Ζητούνται εξηγήσεις από τον ανήσυχο Πρόεδρο της Δημοκρατίας - Αντιδράσεις για την άστοχη (ή στοχευμένη) διαρροή

Σε μία ασυνήθιστη κίνηση, ο πρόεδρος εμφανίστηκε "ανήσυχος" στο πρωτοσέλιδο του Βήματος της Κυριακής για το αν θα υπάρξει σταθερότητα και συναίνεση την επομένη των εθνικών εκλογών. Η διαρροή βασίζεται μάλιστα στις δημοσκοπήσεις με τον ΠτΔ να φέρεται σε ρόλο... σχολιαστή να δηλώνει πως ενώ η κυβέρνηση έχει φθορά, η αντιπολίτευση δεν κερδίζει κι αυτό τον προβληματίζει για το τελικό αποτελέσμα.
Και είναι πράγματι απορίας άξιο γιατί ενάμιση χρόνο πριν από τις εκλογές ο κ. Κώστας Τασούλας διακινδυνεύει να κατηγορηθεί (δικαίως) για απόπειρα δημιουργίας κλίματος υπέρ της ΝΔ ώστε να δώσει πόντους στο αφήγημα «Μητσοτάκης ή Χάος».
Κόντρα στο ρόλο του, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας κάνει διαρροές που παραπέμπουν ασφαλώς στην προηγούμενή του ιδιότητα αυτή του βουλευτή της ΝΔ ή σε πολιτικό αναλυτή που σχολιάζει τις δημοσκοπήσεις και μάλιστα... χαριτολογώντας. Γιατί, σύμφωνα πάντα με το ρεπορτάζ είπε πως «δεν θα ήθελε η πολιτική ζωή της χώρας να αποκτήσει χαρακτηριστικά "συνέλευσης πολυκατοικίας"».
Το χιούμορ δεν έσωσε, πάντως, τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο οποίος έχει βρεθεί στο στόχαστρο πολλών δημοσιογράφων, σχολιαστών σε site, ραδιόφωνα και τηλεοράσεις, ενώ φυσικά υπάρχουν και αντιδράσεις από τα κόμματα. Σχολιάζεται δε ιδιαιτέρως επικριτικά το γεγονός ότι ο κ. Τασούλας διαβάζει και ξαναδιαβάζει το άρθρο 37 του Συντάγματος για τις διερευνητικές εντολές, ώστε να περάσει το μήνυμα πως η αυτοδυναμία είναι μία πιο "σοφή" επιλογή.
Πρωτοφανής παρέμβαση
Το ΠΑΣΟΚ "σήκωσε" το θέμα με δήλωση του εκπροσώπου Τύπου, Κώστα Τσουκαλά, ο οποίος έκανε λόγο για "πρωτοφανή παρέμβαση". Στη δήλωσή του ο κ. Τσουκαλάς συμπληρώνει:
«Παράλληλα, το δημοσίευμα έχει και ανακρίβειες διότι στο θέμα των ανεξαρτήτων αρχών μέχρι στιγμής η μόνη δύναμη που έχει λειτουργήσει προωθητικά για να βρεθεί λύση είναι το ΠΑΣΟΚ που πρότεινε να γίνει μια ανοιχτή διαδικασία, την οποία τελικά και υιοθέτησε - έως τώρα στα λόγια τουλάχιστον - η κυβέρνηση.
Πρέπει λοιπόν η Προεδρία της Δημοκρατίας να διευκρινίσει αν το δημοσίευμα αυτό απηχεί τις απόψεις του Προέδρου της Δημοκρατίας και αν έχει συναινέσει στη δημοσίευσή του. Αν δεν διαψεύσει, είναι εξόχως προβληματικό ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας να εμφανίζεται ως σχολιαστής δημοσκοπήσεων και να προβαίνει σε παρατηρήσεις αντιθεσμικές για τα πολιτικά κόμματα και τα αποτελέσματα της κάλπης.
Ιδίως ενάμιση χρόνο πριν ο κυρίαρχος λαός αποφανθεί οριστικά και καθορίσει αυθεντικά την πολιτική αριθμητική και γεωγραφία. Διάβασα μάλιστα ότι στο πλαίσιο της ανησυχίας του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δίνει ιδιαίτερη έμφαση στο άρθρο 37 του Συντάγματος. Ξέρετε, εξίσου σημαντικό είναι και το άρθρο 50 του Συντάγματος που μιλά για τις αρμοδιότητες που έχει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και τα όρια άσκησης τους.
Ο κ. Τασούλας οφείλει να πάρει θέση και να εξηγήσει ποια είναι τα κίνητρα διότι ο ρόλος του Πρόεδρου της Δημοκρατίας είναι ύψιστης συμβολικής, πολιτικής, εθνικής και πολιτειακής σημασίας για να αναμειγνύεται μέσω διαρροών στο κομματικό παίγνιο με αυτόν τον τρόπο».
Ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ, Ανδρέας Σπυρόπουλος, σχολίασε από τη μεριά του: «Αν ισχύει το ρεπορτάζ, πρόκειται περί ενός μεγάλου θεσμικού ατοπήματος του Προέδρου της Δημοκρατίας, ο οποίος μάλλον δεν έχει καταλάβει ότι εκπροσωπεί όλους τους Έλληνες και ότι δεν κάνει πολιτική κριτική ή μεταφέρει την άποψή του, αυτή που έχει για το μαξιλάρι του, σε μια κορυφαία εφημερίδα».
Κλείνοντας, επανέλαβε: «Περιμένουμε την τοποθέτηση της Προεδρίας της Δημοκρατίας. Αν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι η κυβέρνηση έχει φθορά αλλά η αντιπολίτευση δεν δείχνει να κερδίζει, αυτό δεν είναι μια κρίση που δεν πρέπει να ειπωθεί από Πρόεδρο της Δημοκρατίας; Σας πειράζει η μέρα ή ο τρόπος;»