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Μαρινάκης προς Μόσχα: Η Ελλάδα είναι κυρίαρχη χώρα - Στοιχεία για ανεργία και οικονομική πορεία
Πολιτική
16:06 - 21 Νοε 2025

Μαρινάκης προς Μόσχα: Η Ελλάδα είναι κυρίαρχη χώρα - Στοιχεία για ανεργία και οικονομική πορεία

Reporter.gr Newsroom
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Σε αυστηρό τόνο απάντησε η ελληνική κυβέρνηση στις προειδοποιήσεις της εκπροσώπου του ρωσικού ΥΠΕΞ, Μαρίας Ζαχάροβα, η οποία έκανε λόγο για «κατάλληλη απάντηση» της Ρωσίας προς την Αθήνα σχετικά με τη συνεργασία Ελλάδας - Ουκρανίας στην παραγωγή μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης αναφερόμενος στις δηλώσεις της Μαρία Ζαχάροβα, απέρριψε κάθε υπόνοια εξωτερικής παρέμβασης, υπογραμμίζοντας:

«Η Ελλάδα είναι ένα κυρίαρχο κράτος και δεν πρόκειται να ζητήσει άδεια από κανέναν».

Πρόσθεσε μάλιστα ότι οι έντονες ρωσικές αντιδράσεις αποδεικνύουν πως η Ελλάδα βρίσκεται στο σωστό δρόμο, στο πλευρό της Ευρώπης και της Δύσης τονίζοντας: «Και η θέση μας, η θέση με τον αμυνόμενο, η θέση με την Ουκρανία, η θέση με την Ευρώπη, μία θέση, η οποία δικαιώνεται από πολλές απόψεις, μπορεί να ενοχλεί. Αλλά δεν πρόκειται να την αλλάξουμε και ειδικά δύο κυρίαρχα κράτη μεταξύ τους θα συνεχίσουν να κάνουν αυτό που πιστεύουν σωστό. Μένουμε, λοιπόν, στην ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών, χωρίς να μπορούμε να πούμε, και δεν χρειάζεται νομίζω να πούμε περισσότερα».

Η «οικονομία του καφέ» και τα επίσημα στοιχεία που παρουσίασε η κυβέρνηση

Σε εκτενή τοποθέτησή του, ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε στη συζήτηση περί «οικονομίας του καφέ», υπερασπιζόμενος τις επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας με βάση τα επίσημα στοιχεία του προϋπολογισμού και της Eurostat.

Ανεργία: Από το 18% στο 8%

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι η Ελλάδα καταγράφει τη μεγαλύτερη μείωση ανεργίας στην Ευρώπη, από 18% σε 8%, με τάση περαιτέρω υποχώρησης.

Σύμφωνα με τον Παύλο Μαρινάη όσον αφορά τους μισθούς και το διαθέσιμο εισόδημα:

  • οι ονομαστικοί και πραγματικοί μισθοί αυξάνονται σταθερά,
  • η χώρα έχει ανέβει από το 62% στο 70% του ευρωπαϊκού μέσου όρου,
  • ενώ η ατομική κατανάλωση, που περιλαμβάνει και το μη καταγεγραμμένο χρήμα, φθάνει το 81% της Ευρώπης.

Καταπολέμηση φοροδιαφυγής, αύξηση εσόδων και επενδύσεις

Ο κ. Μαρινάκης υποστήριξε ότι συνεχίζεται η προσπάθεια περιορισμού του «μαύρου χρήματος», με αποτέλεσμα την ενίσχυση των δημοσίων εσόδων.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι η Ελλάδα καταγράφει τη μεγαλύτερη αύξηση επενδύσεων στην Ευρώπη τα τελευταία 6,5 χρόνια. Συγκεκριμένα σύμφωνα με τον προϋπολογισμό:

  • Οι επενδύσεις σε σταθερές τιμές είναι αυξημένες κατά 77,7% σε σχέση με το 2019.
  • Μέχρι το 2026 αναμένεται να φθάσουν σε αύξηση 95,9%, δηλαδή περίπου διπλάσιες από το 2019.
  • Το επενδυτικό ποσοστό αναμένεται να ανέλθει στο 17,7% του ΑΕΠ, το υψηλότερο από το 2009.
  • Το 2011 το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 11%, ενώ ο μέσος όρος της Ευρωζώνης βρίσκεται στο 21%.

Ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε ότι η Ελλάδα «συγκλίνει πλέον με την Ευρώπη και ως προς το διαθέσιμο εισόδημα».

Εξαγωγές: Διπλασιασμός και άνοδος σε κλάδους υψηλής προστιθέμενης αξίας

Η οικονομική εικόνα συμπληρώνεται από τη σημαντική άνοδο των ελληνικών εξαγωγών:

  • Το μερίδιο εξαγωγών στο ΑΕΠ έχει διπλασιαστεί, από 20% πριν την κρίση σε πάνω από 40% σήμερα.
  • Η αύξηση δεν προέρχεται μόνο από τουρισμό και ναυτιλία.
  • Οι εξαγωγές αγαθών ενισχύονται σε τομείς όπως: χημικά προϊόντα, φαρμακευτικά είδη, τεχνολογία, μέταλλα, αγροδιατροφικά προϊόντα, μηχανολογικός και ηλεκτρικός εξοπλισμός.

Ο όγκος των εξαγωγών αυτών έχει τριπλασιαστεί σε σχέση με το 2013.

Βιομηχανία και μεταποίηση: +25% και αύξηση επιχειρήσεων και θέσεων εργασίας

Η κυβέρνηση απορρίπτει την εικόνα ότι η χώρα «ζει από τα καφέ», παρουσιάζοντας τα ακόλουθα δεδομένα:

  • Το μερίδιο της βιομηχανίας και μεταποίησης στο ΑΕΠ έχει αυξηθεί κατά 25% από το 2019, η μεγαλύτερη άνοδος στην Ευρώπη.
  • Οι μεταποιητικές επιχειρήσεις αυξήθηκαν από 26.900 σε 29.728 (+10%).
  • Οι εργαζόμενοι στον κλάδο αυξήθηκαν κατά 18%, από 324.065 σε 380.865.

Ενέργεια: Η Ελλάδα καθαρός εξαγωγέας ηλεκτρισμού από το 2024

Στον ενεργειακό τομέα, η χώρα παρουσιάζει, όπως ανέφερε, μια ακόμη στρατηγική επιτυχία:

Από το 2024, η Ελλάδα είναι καθαρός εξαγωγέας ηλεκτρικής ενέργειας, μια εξέλιξη που ενισχύει το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και τη γεωπολιτική της θέση.

«Δεν είμαστε κυβέρνηση του ‘λεφτά υπάρχουν’» ανέφερε κλείνοντας, ο κ. Μαρινάκης και υπογράμμισε ότι:

  • η Ελλάδα έχει τον υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης, σχεδόν διπλάσιο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο,
  • τον μεγαλύτερο ρυθμό μείωσης χρέους ως προς το ΑΕΠ,
  • και σημαντική πρόοδο σε όλους τους βασικούς δείκτες.

«Αυτά είναι επίσημα στοιχεία Eurostat», τόνισε, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση δεν βασίζεται σε υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα.

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