

Η Navios επιστρέφει στα VLCC με επένδυση μισού δισ. δολαρίων

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
26/05/2026 - 16:40

ICAP CRIF: Εντείνεται το ενδιαφέρον των τραπεζών για τον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλισης στην Ελλάδα

Ειδήσεις
26/05/2026 - 16:40

«Μπλόκο» στο διαγωνισμό για τις «έξυπνες» κάμερες από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Ειδήσεις
26/05/2026 - 16:33

Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026: Πώς βαθμολογούνται τα γραπτά

Πολιτική
26/05/2026 - 16:26

Χρηστίδης: Απαιτείται άμεση ενημέρωση για την οσμή αερίου στην Αττική – Ερώτηση στη Βουλή

Ακίνητα
26/05/2026 - 16:25

Υπερταμείο: Εκκίνηση διαγωνισμού για την αξιοποίηση του ακινήτου «Ιαματική Πηγή Λουτρών Θερμοπυλών»

Ειδήσεις
26/05/2026 - 16:19

ΕΕ: Η «έκρηξη» στις τιμές των λιπασμάτων στο επίκεντρο της συνεδρίασης των υπουργών γεωργίας

Ναυτιλία
26/05/2026 - 16:19

Έκρηξη σε δεξαμενόπλοιο ανοιχτά του Ομάν: Ασφαλές το πλήρωμα, διαρροή καυσίμων στη θάλασσα

Οικονομία
26/05/2026 - 16:07

Επιδόματα diesel και παιδιού: Ποιοι δικαιούνται τα 150 ευρώ (πίνακας)

Ειδήσεις
26/05/2026 - 16:05

Γκιλφόιλ από Αλεξανδρούπολη: Κρίσιμος κόμβος για ΝΑΤΟ και ΗΠΑ

Ναυτιλία
26/05/2026 - 16:03

Με 5.800 πλοία οι Έλληνες κυριαρχούν στις θάλασσες του κόσμου

Ειδήσεις
26/05/2026 - 15:59

Στη Βουλή το νέο μεταναστευτικό νομοσχέδιο: Τι αλλάζει σε άσυλο, σύνορα και επιστροφές

Ειδήσεις
26/05/2026 - 15:43

Reuters: Μασκ εναντίον Πενταγώνου - Σημείο τριβής το κόστος του Starlink στον πόλεμο του Ιράν

Ειδήσεις
26/05/2026 - 15:30

Βέλγιο: 4 νεκροί και 2 σοβαρά τραυματίες από τη σύγκρουση τρένου με σχολικό λεωφορείο

Πολιτική
26/05/2026 - 15:29

Καρυστιανού: «Όχι άλλα Τέμπη» – Κατατέθηκε η ιδρυτική διακήρυξη της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία»

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