ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
«Όχι» σε περικοπές στους αγρότες – «Όχι» σε διαιρεμένη Κύπρο: Τα μηνύματα Κακλαμάνη και Μέτσολα
Πολιτική
14:07 - 28 Νοε 2025

«Όχι» σε περικοπές στους αγρότες – «Όχι» σε διαιρεμένη Κύπρο: Τα μηνύματα Κακλαμάνη και Μέτσολα

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

H στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στο Κυπριακό και η ανάγκη προσεκτικής διαχείρισης των ευρωπαϊκών πόρων για την άμυνα, αναδείχθηκαν στη σημερινή συνάντηση του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων, κ. Νικήτα Κακλαμάνη, με την Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κ. Roberta Metsola στη Βουλή. Όπως τόνισε ο κ. Ν. Κακλαμάνης, «τα χρήματα που θα ξοδέψει η Ευρώπη για την κοινή άμυνα, αλλά και για τον πόλεμο στην Ουκρανία, να μην αφαιρεθούν από την Κοινή Αγροτική Πολιτική της Ευρώπης», ενώ η κ. R. Metsola υπογράμμισε ότι «όσο είναι διαιρεμένη η Κύπρος, η Ευρώπη δεν είναι ολοκληρωμένη».

Υποδεχόμενος την κ. R. Metsola, ο κ. Ν. Κακλαμάνης αρχικά εξήρε το έργο της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αναφέροντας τις δράσεις της για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, την καθοριστική συμμετοχή της στην Ευρωπαϊκή Πολιτική για τη Μετανάστευση, καθώς και στην πρόσφατη απόφαση που πάρθηκε επί προεδρίας της και επιτρέπει στις γυναίκες ευρωβουλευτές που είναι έγκυες ή στην περίοδο αμέσως μετά τον τοκετό να ψηφίζουν δια αντιπροσώπου. Ο Πρόεδρος της Βουλής σημείωσε ότι όλες αυτές οι πρωτοβουλίες «έχουν ήδη αφήσει θετικό αποτύπωμα».

Ακολούθως, ο κ. Ν. Κακλαμάνης επικεντρώθηκε στις διαπραγματεύσεις που πραγματοποιούνται αυτή τη στιγμή για την ειρήνη στην Ουκρανία, τονίζοντας ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε συνεργασία με τα εθνικά κοινοβούλια οφείλουν να παίξουν ενεργό ρόλο, προσθέτοντας ότι «το Ελληνικό Κοινοβούλιο στη μεγάλη του πλειοψηφία, από την πρώτη στιγμή του πολέμου, πήγε με τη σωστή πλευρά της ιστορίας, δηλαδή υπέρ της Ουκρανίας».

Ο Πρόεδρος της Βουλής εξήγησε ότι αυτή η απόφαση οφείλεται σε δύο λόγους: «Πρώτον, διότι η Ελλάδα πάντα πιστεύει στην εφαρμογή των κανόνων του Διεθνούς Δικαίου. Και δεύτερον, διότι 50 χρόνια πριν, η Ελλάδα είχε ζήσει το ίδιο γεγονός με την εισβολή του τουρκικού στρατού στην Κύπρο, κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ακόμα την κρατά χωρισμένη στα δύο».

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος της Βουλής, ανακαλώντας τις συζητήσεις για την κοινή εξωτερική πολιτική και άμυνα της Ευρώπης από τότε που ο ίδιος ήταν ευρωβουλευτής πριν από 30 χρόνια, υπογράμμισε ότι «δεν τιμά την Ευρώπη» το γεγονός ότι το ίδιο ζήτημα εξακολουθεί να παραμένει ανοικτό στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Ο κ. Ν. Κακλαμάνης, πρόσθεσε, επίσης, ότι θα πρέπει τα χρήματα που θα ξοδέψει η Ευρώπη για την κοινή άμυνα, αλλά και για τον πόλεμο στην Ουκρανία, μια απόφαση που όπως είπε υποστηρίζει κι ο ίδιος, «να μην αφαιρεθούν από την Κοινή Αγροτική Πολιτική της Ευρώπης». «Αν συμβεί αυτό, ο Νότος της Ευρώπης θα έχει τεράστια προβλήματα», τόνισε.

Από την πλευρά της, η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αφού πρώτα ευχαρίστησε τον Πρόεδρο της Βουλής για την υποδοχή, υπενθύμισε τον αντίκτυπο που άφησε ο κ. Ν. Κακλαμάνης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα χρόνια που υπήρξε μέλος του.

Η κ. R. Metsola μιλώντας για την επικείμενη ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Κύπρο, τόνισε με νόημα ότι «δεν μπορούμε να αποδεχόμαστε να συνεχίσει να είναι διαιρεμένη, είναι ένα βασικό μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και όσο είναι διαιρεμένη η Κύπρος, η Ευρώπη δεν είναι ολοκληρωμένη».

