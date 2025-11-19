Ύμνοι Κωνσταντοπούλου για Καραναστάση: Η Πλεύση χάνει τον πυλώνα της

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου εξέφρασε τη βαθιά της εκτίμηση στον βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας, Διαμαντή Καραναστάση, μετά την ανακοίνωση της παραίτησης του, τονίζοντας ότι η Πλεύση χάνει τον σημαντικότερο πυλώνα, εμπνευστή και στήριγμά της, αλλά βγαίνει δυνατή από το παράδειγμα που αφήνει.

Η κυρία Κωνσταντοπούλου ανέδειξε την προσφορά του ως ανεκτίμητη, υπογραμμίζοντας την ακεραιότητα, την τόλμη και την πίστη στις αξίες του, ενώ χαρακτήρισε την παραίτηση ως βαθιά πολιτική πράξη, που αφήνει πολιτική και κοινωνική παρακαταθήκη. Η Κωνσταντοπούλου ευχαρίστησε τον Καραναστάση για κάθε παρέμβαση, δράση και συμβολή του, τονίζοντας ότι φεύγει από τη βουλή νικητής, χωρίς να τον νικήσει ή να τον σκιάσει ο «βούρκος» του συστήματος, και ότι το παράδειγμά του θα συνεχίσει να εμπνέει την Πλεύση και τους πολίτες.

Ολόκληρη η δήλωση της Ζωής Κωνσταντοπούλου:

«Δεν είμαστε όλοι ίδιοι ούτε θα γίνουμε ποτέ δεν είμαστε όλοι ίδιοι και ο Διαμαντής το απέδειξε με κάθε πράξη του και κάθε ρανίδα της υπέρβασης του με τις επιλογές του με όλα όσα έδωσε και την πολιτική παραίτηση του από το αξίωμα δεν είμαστε όλοι ίδιοι την ώρα που κάποιοι γαντζώνονται σε θέσεις εξουσίας ο Διαμαντής επέλεξε να μείνει πιστός στις ιδέες του στον πολιτισμό στην αγάπη για τον άνθρωπο στην δημιουργία και έδειξε τι θα πει τόλμη και ακεραιότητα.

Η παραίτηση είναι μια πράξη βαθιά πολιτική αληθινή και δύσκολη όπως κάθε τι που έχει κάνει αυτός ο μοναδικός ιδιοφυής σπάνιος άνθρωπος, αφήνει παρακαταθήκη πολιτική και κοινωνική ενός ανθρώπου αδάμαστου που δεν αποδέχεται την βρωμιά του συστήματος εξουσίας.

Η απαίτηση τον τιμά, τιμά την πλεύση ελευθερίας που την ίδρυσε και την ανέστησε την έφερε μέσα στη βουλή και την φρόντισε σαν πατέρας που φροντίζει το παιδί του μέχρι να είναι ασφαλές.

Η παραίτηση έρχεται μετά από δέκα σχεδόν χρόνια προσφοράς στην πλεύση. Είναι η ψυχή ο ιθύνων νους ο εμπνευστής και ο στρατηγός σε πάρα πολλές μαχες και νίκες, εκείνος που πίστεψε επέμεινε και υπέμεινε.

Αφήνει το βουλευτικό αξίωμα μετά από άλλη μια μεγάλη ιστορική νίκη την μεγάλη μας εκδήλωση που την εμπνεύστηκε την σχεδίασε την πραγματοποίησε του παγκόσμιου δικτύου και του προγράμματος πλεύσης ελευθερίας.

Ήταν μια στιγμή πολιτική που έμεινε ήδη στην ιστορία και έγραψε ιστορία, ανεκτίμητη παρακαταθήκη που ο Διαμαντής αφήνει στην πλεύση αλλά πολίτες. Η προσφορά του είναι ανεκτίμητη και προφανώς δεν μπορώ να την περικλείσω σε μια δήλωση. Εχω την ανάγκη να υπογραμμίσω ότι απόφαση του ήταν και είναι βαθιά συνειδητοποιημένη σε πλήρη στοίχιση με τις αξίες ενός ανθρώπου αμετάπειστα ταπεινού. Φεύγει από την βουλή νικητής γιατί δεν τον νίκησε ούτε τον σκέπασε ο βούρκος εκείνος νίκησε και κατάφερε να καταγράψει μια εντελώς διαφορετική πορεία ασυνήθιστη αντισυμβατική. Οι ομιλίες του δεν έχουν γίνει με αυτόν τον τρόπο ούτε με αυτήν την αλήθεια, ξέρετε πόσο τον αγαπούν οι εργαζόμενοι εδώ στην βουλή

Κατακτούσε και μετέδιδε και αναμετέδιδε τον πολιτισμό. Η απόφαση του παρθηκε πριν την μεγάλη μας εκδήλωση. Την πρόσφερε σαν το τελευταίο του μεγάλο δώρο και έτσι εμείς διαφυλάσσουμε αυτήν την παρακαταθήκη. Δεν ξέρετε και δεν ξέρουμε πολλούς που αφήνουν αξιώματα για αρχές και αξίες. Η Πλεύση χάνει από την πρώτη γραμμή της το ανεκτίμητο στήριγμα τον υπερασπιστή και εμπνευστή χάνει τον πιο πολύτιμο πυλώνα αλλά βγαίνει κερδισμένη και δυνατή από αυτό το παράδειγμα που συγκρότησε και ενσάρκωσε.

Αισθάνομαι την ανάγκη να εκφράσω την βαθιά μου ευγνωμοσύνη για κάθε λέξη και κάθε πρόταση κάθε τολμηρή παρέμβαση και ανυπολόγιστη δράση. Να του εκφράσω ευγνωμοσύνη μου για όσα εκπροσωπεί και να του πω Διαμαντή τον κόσμο θα τον αλλάξουμε εσύ ο ίδιος τον άλλαξες, μετατόπισες τα πράγμα και μια μέρα όχι τόσο μακριά η βουλή θα είναι καθαρή γεμάτη ανθρώπους καθαρούς όπου ο πολιτισμός θα τους συγκινεί».