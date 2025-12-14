ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Στις Βρυξέλλες o Παπασταύρου – Στο επίκεντρο οι επενδύσεις σε διευρωπαϊκά δίκτυα ενέργειας
Πολιτική
17:00 - 14 Δεκ 2025

Στις Βρυξέλλες o Παπασταύρου – Στο επίκεντρο οι επενδύσεις σε διευρωπαϊκά δίκτυα ενέργειας

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Στις Βρυξέλλες μεταβαίνουν αύριο Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σταύρος Παπασταύρου και ο Υφυπουργός κ. Νίκος Τσάφος, προκειμένου να συμμετάσχουν στο Συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας της ΕΕ.

Το Συμβούλιο αναμένεται να καταλήξει σε μερική συμφωνία («μερική γενική προσέγγιση») σχετικά με τον μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» για την περίοδο 2028-2034. Πρόκειται για ένα χρηματοδοτικό πρόγραμμα της ΕΕ για την προώθηση της ανάπτυξης, της απασχόλησης, της συμμετοχικότητας και της ανταγωνιστικότητας, μέσω της αποτελεσματικής διασύνδεσης των δικτύων μεταφορών, ενέργειας και ψηφιακών δικτύων εντός και μεταξύ των κρατών μελών.

Σημειώνεται ότι το πακέτο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα Δίκτυα (Grids Package), που παρουσιάστηκε την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου, έχει έντονο «ελληνικό χρώμα». Αποτελεί, επί της ουσίας, δικαίωση της πολιτικής της Κυβέρνησης Μητσοτάκη, ο οποίος έφερε το θέμα των δικτύων στο ευρωπαϊκό τραπέζι, αλλά και αποτέλεσμα μίας συντονισμένης στρατηγικής της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για την ανάδειξη των σημαντικών προκλήσεων που αντιμετωπίζει η ευρωπαϊκή ενεργειακή αγορά.

Η πρόταση εμπίπτει στις ευρύτερες διαπραγματεύσεις του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου (ΠΔΠ) για την περίοδο μετά το 2027 και αποσκοπεί στην παροχή της νομικής βάσης για επενδύσεις σε διευρωπαϊκά δίκτυα υποδομών μεταφορών και ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των διασυνοριακών έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Βασικός στόχος της πρωτοβουλίας αυτής είναι να συμβάλει στον εκσυγχρονισμό και την επέκταση των ευρωπαϊκών δικτύων για τη στήριξη του γρήγορου εξηλεκτρισμού και να βοηθήσει τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις να έχουν πρόσβαση σε οικονομικά προσιτή, ασφαλή και καθαρή ενέργεια.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ

Σύμφωνα με την επίσημη ατζέντα του Συμβουλίου, οι Υπουργοί θα ανταλλάξουν, επίσης, απόψεις για τη σχέση μεταξύ ενέργειας και ασφάλειας με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, κ. Mark Rutte.

Θα ασχοληθούν με την ευαλωτότητα των ενεργειακών υποδομών και τον καλύτερο τρόπο ενίσχυσης της αλληλεπίδρασης μεταξύ της ενεργειακής πολιτικής και της πολιτικής ασφάλειας, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα.

Η ελληνική Πρωτοβουλία

Στο πλαίσιο του Συμβουλίου Υπουργών Ενέργειας της ΕΕ, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Παπασταύρου, πρόκειται να ενημερώσει τους ομολόγους του για τις ενεργειακές συμφωνίες που υπογράφηκαν κατά τη διάρκεια του P-TEC, της Συνόδου της Σύμπραξης για την Διατλαντική Συνεργασία στην Ενέργεια που φιλοξένησε η Ελλάδα τον Νοέμβριο, για τις συμφωνίες με την Ουκρανία, αλλά και τις έρευνες στον τομέα υδρογονανθράκων, τονίζοντας τον ενισχυμένο ρόλο της χώρας μας ως κεντρικής πύλης εισόδου μη-ρωσικού αερίου για την στήριξη της ενεργειακής ασφάλειας των χωρών της νοτιοανατολικής Ευρώπης, μέσω του Κάθετου Διαδρόμου.

