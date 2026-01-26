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Τσουκαλάς: H κυβέρνηση να αντιμετωπίσει με μεγαλύτερη σοβαρότητα τα ζητήματα ασφαλείας στους εργασιακούς χώρους
Πολιτική
17:03 - 26 Ιαν 2026

Τσουκαλάς: H κυβέρνηση να αντιμετωπίσει με μεγαλύτερη σοβαρότητα τα ζητήματα ασφαλείας στους εργασιακούς χώρους

Reporter.gr Newsroom
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Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς μίλησε σήμερα (26/1) για το πρόσφατο εργατικό δυστύχημα στην περιοχή των Τρικάλων, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα δεν μπορεί να συνεχίσει να μετρά απώλειες εργαζομένων και τόνισε πως η Πολιτεία, και κυρίως η κυβέρνηση, οφείλει να αντιμετωπίσει με πολύ μεγαλύτερη σοβαρότητα τα ζητήματα υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους εργασίας.

Πιο συγκεκριμένα, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο ΕΡΤnews σημείωσε ότι καταγράφεται έντονη αύξηση των εργατικών ατυχημάτων, την ώρα που σε αρκετές περιοχές δεν λειτουργούν καν τοπικά κλιμάκια της Επιθεώρησης Εργασίας σε επίπεδο νομού, αλλά μόνο σε περιφερειακό επίπεδο. Την ίδια στιγμή, η άνοδος της μηχανικής και οικοδομικής δραστηριότητας αυξάνει τους κινδύνους, καθιστώντας επιτακτική την ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών. Παράλληλα, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των γυναικών που έχασαν τη ζωή τους.

Σχολιάζοντας τη συνέντευξη του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, και το αίτημα παραίτησης του υπουργού Δικαιοσύνης, ο κ. Τσουκαλάς δήλωσε ότι ο κ. Φλωρίδης έχει επανειλημμένα δώσει αφορμές, λέγοντας – όπως υποστήριξε – ψέματα στη Βουλή και μη τιμώντας τον θεσμικό του ρόλο, καθώς λειτουργεί περισσότερο ως κομματικός παράγοντας παρά ως υπουργός. Όπως είπε, ανακύπτει σοβαρό ζήτημα αξιοπιστίας και κριτηρίων στη νομοθέτηση.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση χειρίζεται κρίσιμα κοινωνικά ζητήματα, τονίζοντας ότι θέματα όπως η γονική μέριμνα δεν μπορεί να εισάγονται αιφνιδιαστικά, χωρίς ουσιαστική διαβούλευση, και μάλιστα μέσω άσχετων νομοσχεδίων. Όπως επεσήμανε, οι διατάξεις που αφορούν τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και τον Αστικό Κώδικα δεν περιλαμβάνονταν στη δημόσια διαβούλευση για το νομοσχέδιο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά προστέθηκαν εκ των υστέρων ως κατεπείγουσες, με το ΠΑΣΟΚ να τις καταψηφίζει. Σύμφωνα με τον ίδιο, το πρόβλημα δεν είναι μόνο το περιεχόμενο, αλλά και η διαδικασία, καθώς πρόκειται για ρυθμίσεις που επηρεάζουν άμεσα εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες.

Ο κ. Τσουκαλάς ανέφερε ακόμη ότι επί της θητείας του κ. Φλωρίδη η εμπιστοσύνη των πολιτών στη Δικαιοσύνη έχει πληγεί σοβαρά. Παρέπεμψε, μάλιστα, και στην υπόθεση των υποκλοπών, σημειώνοντας ότι ο πρωθυπουργός, παρά τις διακηρύξεις περί σεβασμού στη Δικαιοσύνη, αρνείται να εφαρμόσει σχετικές αποφάσεις, οδηγώντας την υπόθεση στα ευρωπαϊκά δικαστήρια και πλήττοντας το κύρος των θεσμών.

Αναφορικά με το ζήτημα της ψήφου των αποδήμων, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ ξεκαθάρισε ότι το κόμμα στηρίζει την ενίσχυση της συμμετοχής των Ελλήνων του εξωτερικού στα κοινά, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα αλλοιώνεται η αντιπροσωπευτικότητα του εκλογικού αποτελέσματος. Όπως εξήγησε, εάν πράγματι προβλέπεται ενιαίο ψηφοδέλτιο χωρίς κομματική αναφορά για την εκλογή τριών βουλευτών, τότε υπάρχει κίνδυνος να εκλεγούν πρόσωπα χωρίς σαφή πολιτική ταυτότητα, γεγονός που θα μπορούσε να επηρεάσει τους κοινοβουλευτικούς συσχετισμούς. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, οι πολίτες πρέπει να γνωρίζουν εκ των προτέρων σε ποιο πολιτικό χώρο ανήκει κάθε υποψήφιος και ποια στάση θα τηρήσει στη Βουλή.

Παράλληλα, επισήμανε ότι κρίσιμος είναι και ο τρόπος με τον οποίο η κυβέρνηση θα φέρει το θέμα στη Βουλή, αφήνοντας αιχμές για αιφνιδιασμούς, ενώ υπογράμμισε ότι πρόκειται για ένα πεδίο όπου μπορεί να υπάρξει συνεννόηση, εφόσον όλες οι πλευρές λειτουργήσουν με διαφάνεια.

Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο συνυποβολής πρότασης νόμου για το αγροτικό ζήτημα, ο κ. Τσουκαλάς ανέφερε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει ήδη προτείνει τη συγκρότηση επιτροπής εθνικού διαλόγου και επιδιώκει μια διαφορετική πολιτική για τον πρωτογενή τομέα. Τόνισε ότι το κόμμα είναι ανοιχτό στον διάλογο, υπό την προϋπόθεση ότι αυτός θα είναι δημόσιος, διαφανής και προς όφελος του γενικού συμφέροντος, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ότι δεν υπάρχει κανένα περιθώριο εκλογικής ή μετεκλογικής συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία.

Κλείνοντας, αναφέρθηκε στη στρατηγική και τη μελλοντική πορεία του ΠΑΣΟΚ, σημειώνοντας ότι οι επόμενες εκλογές θα κρίνουν την κατεύθυνση της παράταξης και ότι οι πολίτες αναμένουν ενότητα, σαφή λόγο και καθαρή επικοινωνία των θέσεων του κόμματος. Όπως τόνισε, βασικός πολιτικός αντίπαλος παραμένει η Νέα Δημοκρατία και απαιτείται διαρκής παρουσία στην πρώτη γραμμή, με εξωστρέφεια και πολιτική σοβαρότητα.

Τελευταία τροποποίηση στις 26/01/2026 - 17:04
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