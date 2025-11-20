Καραμανλής: Οι σχέσεις Ελλάδας - Κίνας παράγουν αμοιβαία οφέλη

Χαιρετισμό στην εκδήλωση για την επέτειο των 30 χρόνων από την ίδρυση του Ελληνοκινεζικού Εμπορικού, Βιομηχανικού, Τουριστικού και Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου απηύθυνε ο πρώην πρωθυπουργός, Κώστας Καραμανλής εξαίροντας τις σχέσεις μεταξύ Κίνας και Ελλάδας.

«Η επέτειος των 30 χρόνων σηματοδοτεί μια μακρά πορεία συνεισφοράς στις ελληνοκινεζικές επιχειρηματικές σχέσεις και συμβολής στην επιχειρηματική ανάπτυξη της χώρας μας» τόνισε μεταξύ άλλων στην ομιλία του ο κ. Καραμανλής για να συμπληρώσει πως παράλληλα η επέτειος αυτή «επικαιροποιεί το γεωπολιτικό όραμα που μοιραζόμαστε για την καθιέρωση της Ελλάδας ως κόμβου ανάπτυξης και συνεργασίας στην περιοχή με την αξιοποίηση όλων των συγκριτικών μας πλεονεκτημάτων».

Όπως σημείωσε, σχεδόν πριν από είκοσι χρόνια «Ελλάδα και Κίνα συμφωνήσαμε και καταφέραμε να δώσουμε μία άνευ προηγουμένου δυναμική στις σχέσεις μας. Μέχρι τότε, οι πολιτικές μας επαφές ήταν σποραδικές και οι οικονομικές μας σχέσεις περιορισμένες».

«Η δουλειά που κάνει αυτό το Επιμελητήριο τα τελευταία 30 χρόνια είναι σημαντική, όχι μόνο από επιχειρηματική άποψη, αλλά και σε σχέση με την εξωστρέφεια της Ελλάδας και τη θέση της στην περιοχή. Οι σχέσεις Ελλάδας-Κίνας παράγουν αμοιβαία οφέλη. Με κύριο πυλώνα τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες στο ναυτιλιακό τομέα, μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι για το μέλλον» κατέληξε, κλείνοντας τον χαιρετισμό του.

Η εκδήλωση, με τίτλο «1995-2025: Γεφυρώνοντας Πολιτισμούς και Δημιουργώντας το Μέλλον στις Ελληνοκινεζικές Επιχειρηματικές Σχέσεις», σηματοδοτεί τρεις δεκαετίες ενεργού συμβολής στην προώθηση των διμερών σχέσεων Ελλάδας και Κίνας.

​Το «παρών» στην εκδήλωση έδωσαν κορυφαίες προσωπικότητες από τον πολιτικό και επιχειρηματικό κόσμο, καθώς και την πλοιοκτησία. Στα πλάνα διακρίνεται ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής, ο οποίος τιμήθηκε κατά τη διάρκεια της βραδιάς, ο Πρέσβης της Κίνας στην Ελλάδα Fang Qiu, καθώς και οι εφοπλιστές Παναγιώτης Τσάκος και Γιώργος Προκοπίου.

​Το πρόγραμμα περιλάμβανε χαιρετισμό από τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου, Κωνσταντίνο Ν. Γιαννίδη, καθώς και ομιλία από τον νέο Πρόεδρο του ΟΛΠ, Han Chao. Κεντρικός ομιλητής ήταν ο Wu Jincheng, Δήμαρχος της Pudong (Shanghai), ενώ έγινε παρουσίαση των επενδυτικών προοπτικών της οικονομικής ζώνης της Σαγκάης.

​Στο επίκεντρο της βραδιάς βρέθηκαν οι τιμητικές βραβεύσεις προσώπων που συνέβαλαν στη σύσφιξη των ελληνοκινεζικών σχέσεων. Ειδικότερα, εκτός από τον κ. Καραμανλή, βραβεύτηκαν ο εφοπλιστής Γιώργος Προκοπίου, ο πρώην Υπουργό Ναυτιλίας Γιώργος Ανωμερίτης, ο επιχειρηματίας Κυριάκος Δερμάτης, καθώς και ο Κινέζος Πρέσβης.