Η κυπριακή Προεδρία

Επίσης, η Κύπρος θα παρουσιάσει το πρόγραμμα εργασιών της προσεχούς Προεδρίας του Συμβουλίου. Κατά τη διάρκεια του γεύματος εργασίας, οι Υπουργοί θα συζητήσουν για την ευρωπαϊκή ασφάλεια του εφοδιασμού και την ανταγωνιστικότητα σε ένα μεταβαλλόμενο παγκόσμιο ενεργειακό τοπίο, με τη συμμετοχή του εκτελεστικού διευθυντή του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (ΔΟΕ), κ. Faith Birol.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Στις 16 Δεκεμβρίου η παρουσίαση της «Ιθάκης» του Αλέξη Τσίπρα στην Πάτρα
Πολιτική

Στις 16 Δεκεμβρίου η παρουσίαση της «Ιθάκης» του Αλέξη Τσίπρα στην Πάτρα

Η κυβερνητική αμηχανία στο αγροτικό, η εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ και τα επόμενα βήματα
Πολιτική

Η κυβερνητική αμηχανία στο αγροτικό, η εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ και τα επόμενα βήματα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Binance: Τέλος στις υπηρεσίες της στην ΕΕ από 1/7 μετά το «όχι» των ελληνικών αρχών
Νομίσματα

Binance: Τέλος στις υπηρεσίες της στην ΕΕ από 1/7 μετά το «όχι» των ελληνικών αρχών

Στο μικροσκόπιο της ΕΕ η Sanofi για πιθανή παραβίαση των κανόνων ανταγωνισμού
Ειδήσεις

Στο μικροσκόπιο της ΕΕ η Sanofi για πιθανή παραβίαση των κανόνων ανταγωνισμού

Grids Package: Ελληνικό αποτύπωμα στο νέο πακέτο της ΕΕ – Στο επίκεντρο διασυνδέσεις και ενεργειακή ασφάλεια
Πολιτική

Grids Package: Ελληνικό αποτύπωμα στο νέο πακέτο της ΕΕ – Στο επίκεντρο διασυνδέσεις και ενεργειακή ασφάλεια

Η ΕΕ «αδειάζει» την Τουρκία για τον αποκλεισμό της Κύπρου από την COP31
Ειδήσεις

Η ΕΕ «αδειάζει» την Τουρκία για τον αποκλεισμό της Κύπρου από την COP31

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Εργασιακά
26/06/2026 - 19:45

Υπουργείο Εργασίας: Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 3 Iουλίου

Ειδήσεις
26/06/2026 - 19:25

Τραμπ: «Ανόητη παραβίαση» της συμφωνίας η ιρανική επίθεση στα Στενά του Ορμούζ

Ναυτιλία
26/06/2026 - 19:10

Κικίλιας από Σύρο: Ασφάλεια στις θαλάσσιες μεταφορές και ενίσχυση της αναπτυξιακής προοπτικής του νησιού

Ειδήσεις
26/06/2026 - 18:51

Ελλάδα – Ουκρανία: Υπογραφή Μνημονίου για την ανοικοδόμηση και νέες επιχειρηματικές συνεργασίες

Ειδήσεις
26/06/2026 - 18:42

Χαλάνδρι: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις 27 – 28 Ιουνίου λόγω εργασιών

Ειδήσεις
26/06/2026 - 18:40

ΗΠΑ: Ανέκαμψε η καταναλωτική εμπιστοσύνη τον Ιούνιο, αλλά το κόστος ζωής συνεχίζει να πιέζει

Πολιτική
26/06/2026 - 18:37

ΠΑΣΟΚ: Και στο κτηματολόγιο η κυβέρνηση παίζει με τη νοημοσύνη των πολιτών

Ανακοινώσεις
26/06/2026 - 18:30

Ευρώπη Holdings: ΑΜΚ €890.678 & Εισαγωγή προς διαπραγμάτευση 3.425.688 νέων μετοχών από 30 Ιουνίου

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
26/06/2026 - 18:24

Κι όμως, γίνεται: Ο Μάκης που κέρδισε το Eurojackpot κερνάει ακόμη κι όταν δεν είναι εκεί

Επιχειρήσεις
26/06/2026 - 18:20

Μάνος (Dotsoft): Ψήφος εμπιστοσύνης η είσοδος της DECA Investments

Ανακοινώσεις
26/06/2026 - 18:17

Αττικά Πολυκαταστήματα: Εντυπωσιακή υπερκάλυψη της Δημόσιας Προσφοράς συγκεντρώνοντας €212 εκατ.