Σε ό,τι αφορά το ουκρανικό ζήτημα, η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ευχαρίστησε για τη θερμή υποδοχή που είχε ο Πρόεδρος Ζελένσκι στην Ελλάδα και στο Κοινοβούλιο και πρόσθεσε: «Είστε υπόδειγμα για τη βοήθεια και τη στήριξη που δείξατε από την αρχή προς την Ουκρανία. Έχετε χαράξει το δρόμο για το πώς πρέπει να αντιμετωπίζουμε το θέμα».

Επίσης, η κ. R. Metsola, αναφέρθηκε στις αναγκαίες πολιτικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εξήγησε ότι «ο κόσμος ψήφισε στις Ευρωεκλογές και οι νέοι ζητούν από εμάς μια πιο δίκαιη και πιο εύκολη ζωή, καθώς και να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις της εποχής μας. Η επίτευξη της ειρήνης είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, επίσης, να έχουμε συνοχή και η κοινωνική ισότητα».

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι δύο πλευρές αντάλλαξαν δώρα, με τον Πρόεδρο της Βουλής να προσφέρει στην κ. R. Metsola ένα μεταξωτό μαντήλι με απεικόνιση έργου τέχνης από τη συλλογή της Βουλής των Ελλήνων, ως σύμβολο της πολιτιστικής κληρονομιάς και των στενών δεσμών συνεργασίας μεταξύ της Ελλάδας και των ευρωπαϊκών θεσμών.

Στη συνάντηση παρέστησαν ο Γ' Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. Αθανάσιος Μπούρας, ο Γενικός Γραμματέας της Βουλής των Ελλήνων κ. Βασίλειος Μπαγιώκος, καθώς και ο διπλωματικός σύμβουλος του Προέδρου της Βουλής, πρέσβης κ. Κωνσταντίνος Οικονομίδης,

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

HPE και Infinitum ενώνουν τις δυνάμεις τους, παρέχοντας λύσεις AI και containerized υποδομής στη STHENOS AI
Τεχνολογία

HPE και Infinitum ενώνουν τις δυνάμεις τους, παρέχοντας λύσεις AI και containerized υποδομής στη STHENOS AI

IWG: Ρεκόρ επέκτασης δικτύου στο τρίτο τρίμηνο του 2025 και προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης για το μέλλον
Επιχειρήσεις

IWG: Ρεκόρ επέκτασης δικτύου στο τρίτο τρίμηνο του 2025 και προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης για το μέλλον

Το ΤΜΕΔΕ διοργανώνει το 2ο Διεθνές Συνέδριο «Redefining the Future Horizons: Σχεδιάζοντας τις βιώσιμες στρατηγικές του αύριο»
Οικονομία

Το ΤΜΕΔΕ διοργανώνει το 2ο Διεθνές Συνέδριο «Redefining the Future Horizons: Σχεδιάζοντας τις βιώσιμες στρατηγικές του αύριο»

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Μανιάτης: Η ενεργειακή μετάβαση θα πετύχει μόνο εφόσον είναι κοινωνικά δίκαιη και χωρίς αποκλεισμούς
Πολιτική

Μανιάτης: Η ενεργειακή μετάβαση θα πετύχει μόνο εφόσον είναι κοινωνικά δίκαιη και χωρίς αποκλεισμούς

Τα καλά νέα της κρουαζιέρας - Λιγότεροι επισκέπτες το 2026
Γιώργος Σ. Σκορδίλης

Τα καλά νέα της κρουαζιέρας - Λιγότεροι επισκέπτες το 2026

Ανησυχία στην ΕΕ για τη νέα γενιά ναρκωτικών: Ισχυρότερες ουσίες, περισσότερα θύματα
Υγεία

Ανησυχία στην ΕΕ για τη νέα γενιά ναρκωτικών: Ισχυρότερες ουσίες, περισσότερα θύματα

Παπασταύρου στο Fox Business: Στρατηγικοί σύμμαχοι Ελλάδα και ΗΠΑ στην ενέργεια
Πολιτική

Παπασταύρου στο Fox Business: Στρατηγικοί σύμμαχοι Ελλάδα και ΗΠΑ στην ενέργεια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
10/06/2026 - 16:49

Ισπανία: Περισσότεροι από 1300 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους προσπαθώντας να φτάσουν στη χώρα σε πέντε μήνες

Ειδήσεις
10/06/2026 - 16:47

Ερντογάν κατά Ισραήλ: Οι ενέργειές του απειλούν την περιοχή και τη διεθνή σταθερότητα

Πολιτική
10/06/2026 - 16:42

Αποστολάκη: Δεσμευτική η απόφαση του Άρειου Πάγου για τον εκτοκισμό οφειλών – Να εφαρμοστεί άμεσα

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
10/06/2026 - 16:33

ΕΦΕΤ: Ανάκληση μαριναρισμένης καπνιστής πέστροφας λόγω παθογόνου μικροοργανισμού

Ειδήσεις
10/06/2026 - 16:31

Politico: Η ΕΕ εξετάζει σχέδια απεξάρτησης από τα αμερικανικά αμυντικά συστήματα

Πολιτική
10/06/2026 - 16:30

Αδειοδοτήσεις περιφερειακών σταθμών: Δεκτό κατά πλειοψηφία το ν/σ στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής

