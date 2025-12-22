Μητσοτάκης από Ραμάλα: Η λύση δύο κρατών είναι ο δρόμος για ειρήνη στη Μέση Ανατολή

Την εκτίμηση ότι η λύση των δύο κρατών θα αποτελέσει βάση για διαρκή ειρήνη μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστίνης εξέφρασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τις κοινές του δηλώσεις με τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς, στο πλαίσιο της συνάντησής τους στη Ραμάλα, τη Δευτέρα (22/12).

Ακόμη, ο Έλληνας πρωθυπουργός εξέφρασε τη θλίψη του για τις απώλειες αμάχων στη Γάζα, ενώ υπογράμμισε τη σημασία του σεβασμού στο διεθνές δίκαιο.

Όπως τόνισε, η Ελλάδα είναι σε ετοιμότητα να συνεισφέρει περαιτέρω, ενώ – στο πλαίσιο αυτό – υπογράμμισε πως είναι ο πρώτος πρωθυπουργός που μεταβαίνει στη Ραμάλα μετά την ανακοίνωση του σχεδίου εκεχειρίας στη Γάζα.

«Η Ελλάδα μπορεί και θα διαδραματίσει τον ρόλο της γιατί σεβόμαστε όλους τους συνομιλητές», σημείωσε για να τονίσει στη συνέχεια πως «ταυτόχρονα χαιρετίζουμε τις πρωτοβουλίες των ΗΠΑ στο πλαίσιο του ΟΗΕ».

«Είμαστε μια χώρα που αναγνωρίζει τη σημασία της Παλαιστινιακής Αρχής» επεσήμανε, ενώ υπενθύμισε ότι θα μεταβεί και στην Ιερουσαλήμ, όπου θα συναντηθεί και με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Αμπάς: Αναγνωρίζουμε τη σημασία του ρόλου της Ελλάδας

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς την Ελλάδα, ενώ στάθηκε στην ανάγκη να υπάρχει δίκαιη ειρήνη στη Μέση Ανατολή στο πλαίσιο της λύσης των δύο κρατών.

Υπογράμμισε, ακόμη, την ανάγκη να επιταχυνθεί η υλοποίηση του σχεδίου Τραμπ στο πλαίσιο των ψηφισμάτων του ΟΗΕ.

Ζήτησε να επιταχυνθεί η ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, παράλληλα με άμεση απόσυρση των δυνάμεων του Ισραήλ, ενώ τόνισε πως «πρέπει να σταματήσουν οι προσπάθειες για προσάρτηση εδαφών».

«Αναγνωρίζουμε τη σημασία του ρόλου της Ελλάδας» τόνισε, προσθέτοντας πως «είναι φίλη χώρα της Παλαιστινιακής Αρχής».

Επίσκεψη και στην Ιερουσαλήμ

Υπενθυμίζεται ότι επόμενος σταθμός του κ. Μητσοτάκη είναι η Ιερουσαλήμ, όπου στις 14:30 θα έχει συνάντηση με τον ισραηλινό ομόλογό του, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Στις 17:45 ο πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στην Τριμερή Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ. Θα ακολουθήσουν δηλώσεις στον Τύπο.

Κυβερνητικές πηγές ανέφεραν το Σάββατο ότι η επίσκεψη του κ. Μητσοτάκη στην Ιερουσαλήμ αναμένεται να επιβεβαιώσει τη στρατηγική σχέση Ελλάδας – Ισραήλ και την ενίσχυση του τριμερούς άξονα συνεργασίας Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ στην άμυνα, την ασφάλεια, την ενέργεια, τη συνδεσιμότητα, την πολιτική προστασία, την καινοτομία, σε μια περίοδο που η περιφερειακή αρχιτεκτονική αναδιαμορφώνεται.

Όπως ανέφεραν οι ίδιες κυβερνητικές πηγές για την επίσκεψη του πρωθυπουργού στη Ραμάλα, πάγια θέση της χώρας παραμένει ο πολιτικός ορίζοντας στο Παλαιστινιακό και η λύση δύο κρατών.

Οι ίδιες πηγές του Μεγάρου Μαξίμου ανέφεραν πως «η Ελλάδα, έντιμος συνομιλητής των χωρών της περιοχής, είναι έτοιμη να συμβάλει στην επόμενη μέρα του ειρηνευτικού σχεδίου για τη Γάζα, τόσο ανθρωπιστικά και μέσω της συμμετοχής της στην ανοικοδόμηση, όσο και μέσω εξέτασης της συμμετοχής της στη Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης».

Στην Ιερουσαλήμ, ο πρωθυπουργός θα έχει κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον Ισραηλινό ομόλογό του Μπενιαμίν Νετανιάχου, ενώ στη συνέχεια θα υπάρξει συνάντηση με τη συμμετοχή και του Νίκου Χριστοδουλίδη στο πλαίσιο της τριμερούς συνόδου κορυφής Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ.

Ο κ. Μητσοτάκης είχε επισκεφθεί το Ισραήλ και είχε συναντήσει τον κ. Νετανιάχου, καθώς και τον πρόεδρο του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτσογκ, τον περασμένο Μάρτιο. Όπως ανέφεραν οι ίδιες κυβερνητικές πηγές, «ήταν από τους πρώτους ηγέτες που επισκέφθηκαν το Ισραήλ λίγες μέρες μετά την 7η Οκτωβρίου του 2023, κίνηση με μεγάλη συμβολική σημασία».

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η τριμερής σύνοδος στο ανώτατο επίπεδο θα εκπέμψει μήνυμα εμβάθυνσης της συνεργασίας και της συμπόρευσης για ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος και για τη σταθερότητα και ασφάλεια στην περιοχή.

Οι πηγές του Μεγάρου Μαξίμου υπενθύμισαν επιπλέον πως η σύνοδος του τριμερούς σχήματος Ελλάδα, Κύπρου και Ισράηλ σε επίπεδο υπουργών Εξωτερικών στην Αθήνα, την περασμένη άνοιξη, είχε προσδώσει νέα δυναμική στη συνεργασία, ενώ πρόσφατα συνεδρίασε στην Αθήνα το σχήμα 3+1 σε επίπεδο υπουργών Ενέργειας.