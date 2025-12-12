Βαρουφάκης για Πιερρακάκη: Οι αυτοκρατορίες δίνουν τιμητικούς τίτλους σε υποταγμένους ως υπενθύμιση της ισχύος τους

Συγχαρητήρια στον Κυριάκο Πιερρακάκη για την εκλογή του στην ηγεσία του Eurogroup έδωσε με ανάρτησή του στο Χ ο επικεφαλής του ΜΕΡΑ 25 Γιάνης Βαρουφάκης, ο οποίος δεν παρέλειψε τις βολές κατά της ευρωπαϊκής ηγεσίας με την οποία ο ίδιος είχε συγκρουστεί κατά τη θητεία του στο υπουργείο Οικονομικών το 2015.

«Μετά τον Πορτογάλο Centeno και τον Ιρλανδό Donohoe, [ο Πιερρακάκης] συμπληρώνει την Τριάδα της Υποταγής των PIGS» λέει σε ανάρτησή του ο Βαρουφάκης, αναφερόμενος στο αρνητικό αρκτικόλεξο για την Πορτογαλία, την Ιταλία, την Ελλάδα και την Ισπανία.

«Έτσι κάνουν οι αυτοκρατορίες: δίνουν τιμητικούς τίτλους σε υποταγμένους ως υπενθύμιση της ισχύος τους. Ο δικός μας τίτλος τιμής είναι το μίσος τους» συμπληρώνει ο Γιάνης Βαρουφάκης.

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