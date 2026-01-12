Χρηστίδης: Η κυβέρνηση της ΝΔ έχει χάσει κάθε ίχνος αξιοπιστίας έναντι των αγροτών

«Ο κ. Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του έχουν χάσει κάθε αξιοπιστία έναντι των αγροτών», δήλωσε ο Παύλος Χρηστίδης, Βουλευτής Νοτίου Τομέα Αθηνών & Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, σε ραδιοφωνική συνέντευξη στο Μακεδονικό Πρακτορείο.

«Τους έχει αφήσει 40 ημέρες στον δρόμο, στο κρύο. Οι άνθρωποι έκαναν Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά στους δρόμους διαμαρτυρόμενοι για αυτά τα οποία έπρεπε να έχουν ήδη. Οι αγρότες βγήκαν στους δρόμους τον Νοέμβριο γιατί δεν είχαν πληρωθεί. Ακόμα και σήμερα υπάρχουν κατηγορίες αγροτών που δεν έχουν πληρωθεί και ακούνε την κυβέρνηση να λέει ότι τους έδωσε περισσότερα από ποτέ, ενσωματώνοντας ποσά από διαφορετικά ταμεία», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Έθεσε στο στόχαστρο τη στάση των “γαλάζιων” ευρωβουλευτών με την υπερψήφιση της συμφωνίας Mercosur στην Ευρωβουλή, για την οποία εξέφρασε μια σειρά ερωτημάτων και ξεκαθάρισε ότι το ΠΑΣΟΚ την καταψήφισε.

«Είναι προφανές ότι αυτή η συμφωνία δημιουργεί ζητήματα που θα τα βρει μπροστά της και η ελληνική και η ευρωπαϊκή κοινωνία, όχι μόνο στο οικονομικό σκέλος των εισαγωγών και των εξαγωγών, αλλά και στο κομμάτι της υγείας και της ασφάλειας στη διατροφή. Όταν βλέπουμε να ανοίγουν τέτοιες κερκόπορτες, δημιουργείται εύλογα μία σειρά από απορίες, τις οποίες δεν συζητάμε καν στον δημόσιο διάλογο. Βλέπω τους ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να ψηφίζουν στα μουλωχτά και κανένας να μην βγαίνει να υπερασπιστεί την ψήφο του», υποστήριξε.

Ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ έκανε εκ νέου σαφή τη διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στη στήριξη προς τους γονείς των θυμάτων των Τεμπών και την ενασχόληση με την πολιτική.

«Και εμείς στο ΠΑΣΟΚ, μέσα και έξω από τη Βουλή, στηρίξαμε το αίτημα όλων των Ελλήνων για δικαιοσύνη, κάθαρση, οξυγόνο. Από την άλλη, όποιο πρόσωπο, εν προκειμένω η κυρία Καρυστιανού, επιλέξει να μπει στην πολιτική, θα κριθεί με βάση την πολιτική της ταυτότητα, το αφήγημά της και τον τρόπο με τον οποίο πορεύεται στο δημόσιο λόγο», είπε και πρόσθεσε: «Το βασικό ζήτημα είναι να δούμε που βρίσκεται αυτή τη στιγμή η χώρα. Η πολυδιάσπαση των δυνάμεων της αντιπολίτευσης τους μόνους που εξυπηρετεί είναι τη Νέα Δημοκρατία και τον κ. Μητσοτάκη. Επομένως, εδώ χρειάζεται συσπείρωση, ενότητα δυνάμεων, κοινός στόχος και μια προοπτική η οποία δημιουργεί έναν άλλο πόλο εξουσίας».

Ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ έκανε εκτενή αναφορά στα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες στη Μακεδονία και την ύπαιθρο εν γένει, τονίζοντας την ανάγκη πραγματικής ενασχόλησης των πολιτικών με αυτά, σε βάθος.

«Καταλαβαίνουμε όλοι ότι υπάρχει διαρροή και ανθρώπινου αλλά και οικονομικού κεφαλαίου προς τις γειτονικές χώρες. Αυτά τα θέματα μπαίνουν στις περιφερειακές συνδιασκέψεις που κάνουμε. Παρά την ακραία προπαγανδιστική δύναμη της κυβέρνησης, τα θέματα που αφορούν την Παιδεία, την Υγεία, την Ενέργεια, το δημογραφικό, τα ιδιωτικά ασφάλιστρα υγείας, το κόστος της ενέργειας, απαιτούν λύσεις. Και αυτή ήταν και η συμβολή της παρουσίας του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, του Νίκου Ανδρουλάκη στην περιοχή, ο οποίος κατέθεσε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο προτάσεων για αυτά».

Σε αυτό το πλαίσιο, έδειξε ως μόνο δρόμο την πολιτική αλλαγή που έχει ανάγκη η χώρα, λέγοντας: «Υπάρχουν άνθρωποι, οι οποίοι περνούν τα σύνορα, ψωνίζουν, πηγαίνουν σε γιατρούς και επιστρέφουν. Η Ελλάδα χρειάζεται μια πατριωτική αφύπνιση με εθνική στρατηγική. Η ερημοποίηση της περιφέρειας είναι κάτι το οποίο αποτελεί ζήτημα που θα αντιμετωπίζουμε για δεκαετίες μπροστά μας. Όταν βλέπουμε ότι συγκεντρώνεται ο πλούτος της χώρας, οι δομές, οι άνθρωποι στα πολύ μεγάλα αστικά κέντρα, καταλαβαίνετε ότι αυτό εγκυμονεί κινδύνους όλων των επιπέδων».

Και κατέληξε: «Ποια είναι τα κίνητρα για να μείνει ένας εργαζόμενος σήμερα στη Φλώρινα, στην Κοζάνη και στην Καστοριά; Ποια είναι τα κίνητρα για να συνεχίσει την πρωτογενή παραγωγή κάποιος στα Γρεβενά; Αυτά είναι πράγματα που βλέπετε ότι στη δημόσια σφαίρα δεν απασχολούν καθόλου. Την ίδια ώρα. βλέπουμε ότι υπάρχει κόσμος ο οποίος φεύγει πια από τη Δυτική Μακεδονία για να πάει στη Θεσσαλονίκη ή στην Αθήνα και αυτό είναι πρόβλημα».