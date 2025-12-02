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Πηγές ΝΔ για κατάθεση Καραποστολάκη: Η Τυχεροπούλου γνώριζε και δεν είπε τίποτα
Πολιτική
19:49 - 02 Δεκ 2025

Πηγές ΝΔ για κατάθεση Καραποστολάκη: Η Τυχεροπούλου γνώριζε και δεν είπε τίποτα

Reporter.gr Newsroom
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«Νέες αποκαλύψεις σχετικά με τον ρόλο της Παρασκευής Τυχεροπούλου», βλέπουν στελέχη της Πειραιώς μετά την κατάθεση του Ιωάννη Καραποστολάκη, εκπροσώπου των Συνεργαζόμενων Ορκωτών Λογιστών, στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ σήμερα, Τρίτη (2/12).  

«Σύμφωνα με τον μάρτυρα τις τελευταίες μέρες των ελέγχων η κυρία Τυχεροπούλου έστειλε δεσμευμένα ΑΦΜ σε excel χωρίς αποδεικτικά στοιχεία», παρατηρούν τα στελέχη της ΝΔ.

Την ίδια παρατήρηση, μάλιστα, έκανε και προς τον μάρτυρα ο Μακάριος Λαζαρίδης, εισηγητής της ΝΔ στην Εξεταστική, λέγοντας: «Κόντεψε να πέσει μια κυβέρνηση και ποτέ η κυρία Τυχεροπούλου δεν είπε στους ορκωτούς ελεγκτές ότι υπήρχε πρόβλημα», συμπληρώνοντας ότι «το excel δεν τεκμηρίωνε τίποτα απολύτως».

«Ο μάρτυρας κατέθεσε ακόμη ότι υπήρξε μεγάλη καθυστέρηση στην παροχή στοιχείων – και από την κυρία Τυχεροπούλου – για τις πληρωμές, την οποία προσδιόρισε στους 16 μήνες την τελευταία φορά», σημειώνουν καταληκτικά οι πηγές του κυβερνώντος κόμματος.

ΠΑΣΟΚ: Η απουσία ελέγχων επιβεβαιώνεται από την κατάθεση Καραποστολάκη

Στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη, από την άλλη, διαβάζουν κάπως διαφορετικά την κατάθεση του κ. Καραποστολάκη και τονίζουν ότι προκύπτει πως οι έλεγχοι ήταν ελλιπείς και ο Οργανισμός λειτουργούσε προβληματικά.

«Ο μάρτυρας επιβεβαίωσε την απουσία προληπτικών ελέγχων, γεγονός που οφείλεται στη μεγάλη καθυστέρηση στο άνοιγμα των αιτήσεων ΟΣΔΕ, γεγονός που δεν επέτρεπε τη διεξαγωγή των προληπτικών ελέγχων. Γεγονός που αποτέλεσε μια από τις αιτίες που οδήγησε στην επιτήρηση του ΟΠΕΚΕΠΕ και τελικώς, στο γεγονός πως σήμερα οι έντιμοι αγρότες στερούνται των επιδοτήσεών που δικαιούνται», σημειώνουν οι πηγές του ΠΑΣΟΚ, μεταξύ άλλων.

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