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
26/06/2026 - 18:13

Καταδίκη για το σκάνδαλο των επιδοτήσεων ΟΠΕΚΕΠΕ: Ένοχοι οι 57 από τους 58 κατηγορούμενους

Ειδήσεις
26/06/2026 - 18:01

Νέο ΕΣΗΔΗΣ: Μετάβαση σε ενιαία ψηφιακή πλατφόρμα για τον κύκλο ζωής των Δημόσιων Συμβάσεων

Οικονομία
26/06/2026 - 17:55

Servicers για νομοθετική παρέμβαση ΥΠΟΙΚ: Άμεσα οι ενέργειες για την αναπροσαρμογή των δόσεων

Σχόλια Αγοράς
26/06/2026 - 17:51

Χρηματιστήριο: Τέταρτη ημέρα διόρθωσης – Άντεξαν οι 2.450 μονάδες παρά τις εβδομαδιαίες απώλειες 1%

Magazino
26/06/2026 - 17:49

Πάρος: Φεστιβάλ στο Πάρκο 2026 - Το πλήρες πρόγραμμα

Εργασιακά
26/06/2026 - 17:48

ΔΥΠΑ και ONEX ενώνουν εκπαίδευση και παραγωγή: Αποφοίτησαν οι νέοι τεχνίτες σε Σύρο και Ελευσίνα

Επιχειρήσεις
26/06/2026 - 17:42

Το ΙΕΜΚ στηρίζει το IAML 2026 και ενισχύει τον διεθνή διάλογο για τη μουσική κληρονομιά

Ανακοινώσεις
26/06/2026 - 17:35

Autohellas: Ενοποιημένος κύκλος εργασιών €220,9 εκατ., με EBITDA €51,6 εκατ. το α' τρίμηνο

Νομίσματα
26/06/2026 - 17:25

Binance: Τέλος στις υπηρεσίες της στην ΕΕ από 1/7 μετά το «όχι» των ελληνικών αρχών

Ανακοινώσεις
26/06/2026 - 17:22

Alpha Trust Holdings: Στο 69,61% το ποσοστό της Alpha Bank έναντι €31,5 εκατ.

Χρηματιστήρια
26/06/2026 - 17:10

«Βουτιά» στη Wall Street μετά τις πληροφορίες για αναβολή της IPO της OpenAI

Επιχειρήσεις
26/06/2026 - 17:07

Η WINGS ICT Solutions κατοχύρωσε στις ΗΠΑ τεχνολογία Τεχνητής Νοημοσύνης για έγκαιρη πυρανίχνευση

Ειδήσεις
26/06/2026 - 17:07

Βενεζουέλα: Στους 589 οι νεκροί από τους φονικούς σεισμούς – Κόστος-μαμούθ για την οικονομία

Πολιτική
26/06/2026 - 16:45

ΠΑΣΟΚ για Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών: Η απεξάρτηση δεν μπορεί να αποδυναμώνεται

Πολιτική
26/06/2026 - 16:43

ΠΑΣΟΚ: Η ΔΕΗ απαντά… αντί του ΑΔΜΗΕ και της Κυβέρνησης

Ειδήσεις
26/06/2026 - 16:38

Συναγερμός στο Πεκίνο: Αναφορές για πρόσκρουση αεροσκάφους στον υψηλότερο ουρανοξύστη

Αυτοδιοίκηση
26/06/2026 - 16:31

Βουλή: Υπερψηφίστηκε ο νέος Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Αντιδράσεις από την αντιπολίτευση

Ειδήσεις
26/06/2026 - 16:27

ΕΣΗΕΑ: Η διαφάνεια στη χρήση ΤΝ στα ΜΜΕ υποχρέωση απέναντι στο κοινό, τη δημοσιογραφία και τη δημοκρατία

Ειδήσεις
26/06/2026 - 16:20

Στο μικροσκόπιο της ΕΕ η Sanofi για πιθανή παραβίαση των κανόνων ανταγωνισμού

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