Επιχειρήσεις
10/06/2026 - 16:20

EUIPO: Στα €12 δισ. οι ετήσιες απώλειες της ευρωπαϊκής μόδας από τα προϊόντα «μαϊμού»

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
10/06/2026 - 16:15

CEO Citroen, Xavier Chardon: Επίσκεψη στον όμιλο Συγγελίδη

Πολιτική
10/06/2026 - 16:12

Βουλή: «Πυρ» ομαδόν στην κυβέρνηση για «θεσμική εκτροπή» σχετικά με τη Συνταγματική Αναθεώρηση

Ειδήσεις
10/06/2026 - 16:10

Bloomberg: Στο «μικροσκόπιο» της ΕΕ τα αραβικά κεφάλαια πίσω από το deal Paramount - Warner Bros.

Πολιτική
10/06/2026 - 16:01

Γεραπετρίτης σε συνάντηση με Φιντάν: «Οι μονομερείς ενέργειες δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα»

Ειδήσεις
10/06/2026 - 15:50

ΗΠΑ: Σε υψηλό τριετίας ο πληθωρισμός τον Μάιο με «άλμα» στο 4,2%

Πολιτική
10/06/2026 - 15:31

Γκεοργκίεβα σε Πιερρακάκη: Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις κορυφαίες οικονομίες της Ευρώπης

Ακίνητα
10/06/2026 - 15:14

Μιχαηλίδου: Στις 15/6 ανοίγει η πλατφόρμα για το «Ανακαινίζω – Νοικιάζω» – Όλες οι λεπτομέρειες του προγράμματος

Πολιτική
10/06/2026 - 15:11

Ανδρουλάκης: «Η συνταγματική αναθεώρηση θέλει σοβαρότητα, όχι τακτικισμούς»

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
10/06/2026 - 15:05

Φραγκίσκη Μελίσσα: Καριέρες σε κίνηση και συνεχής εξέλιξη για τους εργαζομένους της Alpha Bank

Επιχειρήσεις
10/06/2026 - 14:56

Lamda Development: Στο ταμπλό οι νέες ομολογίες – Tο επόμενο βήμα στις αγορές

Ειδήσεις
10/06/2026 - 14:47

Αίγιο: Συνελήφθη ο 65χρονος Ιταλός - Τα ίχνη που τον «έδεσαν» για το διπλό φονικό

Πολιτική
10/06/2026 - 14:44

Γεωργιάδης: Καλύτερη από ποτέ η κατάσταση στα νοσοκομεία των νησιών - «Μακιαβέλι» ο Τσίπρας

Ειδήσεις
10/06/2026 - 14:38

Τραμπ: Το Ιράν καθυστέρησε υπερβολικά τη συμφωνία, τώρα πρέπει να «πληρώσει το τίμημα»

Επιχειρήσεις
10/06/2026 - 14:35

Όμιλος Qualco και Qualco Foundation στηρίζουν το έργο του London’s Air Ambulance Charity ως Bravo Partners

Το σκίτσο του ΚΥΡ
10/06/2026 - 14:33

Αιτία διαζυγίου

Οικονομία
10/06/2026 - 14:27

Εξωδικαστικός Μηχανισμός: 65% αύξηση στις ρυθμίσεις Μαΐου

Υγεία
10/06/2026 - 14:22

Υπουργείο Υγείας: Εθνικό σχέδιο δράσης για την ανακουφιστική φροντίδα με στόχο την ολιστική υποστήριξη ασθενών και οικογενειών

Ειδήσεις
10/06/2026 - 14:21

Χανιά: Πόντιση του «Φολέγανδρος» του ΠΝ & Δημιουργία του μεγαλύτερου καταδυτικού πάρκου της Ελλάδας

Επιχειρήσεις
10/06/2026 - 14:10

Ξενοκώστας: Το πρώτο υποβρύχιο Made in Greece είναι 8 χρόνια μακριά - Αρκεί μια απόφαση

Ειδήσεις
10/06/2026 - 14:09

ΑΘΕ: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον ΑΘΕ μέχρι τις 4 Ιουλίου λόγω ασφαλτικών έργων

Ομόλογα
10/06/2026 - 14:04

Υψηλή ζήτηση για το 10ετές ομόλογο – Προσφορές €36 δισ. ευρώ για άντληση €3 δισ.

Πολιτική
10/06/2026 - 13:53

Χρηστίδης: Η εικονική πραγματικότητα της εργασίας στην Ελλάδα αποκαλύπτεται

Πολιτική
10/06/2026 - 13:49

Πολάκης εναντίον Φάμελλου: «Πιθανή μυστική συμφωνία με Τσίπρα, αλλιώς πρόκειται για δουλικότητα»

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