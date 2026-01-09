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Βουλή: Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο για τις Ένοπλες Δυνάμεις
Πολιτική
19:07 - 09 Ιαν 2026

Βουλή: Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο για τις Ένοπλες Δυνάμεις

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Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας«Χάρτης Μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη Νέα Εποχή (Σταδιοδρομία και εξέλιξη Αξιωματικών, Υπαξιωματικών και Επαγγελματιών Οπλιτών των Ενόπλων Δυνάμεων, μισθολογικές ρυθμίσεις για το στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, αναδιοργάνωση ακαδημαϊκής εκπαίδευσης των Ενόπλων Δυνάμεων, στρατολογία των Ελλήνων, εθελοντική στράτευση γυναικών και άλλες διατάξεις)».

Επί της αρχής το νομοσχέδιο εξασφάλισε 160 ψήφους «υπέρ». Καταψήφισαν 134 βουλευτές και ένας βουλευτής δήλωσε «παρών».

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