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Βαρουφάκης για Πιερρακάκη: Οι αυτοκρατορίες δίνουν τιμητικούς τίτλους σε υποταγμένους ως υπενθύμιση της ισχύος τους
Πολιτική
13:01 - 12 Δεκ 2025

Βαρουφάκης για Πιερρακάκη: Οι αυτοκρατορίες δίνουν τιμητικούς τίτλους σε υποταγμένους ως υπενθύμιση της ισχύος τους

Reporter.gr Newsroom
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Συγχαρητήρια στον Κυριάκο Πιερρακάκη για την εκλογή του στην ηγεσία του Eurogroup έδωσε με ανάρτησή του στο Χ ο επικεφαλής του ΜΕΡΑ 25  Γιάνης Βαρουφάκης, ο οποίος δεν παρέλειψε τις βολές κατά της ευρωπαϊκής ηγεσίας με την οποία ο ίδιος είχε συγκρουστεί κατά τη θητεία του στο υπουργείο Οικονομικών το 2015.

«Μετά τον Πορτογάλο Centeno και τον Ιρλανδό Donohoe, [ο Πιερρακάκης] συμπληρώνει την Τριάδα της Υποταγής των PIGS» λέει σε ανάρτησή του ο Βαρουφάκης, αναφερόμενος στο αρνητικό αρκτικόλεξο για την Πορτογαλία, την Ιταλία, την Ελλάδα και την Ισπανία.

«Έτσι κάνουν οι αυτοκρατορίες: δίνουν τιμητικούς τίτλους σε υποταγμένους ως υπενθύμιση της ισχύος τους. Ο δικός μας τίτλος τιμής είναι το μίσος τους» συμπληρώνει ο Γιάνης Βαρουφάκης.

{https://x.com/yanisvaroufakis/status/1999401154711834785?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1999401154711834785%7Ctwgr%5E25b90a8ef71d3842b7a4eebe9811a438b57d7b1d%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.protothema.gr%2Fpolitics%2Farticle%2F1741876%2Fvaroufakis-gia-tin-eklogi-pierrakaki-sto-eurogroup-o-dikos-mas-titlos-timis-einai-to-misos-tous%2F}

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