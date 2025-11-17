Ζητούνται εξηγήσεις από τον ανήσυχο Πρόεδρο της Δημοκρατίας - Αντιδράσεις για την άστοχη (ή στοχευμένη) διαρροή
Πολιτική
14:37 - 17 Νοε 2025

Ζητούνται εξηγήσεις από τον ανήσυχο Πρόεδρο της Δημοκρατίας - Αντιδράσεις για την άστοχη (ή στοχευμένη) διαρροή

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει η παρέμβαση του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα, μέσω σχολίων σε κυριακάτικη εφημερίδα, με την οποία εκφράζει την... αγωνία του για το τι θα συμβεί μετά τις επόμενες εθνικές εκλογές αν δεν προκύψει αυτοδυναμία για κάποιο από τα κόμματα.

Σε μία ασυνήθιστη κίνηση, ο πρόεδρος εμφανίστηκε "ανήσυχος" στο πρωτοσέλιδο του Βήματος της Κυριακής για το αν θα υπάρξει σταθερότητα και συναίνεση την επομένη των εθνικών εκλογών. Η διαρροή βασίζεται μάλιστα στις δημοσκοπήσεις με τον ΠτΔ να φέρεται σε ρόλο... σχολιαστή να δηλώνει πως ενώ η κυβέρνηση έχει φθορά, η αντιπολίτευση δεν κερδίζει κι αυτό τον προβληματίζει για το τελικό αποτελέσμα.

Και είναι πράγματι απορίας άξιο γιατί ενάμιση χρόνο πριν από τις εκλογές ο κ. Κώστας Τασούλας διακινδυνεύει να κατηγορηθεί (δικαίως) για απόπειρα δημιουργίας κλίματος υπέρ της ΝΔ ώστε να δώσει πόντους στο αφήγημα «Μητσοτάκης ή Χάος».

Κόντρα στο ρόλο του, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας κάνει διαρροές που παραπέμπουν ασφαλώς στην προηγούμενή του ιδιότητα αυτή του βουλευτή της ΝΔ ή σε πολιτικό αναλυτή που σχολιάζει τις δημοσκοπήσεις και μάλιστα... χαριτολογώντας. Γιατί, σύμφωνα πάντα με το ρεπορτάζ είπε πως «δεν θα ήθελε η πολιτική ζωή της χώρας να αποκτήσει χαρακτηριστικά "συνέλευσης πολυκατοικίας"».

Το χιούμορ δεν έσωσε, πάντως, τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο οποίος έχει βρεθεί στο στόχαστρο πολλών δημοσιογράφων, σχολιαστών σε site, ραδιόφωνα και τηλεοράσεις, ενώ φυσικά υπάρχουν και αντιδράσεις από τα κόμματα. Σχολιάζεται δε ιδιαιτέρως επικριτικά το γεγονός ότι ο κ. Τασούλας διαβάζει και ξαναδιαβάζει το άρθρο 37 του Συντάγματος για τις διερευνητικές εντολές, ώστε να περάσει το μήνυμα πως η αυτοδυναμία είναι μία πιο "σοφή" επιλογή.

Πρωτοφανής παρέμβαση

Το ΠΑΣΟΚ "σήκωσε" το θέμα με δήλωση του εκπροσώπου Τύπου, Κώστα Τσουκαλά, ο οποίος έκανε λόγο για "πρωτοφανή παρέμβαση". Στη δήλωσή του ο κ. Τσουκαλάς συμπληρώνει:

«Παράλληλα, το δημοσίευμα έχει και ανακρίβειες διότι στο θέμα των ανεξαρτήτων αρχών μέχρι στιγμής η μόνη δύναμη που έχει λειτουργήσει προωθητικά για να βρεθεί λύση είναι το ΠΑΣΟΚ που πρότεινε να γίνει μια ανοιχτή διαδικασία, την οποία τελικά και υιοθέτησε - έως τώρα στα λόγια τουλάχιστον - η κυβέρνηση.

Πρέπει λοιπόν η Προεδρία της Δημοκρατίας να διευκρινίσει αν το δημοσίευμα αυτό απηχεί τις απόψεις του Προέδρου της Δημοκρατίας και αν έχει συναινέσει στη δημοσίευσή του. Αν δεν διαψεύσει, είναι εξόχως προβληματικό ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας να εμφανίζεται ως σχολιαστής δημοσκοπήσεων και να προβαίνει σε παρατηρήσεις αντιθεσμικές για τα πολιτικά κόμματα και τα αποτελέσματα της κάλπης.

Ιδίως ενάμιση χρόνο πριν ο κυρίαρχος λαός αποφανθεί οριστικά και καθορίσει αυθεντικά την πολιτική αριθμητική και γεωγραφία. Διάβασα μάλιστα ότι στο πλαίσιο της ανησυχίας του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δίνει ιδιαίτερη έμφαση στο άρθρο 37 του Συντάγματος. Ξέρετε, εξίσου σημαντικό είναι και το άρθρο 50 του Συντάγματος που μιλά για τις αρμοδιότητες που έχει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και τα όρια άσκησης τους.

Ο κ. Τασούλας οφείλει να πάρει θέση και να εξηγήσει ποια είναι τα κίνητρα διότι ο ρόλος του Πρόεδρου της Δημοκρατίας είναι ύψιστης συμβολικής, πολιτικής, εθνικής και πολιτειακής σημασίας για να αναμειγνύεται μέσω διαρροών στο κομματικό παίγνιο με αυτόν τον τρόπο».

Ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ, Ανδρέας Σπυρόπουλος, σχολίασε από τη μεριά του: «Αν ισχύει το ρεπορτάζ, πρόκειται περί ενός μεγάλου θεσμικού ατοπήματος του Προέδρου της Δημοκρατίας, ο οποίος μάλλον δεν έχει καταλάβει ότι εκπροσωπεί όλους τους Έλληνες και ότι δεν κάνει πολιτική κριτική ή μεταφέρει την άποψή του, αυτή που έχει για το μαξιλάρι του, σε μια κορυφαία εφημερίδα».

Κλείνοντας, επανέλαβε: «Περιμένουμε την τοποθέτηση της Προεδρίας της Δημοκρατίας. Αν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι η κυβέρνηση έχει φθορά αλλά η αντιπολίτευση δεν δείχνει να κερδίζει, αυτό δεν είναι μια κρίση που δεν πρέπει να ειπωθεί από Πρόεδρο της Δημοκρατίας; Σας πειράζει η μέρα ή ο τρόπος;»

Τελευταία τροποποίηση στις 17/11/2025 - 14:51
