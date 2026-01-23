ΠΑΣΟΚ κατά κυβέρνησης για τα ΕΛΤΑ: Το κλείσιμο καταστημάτων υπονομεύει την καθολική ταχυδρομική υπηρεσία

Μέσω ερώτησής τους προς τους αρμόδιους υπουργούς σήμερα (23/1), οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ ασκούν κριτική στην κυβέρνηση για το κλείσιμο των καταστημάτων των ΕΛΤΑ.

Σύμφωνα με τη σχετική ερώτηση που κατέθεσαν οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ:

«Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ), ως Φορέας Παροχής της Καθολικής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας (ΚΤΥ), διαδραματίζουν κρίσιμο και ουσιαστικό ρόλο στη διασφάλιση της ισότιμης και ανεμπόδιστης πρόσβασης όλων των πολιτών σε βασικές ταχυδρομικές και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια, συμπεριλαμβανομένων των απομακρυσμένων, νησιωτικών και ορεινών περιοχών.

Στα τέλη Οκτωβρίου έγινε γνωστό μέσω δημοσιευμάτων το πρόγραμμα κλεισίματος από τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου 204 καταστημάτων σε όλη τη χώρα, γεγονός που προκάλεσε την σφοδρή αντίδραση των τοπικών κοινωνιών και των φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης που εξυπηρετούνταν από τα συγκεκριμένα καταστήματα, καθώς και έντονη ανησυχία στους εργαζόμενους.

Παρά τους αρχικούς ισχυρισμούς της Κυβέρνησης ότι δε γνώριζε για το ξαφνικό κλείσιμο των καταστημάτων και ότι αυτά που περιλαμβάνονται στη λίστα είναι ζημιογόνα και με ελάχιστη δραστηριότητα, αποδείχθηκε από επίσημα έγγραφα ότι όχι μόνο γνώριζε και αποφάσισε για το κλείσιμο, αλλά και ότι πολλά από αυτά ήταν κερδοφόρα.

Οι εξελίξεις αυτές, παρά το γεγονός ότι αναβλήθηκε προσωρινά το κλείσιμο σε 158 από τα 204 καταστήματα, εγείρουν σοβαρά ερωτήματα ως προς τη σκοπιμότητα αυτής της απόφασης, τις επιπτώσεις στα οικονομικά των ΕΛΤΑ, τη βλάβη στην εταιρική φήμη, τη βιωσιμότητα του δικτύου της Εταιρείας, την ποιότητα και συνέχεια της ΚΤΥ, αλλά και τη συμμόρφωση της Κυβέρνησης με τις υποχρεώσεις της έναντι του Φορέα Παροχής της ΚΤΥ, του Ευρωπαϊκού Δικαίου και του Νόμου.

Επειδή η ΚΤΥ αποτελεί δημόσιο αγαθό και η απρόσκοπτη παροχή της συνδέεται άμεσα με την κοινωνική, οικονομική και εδαφική συνοχή της χώρας.

Επειδή το κλείσιμο καταστημάτων οδηγεί σε υποβάθμιση της εξυπηρέτησης των πολιτών και σε αύξηση του χρόνου αναμονής στα εναπομείναντα καταστήματα, ιδίως στα μεγάλα αστικά κέντρα.

Επειδή η απόφαση αυτή μειώνει σημαντικά τα έσοδα των ΕΛΤΑ.

Επειδή θίγονται και απειλούνται βασικά εργασιακά δικαιώματα του τακτικού προσωπικού της Εταιρείας

Επειδή η αποζημίωση για την παροχή της ΚΤΥ και η έγκαιρη καταβολή της αποτελούν κρίσιμους παράγοντες για τη βιωσιμότητα των ΕΛΤΑ και τη διατήρηση του απαραίτητου δικτύου καταστημάτων.

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί: