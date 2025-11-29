Ο Πιερρακάκης στη μάχη για την προεδρία του Eurogroup – Οι προτεραιότητές του και η εσωτερική διάσταση

Η απόφαση του Κυριάκου Πιερρακάκη να διεκδικήσει την προεδρία του Eurogroup επιβεβαίωσε τις πληροφορίες που κυκλοφορούσαν τις προηγούμενες εβδομάδες. Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων έληξε το απόγευμα της Παρασκευής και ο Έλληνας υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών προχώρησε επίσημα στην ανακοίνωση της συμμετοχής του στη διαδικασία διαδοχής του Πασκάλ Ντόνοχιου.

Το πλαίσιο της υποψηφιότητας

Όπως ανέφεραν εξ αρχής καλά ενημερωμένες πηγές, ο Πιερρακάκης δεν θα προχωρούσε σε μια τέτοια κίνηση αν δεν θεωρούσε ότι έχει ρεαλιστικές πιθανότητες εκλογής. Η υποψηφιότητά του δεν είναι απλώς μια συμβολική παρουσία, αλλά μια σοβαρή προσπάθεια διεκδίκησης, παρότι το φαβορί της διαδικασίας παραμένει ο Βέλγος Πίτερ φαν Πετέγκεμ, ένας από τους πιο έμπειρους υπουργούς της ευρωζώνης.

Η ψηφοφορία αναμένεται να διεξαχθεί στις 11 Δεκεμβρίου, στη συνεδρίαση των υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης στις Βρυξέλλες. Αρχικά στον κατάλογο των ενδιαφερόμενων βρισκόταν και ο Ισπανός υπουργός Οικονομίας Κάρλος Κουέρπο, ο οποίος όμως απέσυρε την υποψηφιότητά του, περιορίζοντας έτσι τις επιλογές των ομολόγων του σε δύο: τον Πιερρακάκη και τον Βέλγο υπουργό.

Σημειώνεται ότι η υποψηφιότητα του Κυριάκου Πιερρακάκη για το Eurogroup σχολιάζεται θετικά τόσο από το ΠΑΣΟΚ, όσο και από τον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς θεωρείται αναβάθμιση της ελληνικής εκπροσώπησης στις Βρυξέλλες.

Το ελληνικό comeback και οι προτεραιότητες

Ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα, η ελληνική υποψηφιότητα θεωρείται από πολλούς ως ένδειξη της «επιστροφής» της χώρας σε κεντρικό ρόλο εντός της Ευρωζώνης. Δεν έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε που η πιθανότητα Έλληνα υπουργού Οικονομικών σε θέση προέδρου του Eurogroup θα φάνταζε αστείο σενάριο, ειδικά στην εποχή των οξυμένων αντιπαραθέσεων με τους θεσμούς και των δύσκολων διαπραγματεύσεων. Η Ελλάδα πλέον εμφανίζεται ως μια χώρα με σταθεροποιημένη οικονομία και ενεργό συμμετοχή στη διαμόρφωση των ευρωπαϊκών ισορροπιών.

Στην επιστολή που απηύθυνε προς τους ομολόγους του, ο Κυριάκος Πιερρακάκης παρουσιάζει ένα όραμα για το μέλλον της Ευρωζώνης, θέτοντας στο επίκεντρο την ανάγκη ενότητας και αποτελεσματικότητας. Αναφέρει ότι η Ευρώπη βρίσκεται σε μια περίοδο πυκνών γεωπολιτικών και οικονομικών προκλήσεων, που απαιτούν λιγότερη θεωρία και περισσότερη εφαρμογή. Οι παλιές διαχωριστικές γραμμές ανάμεσα σε Βορρά και Νότο ή μεταξύ “σκληρής” και “ευέλικτης” δημοσιονομικής προσέγγισης, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν αντιστοιχούν πλέον στη φύση των προβλημάτων που έχει μπροστά της η ήπειρος.

Ο Έλληνας υπουργός θέτει τέσσερις βασικές προτεραιότητες για το μέλλον του Eurogroup. Πρώτον, την υλοποίηση της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, ώστε τα ευρωπαϊκά κεφάλαια που σήμερα παραμένουν «εγκλωβισμένα» σε εθνικά συστήματα να μπορούν να επενδυθούν πιο αποτελεσματικά. Δεύτερον, την επιτάχυνση της ολοκλήρωσης της ενιαίας αγοράς με λιγότερη γραφειοκρατία και πιο συντονισμένους κανόνες. Τρίτον, την ανάδειξη του ψηφιακού ευρώ ως στρατηγικού εργαλείου οικονομικής κυριαρχίας σε ένα περιβάλλον διεθνούς ανταγωνισμού. Και τέταρτον, τη θωράκιση των οικονομικών θεμελίων της Ευρωζώνης, με έμφαση στη δημοσιονομική σταθερότητα και στην ενίσχυση της παραγωγικότητας απέναντι σε δημογραφικές και τεχνολογικές προκλήσεις.

Παράλληλα, προτείνει μια κατευθυντήρια αρχή: ένα Eurogroup πιο συγκροτημένο, λειτουργικό και χωρίς αποκλεισμούς, που θα επικεντρώνεται στη στρατηγική και όχι στην επανάληψη συζητήσεων ή στην αλληλοεπικάλυψη με το ECOFIN. Σύμφωνα με τον ίδιο, το όργανο πρέπει να λειτουργεί με τρόπο που επιτρέπει γρήγορες και συντονισμένες αποφάσεις, ειδικά σε περιόδους κρίσης.

Ο Πιερρακάκης, κλείνοντας την επιστολή του, σημειώνει ότι η ιστορία της Ελλάδας τα τελευταία χρόνια αποτελεί παράδειγμα του τι μπορεί να πετύχει η Ευρώπη όταν δρα συλλογικά. Τονίζει ότι η γενιά του σημάδεψε η οικονομική κρίση και πως αυτή η εμπειρία τον βοηθά να αντιλαμβάνεται την αξία της σταθερότητας και της μεταρρυθμιστικής τόλμης.

Με αυτό το υπόβαθρο, ζητά τη στήριξη των ομολόγων του για να συμβάλει στην οικοδόμηση μιας Ευρωζώνης πιο ισχυρής, πιο ανταγωνιστικής και καλύτερα προετοιμασμένης για τις προκλήσεις της επόμενης δεκαετίας.

Όπως ήταν αναμενόμενο, η υποψηφιότητα Πιερρακάκη έτυχε άμεσης υποστήριξης από μέλη της κυβέρνησης. Ο υφυπουργός Οικονομίας, Θάνος Πετραλιάς, δήλωσε:

«Η υποψηφιότητα του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών της Ελλάδας Κυριάκου Πιερρακάκη για την προεδρία του Eurogroup αποτελεί διεθνή αναγνώριση των επιτευγμάτων της χώρας μας. Ο Κυριάκος Πιερρακάκης, που τυγχάνει να τον γνωρίζω από τα φοιτητικά μας χρόνια, είναι ένας άνθρωπος ευφυής, μεθοδικός και καινοτόμος που εργάζεται για την αναβάθμιση της χώρας μας. Σε αυτή την προσπάθεια είμαστε όλοι μαζί!».

Η εσωτερική διάσταση της υποψηφιότητας

Πέρα από το ευρωπαϊκό σκέλος, η κίνηση αυτή έχει και εσωτερική πολιτική διάσταση. Μια ενδεχόμενη εκλογή του Πιερρακάκη θα ενίσχυε σημαντικά το πολιτικό του προφίλ, τόσο εντός της κυβέρνησης όσο και στην κοινή γνώμη. Η θέση του προέδρου του Eurogroup συνοδεύεται από θητεία δυόμισι ετών, κάτι που πρακτικά σημαίνει ότι ο Έλληνας υπουργός θα θεωρούνταν «αμετακίνητος» σε οποιονδήποτε ανασχηματισμό. Παράλληλα, η παρουσία του σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα ανέβαζε τις πολιτικές του «μετοχές» και θα ενίσχυε το κύρος της κυβέρνησης σε μια περίοδο όπου η διεθνής αξιοπιστία αποτελεί ζητούμενο.

Τέλος, σχολιάζεται ότι η υποψηφιότητα του «Τσάρου» της ελληνικής οικονομίας αναβαθμίζει την επιρροή του στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, ενόψει της διαδοχής του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη από την προεδρία του κόμματος, όταν εκείνος το αποφασίσει. Σημειώνεται ότι πέρα του Κυριάκου Πιερρακάκη, επίδοξοι δελφίνοι θεωρούνται ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, καθώς και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Παράλληλα, η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως και ο Υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας φέρονται επίσης να εξετάζουν την διεκδίκηση της προεδρίας του κόμματος, όταν προκύψει σχετικό ζήτημα.

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