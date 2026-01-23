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ΠΑΣΟΚ κατά κυβέρνησης για τα ΕΛΤΑ: Το κλείσιμο καταστημάτων υπονομεύει την καθολική ταχυδρομική υπηρεσία
Πολιτική
16:47 - 23 Ιαν 2026

ΠΑΣΟΚ κατά κυβέρνησης για τα ΕΛΤΑ: Το κλείσιμο καταστημάτων υπονομεύει την καθολική ταχυδρομική υπηρεσία

Reporter.gr Newsroom
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Μέσω ερώτησής τους προς τους αρμόδιους υπουργούς σήμερα (23/1), οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ ασκούν κριτική στην κυβέρνηση για το κλείσιμο των καταστημάτων των ΕΛΤΑ. 

Σύμφωνα με τη σχετική ερώτηση που κατέθεσαν οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ:

«Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ), ως Φορέας Παροχής της Καθολικής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας (ΚΤΥ), διαδραματίζουν κρίσιμο και ουσιαστικό ρόλο στη διασφάλιση της ισότιμης και ανεμπόδιστης πρόσβασης όλων των πολιτών σε βασικές ταχυδρομικές και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια, συμπεριλαμβανομένων των απομακρυσμένων, νησιωτικών και ορεινών περιοχών.

Στα τέλη Οκτωβρίου έγινε γνωστό μέσω δημοσιευμάτων το πρόγραμμα κλεισίματος από τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου 204 καταστημάτων σε όλη τη χώρα, γεγονός που προκάλεσε την σφοδρή αντίδραση των τοπικών κοινωνιών και των φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης που εξυπηρετούνταν από τα συγκεκριμένα καταστήματα, καθώς και έντονη ανησυχία στους εργαζόμενους.

Παρά τους αρχικούς ισχυρισμούς της Κυβέρνησης ότι δε γνώριζε για το ξαφνικό κλείσιμο των καταστημάτων και ότι αυτά που περιλαμβάνονται στη λίστα είναι ζημιογόνα και με ελάχιστη δραστηριότητα, αποδείχθηκε από επίσημα έγγραφα ότι όχι μόνο γνώριζε και αποφάσισε για το κλείσιμο, αλλά και ότι πολλά από αυτά ήταν κερδοφόρα.

Οι εξελίξεις αυτές, παρά το γεγονός ότι αναβλήθηκε προσωρινά το κλείσιμο σε 158 από τα 204 καταστήματα, εγείρουν σοβαρά ερωτήματα ως προς τη σκοπιμότητα αυτής της απόφασης, τις επιπτώσεις στα οικονομικά των ΕΛΤΑ, τη βλάβη στην εταιρική φήμη, τη βιωσιμότητα του δικτύου της Εταιρείας, την ποιότητα και συνέχεια της ΚΤΥ, αλλά και τη συμμόρφωση της Κυβέρνησης με τις υποχρεώσεις της έναντι του Φορέα Παροχής της ΚΤΥ, του Ευρωπαϊκού Δικαίου και του Νόμου.

Επειδή η ΚΤΥ αποτελεί δημόσιο αγαθό και η απρόσκοπτη παροχή της συνδέεται άμεσα με την κοινωνική, οικονομική και εδαφική συνοχή της χώρας.

Επειδή το κλείσιμο καταστημάτων οδηγεί σε υποβάθμιση της εξυπηρέτησης των πολιτών και σε αύξηση του χρόνου αναμονής στα εναπομείναντα καταστήματα, ιδίως στα μεγάλα αστικά κέντρα.

Επειδή η απόφαση αυτή μειώνει σημαντικά τα έσοδα των ΕΛΤΑ.

Επειδή θίγονται και απειλούνται βασικά εργασιακά δικαιώματα του τακτικού προσωπικού της Εταιρείας

Επειδή η αποζημίωση για την παροχή της ΚΤΥ και η έγκαιρη καταβολή της αποτελούν κρίσιμους παράγοντες για τη βιωσιμότητα των ΕΛΤΑ και τη διατήρηση του απαραίτητου δικτύου καταστημάτων.

