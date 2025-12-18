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Φάμελλος: Κατηγορεί την κυβέρνηση για αποσύνδεση αναπτυξιακού νόμου από στρατηγική ανάπτυξης
Πολιτική
19:15 - 18 Δεκ 2025

Φάμελλος: Κατηγορεί την κυβέρνηση για αποσύνδεση αναπτυξιακού νόμου από στρατηγική ανάπτυξης

Reporter.gr Newsroom
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Σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης εξαπέλυσε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, στην Ολομέλεια της Βουλής, κατηγορώντας την για αποσύνδεση του αναπτυξιακού νόμου από την αναπτυξιακή στρατηγική της χώρας, γεγονός που, όπως τόνισε, οδηγεί σε πελατειακές τακτοποιήσεις και ευνοϊκή μεταχείριση «κολλητών και νταβατζήδων».

Ο Σωκράτης Φάμελλος υποστήριξε ότι η στρατηγική ανάπτυξης είχε τεθεί σε εφαρμογή επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, με συγκεκριμένα σχέδια και νομοθετικές προβλέψεις, τα οποία, όπως είπε, η σημερινή κυβέρνηση «απορρίπτει ή εξάγει», επηρεάζοντας αρνητικά κρίσιμους τομείς όπως η κλιματική ανθεκτικότητα και η αγροτική παραγωγή.

«Αποσυνδέσατε τον αναπτυξιακό νόμο από την στρατηγική της χώρας για να κάνουν πάρτυ οι κολλητοί σας», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση προχώρησε σε χειρισμούς σχετικά με το Ταμείο Ανάκαμψης που ευνόησαν συγκεκριμένες επιχειρήσεις, αφήνοντας εκτός τα κρίσιμα κοινωνικά και περιβαλλοντικά έργα.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην πράσινη ενέργεια, τονίζοντας ότι η παραγωγή φθηνής πράσινης ενέργειας στην Ελλάδα φέτος έχει αυξηθεί, αλλά «πετιέται στη θάλασσα», αντί να αξιοποιηθεί για τη στήριξη των αγροτών και της αγροτικής παραγωγής.

Στην κριτική του περιέλαβε και την Δυτική Μακεδονία, σημειώνοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είχε δημιουργήσει το πρώτο Ευρωπαϊκό Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, ενώ σήμερα «η κυβέρνηση αφήνει περιοχές με προβλήματα δημογραφικής ταπείνωσης και κλιματικής προσαρμογής χωρίς ουσιαστική στήριξη».

Ο Σ. Φάμελλος επανέλαβε ότι η κυβέρνηση αδυνατεί να παρουσιάσει ολοκληρωμένο σχέδιο ανάπτυξης, ενώ η στρατηγική της χαρακτηρίζεται «βραχυπρόθεσμη, πελατειακή και χωρίς προοπτική». Παράλληλα, κατήγγειλε ότι η εκπροσώπηση της χώρας στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και στη διαπραγμάτευση πόρων για την αγροτική πολιτική έχει αποδυναμωθεί σημαντικά.

Η αντιπαράθεση ήρθε στο πλαίσιο συζήτησης για τη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, με τον Σ. Φάμελλο να καταλήγει ότι «η κυβέρνηση είναι επικίνδυνη για τη χώρα» και να ζητά άμεση αλλαγή πολιτικής για την αγροτική παραγωγή και την κλιματική προσαρμογή.

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