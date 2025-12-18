ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Θεοδωρικάκος: Η Δέσποινα Τσαγγάρη προτείνεται για επικεφαλής της νέας ανεξάρτητης αρχής για την προστασία του καταναλωτή
Πολιτική
11:44 - 18 Δεκ 2025

Θεοδωρικάκος: Η Δέσποινα Τσαγγάρη προτείνεται για επικεφαλής της νέας ανεξάρτητης αρχής για την προστασία του καταναλωτή

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

«Αύριο θα συζητηθεί στην Επιτροπή Θεσμών της Βουλής το πρόσωπο του πρώτου Διοικητή της νέας Αρχής για την Προστασία του Καταναλωτή και την Εποπτεία της Αγοράς. Θα προτείνω την Δέσποινα Τσαγγάρη, μια άξια εκπρόσωπο μιας γενιάς που εργάζεται σκληρά», σημείωσε σήμερα (18/12) ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος.

Πιο συγκεκριμένα, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο ΕΡΤnews, είπε ότι πρόκειται για «έναν άνθρωπο που έρχεται από την κοινωνία και την αγορά», τονίζοντας πως είναι «αυτοδημιούργητη, μηχανικός πληροφορικής, με εμπειρία σε πολλές εταιρείες της αγοράς».

Ο κ. Θεοδωρικάκος είπε ότι η νέα Αρχή θα είναι πραγματικά ανεξάρτητη, καθώς ο διοικητής θα έχει θητεία πέντε ετών, επισημαίνοντας παράλληλα ότι το Υπουργείο Ανάπτυξης θα στηρίξει έμπρακτα τη λειτουργία της. «Θα στηρίξω ως Υπουργός Ανάπτυξης τη νέα Αρχή, παρέχοντας όλες τις δυνατότητες και όλες τις υποδομές που χρειάζεται» δήλωσε, διευκρινίζοντας ότι με τον νέο έτος θα ολοκληρωθεί η στελέχωση της Διοίκησης της Αρχής με τους τρεις υποδιοικητές και το πενταμελές διοικητικό συμβούλιο.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη μεταφορά του συνόλου των ελεγκτικών μηχανισμών στη νέα Αρχή, σημειώνοντας ότι «όλος ο ελεγκτικός μηχανισμός της ΔΙΜΕΑ θα τεθεί στη διάθεσή της». Όπως τόνισε, «μόνο τους τελευταίους 15 μήνες πραγματοποιήθηκαν 45.000 έλεγχοι και επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 20 εκατ. ευρώ, τα περισσότερα που έχουν επιβληθεί ποτέ», στοιχεία που - όπως είπε - δημιουργούν ισχυρή βάση για την αποτελεσματική λειτουργία του νέου θεσμού.

Απαντώντας σε ερώτηση για το ζήτημα της απόκλισης μεταξύ της τιμής παραγωγού και της τιμής των προϊόντων στο ράφι, ο Υπουργός Ανάπτυξης υπενθύμισε ότι με τον νόμο που ψηφίστηκε δίνεται η δυνατότητα με Υπουργική Απόφαση, όταν παρατηρούνται φαινόμενα ακραίων διακυμάνσεων σε νωπά προϊόντα, «να υποχρεώνονται οι πωλητές να αναγράφουν τόσο την τιμή από την οποία ξεκίνησε το προϊόν όσο και την τελική τιμή πώλησης». Όπως τόνισε, «ο ενημερωμένος πολίτης και ο ενημερωμένος καταναλωτής βοηθά στον υγιή ανταγωνισμό και στη συγκράτηση του κόστους ζωής».

Μιλώντας για το πρόσφατο ταξίδι του στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο κ. Θεοδωρικάκος αναφέρθηκε στη στρατηγική συνεργασία με τις ΗΠΑ και στις επενδύσεις που έχουν ήδη υλοποιηθεί, όπως το ομολογιακό δάνειο 125 εκατ. δολαρίων από την αμερικανική κρατική αναπτυξιακή τράπεζα DFC στα Ναυπηγεία Ελευσίνας, σημειώνοντας ότι «οι επενδύσεις αυτές δημιουργούν χιλιάδες θέσεις εργασίας και, σε συνδυασμό με τις ενεργειακές συμφωνίες, προσδίδουν μεγάλη ασφάλεια στην οικονομία και στη χώρα». Όπως ανέφερε, «η συμφωνία που έχουμε είναι η αύξηση των αμερικανικών επενδύσεων, με προτεραιότητα σε τομείς όπως η ενέργεια, οι νέες τεχνολογίες και η εφοδιαστική αλυσίδα. Η σχέση μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι ήδη πολύ ισχυρή και πρέπει να γίνει ακόμη πιο στέρεη, σε έναν κόσμο αβεβαιότητας».

Σε ό,τι αφορά τις αγροτικές κινητοποιήσεις, υπογράμμισε ότι «οι αγρότες αξίζουν τη στήριξη και τον σεβασμό όλων μας, και της κοινωνίας και της Πολιτείας». «Το πιο ουσιαστικό είναι όλοι μαζί να κάνουμε όσα πρέπει για να έχουμε έναν ισχυρό και σύγχρονο πρωτογενή τομέα – δεν υπάρχει άλλος τρόπος να προχωρήσουμε μπροστά. Είναι πολύ θετική η πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού για τη δημιουργία συνολικής διακομματικής επιτροπής. Δεν πρόκειται να σταματήσει η προσπάθεια να γίνονται καλύτερα τα πράγματα. Οι αγρότες έθεσαν τα αιτήματά τους, αλλά με κλειστούς τους δρόμους χάνει κανείς το δίκιο του», κατέληξε.

{https://exchange.glomex.com/video/v-df15kztg6irl?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Τελευταία τροποποίηση στις 18/12/2025 - 12:54
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Άγκυρα: Να καθίσουν στο τραπέζι του διαλόγου Συρία και Κούρδοι – Η υπομονή μας εξαντλείται
Ειδήσεις

Άγκυρα: Να καθίσουν στο τραπέζι του διαλόγου Συρία και Κούρδοι – Η υπομονή μας εξαντλείται

Πιερρακάκης για ΕΛΤΑ: Δεν προβλέπεται κλείσιμο, αλλά μεταρρύθμιση για βιωσιμότητα και καθολική κάλυψη
Οικονομία

Πιερρακάκης για ΕΛΤΑ: Δεν προβλέπεται κλείσιμο, αλλά μεταρρύθμιση για βιωσιμότητα και καθολική κάλυψη

LAMDA Development και Όμιλος Ιατρικού Αθηνών ανακοινώνουν την ανάπτυξη ενός πρωτοποριακού Healthcare Park
Υγεία

LAMDA Development και Όμιλος Ιατρικού Αθηνών ανακοινώνουν την ανάπτυξη ενός πρωτοποριακού Healthcare Park

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Χατζηθεοδοσίου: Γιατί μειώσεις τιμών από τον Σεπτέμβριο και όχι από αύριο;
Οικονομία

Χατζηθεοδοσίου: Γιατί μειώσεις τιμών από τον Σεπτέμβριο και όχι από αύριο;

Τέλος το πλαφόν στα κέρδη – Συμφωνία κυβέρνησης-σούπερ μάρκετ για «πάγωμα» τιμών και νέες μειώσεις
Οικονομία

Τέλος το πλαφόν στα κέρδη – Συμφωνία κυβέρνησης-σούπερ μάρκετ για «πάγωμα» τιμών και νέες μειώσεις

Θεοδωρικάκος: Το πλαφόν οδήγησε σε μείωση τιμών σε 2.000 προϊόντα
Πολιτική

Θεοδωρικάκος: Το πλαφόν οδήγησε σε μείωση τιμών σε 2.000 προϊόντα

Στην υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και του ΑΠΘ ο Καλαφάτης
Πολιτική

Στην υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και του ΑΠΘ ο Καλαφάτης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Χρηματιστήρια
29/06/2026 - 23:14

Πάρτι εκεχειρίας στη Wall Street: Ρεκόρ για τον Dow, κέρδη άνω του 2% για τον Nasdaq

Υγεία
29/06/2026 - 23:00

Ιστορικό χαμηλό στο κάπνισμα κατά την εγκυμοσύνη

Πολιτική
29/06/2026 - 22:30

Μητσοτάκης από το Κέντρο Υγείας Αιγάλεω: «Τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης έπιασαν τόπο»

Πολιτική
29/06/2026 - 22:17

Ανδρουλάκης: Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου πρέπει να ολοκληρωθεί

Πολιτική
29/06/2026 - 22:00

Δεύτερη αποχώρηση σε 48 ώρες: Ο Χουρδάκης εγκαταλείπει τους Δημοκράτες

Εργασιακά
29/06/2026 - 21:45

e-ΕΦΚΑ: Πώς παίρνουν πίσω χρήματα οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι για το 2025

