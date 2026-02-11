Γεωργιάδης: Ο Ανδρουλάκης βρήκε ευκαιρία να «φάει» τον Παναγόπουλο όπως την... Καϊλή

Νέα πυρά εξαπέλυσε την Τετάρτη (11/2) ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης κατά του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη για την υπόθεση Παναγόπουλου.

Ο κ. Γεωργιάδης εκτίμησε ότι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης επιχειρεί – με βάση τη στάση που έχει υιοθετήσει – να «φάει» τον επικεφαλής της ΓΣΕΕ, υποστηρίζοντας ότι τον μισεί. Χρησιμοποίησε μάλιστα ως παράδειγμα τη θέση που πήρε στην υπόθεση του… Qatar Gate, στο οποίο ενεπλάκη η Εύα Καϊλή, την οποία διέγραψε άμεσα από το κόμμα. Ο Υπουργός Υγείας υποστήριξε ότι αυτό έγινε λόγω πολιτικών διαφορών των δύο τότε Ευρωβουλευτών του ΠΑΣΟΚ.

«Όλη η ιδέα όπως παρουσιάζεται στην κοινή γνώμη και όσα διάβασα από προχθές και γράφονται σε δημοσιεύματα και εφημερίδες, είναι τελείως παράλογη και λανθασμένη. Πρώτα απ’όλα δεν υπάρχουν 73 εκατ., δεν υπάρχουν απευθείας αναθέσεις. Δεν υπάρχουν 73 εκατ. και δεν μπορεί να γράφει κάτι τέτοιο το πόρισμα», είπε αρχικά ο κ. Γεωργιάδης μιλώντας στο Open.

«Αποκλείεται να λέει το πόρισμα ότι η ΓΣΕΕ έχει πάρει 73 εκατ. γιατί δεν έχει πάρει. Η ΓΣΕΕ όπως και άλλοι κοινωνικοί εταίροι, με ενθάρρυνση και συμφωνία της ΕΕ – όπως συμβαίνει σε όλες τις χώρες της ΕΕ – συμμετέχουν στα προγράμματα κατάρτισης των εργαζομένων. Η ΕΕ μας δίνει λεφτά υποχρεωτικά για να κάνουμε προγράμματα κατάρτισης στους εργαζόμενους και ενθαρρύνει πολύ την εμπλοκή των κοινωνικών εταίρων για να υπάρχει μεγάλη συμμετοχή εργαζομένων», επισήμανε ο Υπουργός Υγείας.

«Δεν εκταμιεύτηκε ούτε ένα ευρώ επί θητείας μου»

«Επί θητείας μου δεν δόθηκε ούτε ένα ευρώ για να το ελέγξω. Επί θητείας μου δεν εκταμιεύτηκε ούτε ένα ευρώ για να το ελέγξω», είπε, εξηγώντας ότι «τα προγράμματα που είχαν σχεδιαστεί την περίοδο ΣΥΡΙΖΑ, είχαν κολλήσει για διάφορους διαδικαστικούς λόγους. Όταν εγώ ανέλαβα υπουργός Εργασίας δεν προλάβαιναν να εκτελεστούν και ζήτησα να ξαναπεράσουν από το ελεγκτικό συνέδριο δεύτερη φορά. Και πέρασαν δεύτερη φορά από το ελεγκτικό συνέδριο και έστειλα επιστολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην κυρία Κάουφμαν, και ζήτησα περισσότερο χρόνο υλοποίησης των προγραμμάτων».

Πυρά κατά Ανδρουλάκη

Στη συνέχεια εξαπέλυσε πυρά κατά του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, με αφορμή την έρευνα στον πρόεδρο της ΓΣΣΕ, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Ο κ. Ανδρουλάκης μισεί τον κ. Παναγόπουλο και νομίζει προφανώς ότι βρήκε ευκαιρία να τον φάει (…)Είναι εσωκομματικοί αντίπαλοι εδώ και χρόνια. Ο Ανδρουλάκης το έχει μανιέρα αυτό. Το ίδιο έκανε με την Καϊλή. Με την Καϊλή θυμάστε τι έγινε; Η Καϊλή ήταν εσωκομματική αντίπαλός του, σκληρή και μεγάλη δημοφιλία. Πάει κάποιος της κάνει καταγγελία στο Βέλγιο. Θυμάστε; Τη διαγράφει αμέσως ο Ανδρουλάκης. Έχει καταδικαστεί η Καϊλή από τίποτα μετά από τρία χρόνια;».

«Να σας πω για τον εαυτό μου για να μη λέω για άλλους. Όταν με κατηγόρησαν εμένα για τη Νοβάρτις, μπορούσε να με διαγράψει τότε ο Μητσοτάκης και να μου πει ‘’αναστέλλεται η κομματική σου ιδιότητα μέχρι να καθαρίσεις’’; Το έκανε; Με στήριξε; Με εμπιστεύτηκε; Λέω ότι στην πολιτική πρέπει να υπάρχει και λίγο γενναιότητα. Αν τόσο εύκολα ο κ. Ανδρουλάκης θεωρεί κλέφτη τον Παναγόπουλο – εγώ να δεχτώ ότι τον θεωρεί κλέφτη ο Ανδρουλάκης – γιατί τον έχει τότε πρόεδρο στη ΓΣΕΕ τόσα χρόνια και τον στηρίζει; Δηλαδή, λένε και μεταξύ τους ο ένας τον άλλον ‘’σύντροφο’’ και δεν ντρέπονται. Συντροφικότητα ξέρε τι θα πει; Θα πει ‘’μπαίνω στη φωτιά για ‘σένα’’. Όχι στην πρώτη στραβή που έχει ο άλλος βγαίνεις και τον δίνεις στα σκυλιά να τον φάνε. Αυτό δεν είναι συντροφικότητα».

Ο Παναγόπουλος έχει δικαίωμα να απολογηθεί

Ερωτηθείς αν θεωρεί πως αυτό που συνέβη με τον κ. Παναγόπουλο είναι «μια στραβή», απάντησε: «Προφανώς. Δεν έχει δικαίωμα να απολογηθεί ο κ. Παναγόπουλος; Τι έγινε δηλαδή η Ελλάδα, ζούγκλα έγινε; Δεν έχει τεκμήριο αθωότητας ο κ. Παναγόπουλος; Εσείς τον καταδικάσατε κιόλας; Δικαστής είστε;»

«Ο κ. Ανδρουλάκης ήθελε να φάει τον κ. Παναγόπουλο από την ΓΣΕΕ. Ήθελε να τον φάει πάρα πολύ καιρό. Δεν μπορούσε να τον φάει γιατί ήταν πιο δυνατός ο Παναγόπουλος συνδικαλιστικά και τώρα βρήκε ευκαιρία και νόμιζε ότι θα τον φάει. Και το αποτέλεσμα ποιο είναι; Να έχει πάει όλη η ΠΑΣΚΕ με τον Παναγόπουλο και κατά του Ανδρουλάκη», υπογράμμισε ο κ. Ανδρουλάκης.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgc175ibv0ex?integrationId=eexbs1jkg0kofln}