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

  1. Για ποιους λόγους προχώρησε το κλείσιμο καταστημάτων των ΕΛΤΑ, του Φορέα Παροχής της ΚΤΥ;
  2. Ποια είναι η ακριβής λίστα των καταστημάτων που έχουν κλείσει μέχρι σήμερα και ποια ακόμα προγραμματίζονται να κλείσουν και πότε;
  3. Για κάθε ένα από αυτά τα καταστήματα:
    1. Ποια είναι τα οικονομικά στοιχεία (έσοδα, κέρδη/ζημίες, αριθμός και είδος συναλλαγών ανά έτος) για τα τελευταία 6 έτη;
    2. Τι γίνεται το προσωπικό που υπηρετεί σε αυτά τα καταστήματα;
  4. Με ποια κριτήρια επιλέχθηκαν τα συγκεκριμένα καταστήματα και ιδίως αυτά που ήταν ή συνεχίζουν να είναι κερδοφόρα;
  5. Ποιες είναι οι επιπτώσεις του κλεισίματος των καταστημάτων στα συνολικά έσοδα και στη χρηματοοικονομική κατάσταση των ΕΛΤΑ;
  6. Ποιες επιπτώσεις έχει επιφέρει το κλείσιμο των καταστημάτων στην εξυπηρέτηση των πολιτών και στην ποιότητα της παρεχόμενης ΚΤΥ;
    1. Πόσο έχει αυξηθεί ο χρόνος αναμονής στα εναπομείναντα καταστήματα των ΕΛΤΑ;
    2. Πόσο έχουν επιδεινωθεί οι δείκτες ποιότητας της ταχυδρομικής εξυπηρέτησης από τα ΕΛΤΑ και της ΚΤΥ ειδικότερα;
    3. Πόσο έχουν αυξηθεί ή μειωθεί τα παράπονα πελατών προς τα ΕΛΤΑ και οι καταγγελίες εις βάρος της Εταιρείας προς την ΕΕΤΤ και τον Συνήγορο του Καταναλωτής
  7. Υπάρχει ενδιαφέρον από ιδιώτες για τη λειτουργία πρακτορείων ΕΛΤΑ που θα υποκαταστήσουν τα Καταστήματα ΕΛΤΑ; Ποιο είναι το θεσμικό και οικονομικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία τους και πως αυτοί επιλέγονται;
  8. Πόσα πρακτορεία ΕΛΤΑ και Ταχυμεταφορών ΕΛΤΑ έκλεισαν το 2025 και πως αντικαταστάθηκαν; Πόσα νέα πρακτορεία άνοιξαν την ίδια περίοδο;
  9. Πως εξασφαλίζεται η επιχειρησιακή συνέχεια των ΕΛΤΑ και η ποιοτική και αδιάλειπτη παροχή της ΚΤΥ μέσω εκτεταμένου δικτύου ταχυδρομικών πρακτόρων;
  10. Ποιο ήταν το ύψος της αποζημίωσης που καταβλήθηκε στα ΕΛΤΑ για την ΚΤΥ για κάθε έτος από το 2013, έτος απελευθέρωσης της ταχυδρομικής αγοράς, έως και σήμερα;
  11. Με ποια μεθοδολογία υπολογίζεται το ύψος της αποζημίωσης για την ΚΤΥ και για ποιον λόγο δεν αναπροσαρμόζεται, ώστε να διασφαλίζεται η παρουσία των ΕΛΤΑ και κατ’ επέκταση η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών σε όλη την επικράτεια;
  12. Ποιο είναι το ύψος της αποζημίωσης για την παροχή της ΚΤΥ στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης;
  13. Ποιο είναι το ύψος της αποζημίωσης που καταβάλει το Ελληνικό Κράτος στις Εταιρείες που παρέχουν αντίστοιχα Υπηρεσίες Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος στις τηλεπικοινωνίες, την ενέργεια και τις συγκοινωνίες;
  14. Ποιο είναι το ύψος του ανταποδοτικού τέλους που λαμβάνει η ΕΡΤ;
  15. Ποιος είναι ο σχεδιασμός της Κυβέρνησης σχετικά με το ύψος της αποζημίωσης για την παροχή της ΚΤΥ για τα επόμενα έτη;
  16. Προτίθεται η Κυβέρνηση να αυξήσει ή να μειώσει περαιτέρω το ύψος της αποζημίωσης για την ΚΤΥ και με ποια αιτιολόγηση;
  17. Ποιο είναι το συνολικό ποσό που οφείλεται σήμερα στα ΕΛΤΑ από την παροχή της ΚΤΥ προηγούμενων ετών και για ποιους λόγους δεν καταβάλλεται έγκαιρα και στο σύνολό του;
  18. Θεωρεί η Κυβέρνηση ότι η μεγάλη καθυστέρηση καταβολής της αποζημίωσης για την ΚΤΥ συνιστά μορφή αθέμιτου ανταγωνισμού και πως θα αντισταθμιστεί η ζημιά που έχουν υποστεί τα ΕΛΤΑ; Ευνοούνται κατά αυτόν τον τρόπο οι ανταγωνιστές εις βάρος των ΕΛΤΑ και της εξυπηρέτησης των πολιτών;
  19. Ποιος ο προγραμματισμός για τα καταστήματα όπου δεν υπάρχει ενδιαφέρον από ιδιώτη;
  20. Να κατατεθεί η από 9.12.2022 σύμβαση ανάθεσης παροχής της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ΕΛ.ΤΑ. Α.Ε».
Τελευταία τροποποίηση στις 23/01/2026 - 16:48
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