Ειδήσεις
29/06/2026 - 21:30

Γερμανία: Έξι νεκροί σε επίθεση με πυροβολισμούς – Συνελήφθη ο φερόμενος ως δράστης

Οικονομία
29/06/2026 - 21:00

Τέλος στο πλαφόν, στοίχημα η «συμφωνία κυρίων»: Το νέο σχέδιο της κυβέρνησης για την ακρίβεια

Ειδήσεις
29/06/2026 - 20:30

Το Ανώτατο Δικαστήριο ανοίγει νέο κεφάλαιο στην προεδρική ισχύ στις ΗΠΑ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
29/06/2026 - 20:10

Υπ. Τουρισμού: 10 Ερωτήσεις & Απαντήσεις για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό του ΕΟΤ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
29/06/2026 - 20:00

Tο νέο VisitGreece.gr – Νέα εποχή για την ψηφιακή προβολή του ελληνικού τουρισμού

Χρηματιστήρια
29/06/2026 - 19:53

Ευρωαγορές: Ήπια κέρδη για τον Stoxx 600, χωρίς κοινή κατεύθυνση οι μεγάλες αγορές

Ειδήσεις
29/06/2026 - 19:33

ΕΕ–Κίνα: Σκληρό παζάρι στις Βρυξέλλες με φόντο το εμπορικό έλλειμμα των 360 δισ. ευρώ

Ειδήσεις
29/06/2026 - 19:12

Τσίπρας προς Γκιλφόιλ: Οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις να βασίζονται στο αμοιβαίο όφελος – «Όχι» σε λευκές επιταγές

Αναλύσεις
29/06/2026 - 18:55

Real Consulting: Μέρισμα €0,10 και νέο 9μελές ΔΣ

Πολιτική
29/06/2026 - 18:48

«Επίθεση αγάπης» Κυρανάκη σε Σαμαρά με το βλέμμα στις εκλογές

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
29/06/2026 - 18:33

Καταβολή ενίσχυσης de minimis σε 26.218 παραγωγούς μηδικής

Ανακοινώσεις
29/06/2026 - 18:30

Motor Oil: Απάντηση σε σχετικό ερώτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για συζητήσεις με Aktor

Πολιτική
29/06/2026 - 18:29

Παπασταύρου: Στρατηγικής σημασίας η συνεργασία Ελλάδας – Ινδίας, «κλειδί» ο IMEC

Πολιτική
29/06/2026 - 18:22

Σαμαράς: Καλεί το Ισραήλ να αναγνωρίσει τη γενοκτονία των Ποντίων

Ανακοινώσεις
29/06/2026 - 18:17

Aktor: Διεκδικεί το 75% της ΗΛΕΚΤΩΡ από τη Motor Oil - Διάψευση για συμφωνία στο FSRU

Ανακοινώσεις
29/06/2026 - 18:10

Eurobank: Ανασυγκροτήθηκε η Επιτροπή Ελέγχου – Τα ονόματα

Οικονομία
29/06/2026 - 18:07

Χατζηθεοδοσίου: Γιατί μειώσεις τιμών από τον Σεπτέμβριο και όχι από αύριο;

Ανακοινώσεις
29/06/2026 - 18:01

Alpha Bank: Ξεπέρασε το 90% στην Alpha Trust – Προχωρά σε squeeze out

Πολιτική
29/06/2026 - 17:58

Ανδρουλάκης από Κάσο εναντίον κυβέρνησης: Τα εθνικά συμφέροντα πάνω από την επικοινωνία

Πολιτική
29/06/2026 - 17:54

Βενιζέλος: Η Ελλάδα πρέπει να αντιμετωπίζει τις σχέσεις ΗΠΑ - Τουρκίας με «στρατηγική ψυχραιμία»

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
29/06/2026 - 17:50

ΕΤΕπ: Τριπλασιάζει τις χρηματοδοτήσεις για άμυνα – Νέες επενδύσεις έρχονται και στην Ελλάδα

Ειδήσεις
29/06/2026 - 17:49

Το Ανώτατο Δικαστήριο «φρενάρει» τον Τραμπ – Παραμένει στη Fed η Λίζα Κουκ

Οικονομία
29/06/2026 - 17:45

ΥΠΕΘΟ: Οι 20 «μύθοι» της ΕΛ.Α.Σ. και οι 20 αλήθειες για την ελληνική οικονομία

Σχόλια Αγοράς
29/06/2026 - 17:40

ΧΑ: Κέρδη με οδηγό τις τράπεζες και το νέο ρεκόρ της Coca-Cola HBC

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