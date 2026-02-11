ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Γεωργιάδης: Ο Ανδρουλάκης βρήκε ευκαιρία να «φάει» τον Παναγόπουλο όπως την... Καϊλή
Πολιτική
16:19 - 11 Φεβ 2026

Γεωργιάδης: Ο Ανδρουλάκης βρήκε ευκαιρία να «φάει» τον Παναγόπουλο όπως την... Καϊλή

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Νέα πυρά εξαπέλυσε την Τετάρτη (11/2) ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης κατά του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη για την υπόθεση Παναγόπουλου.  

Ο κ. Γεωργιάδης εκτίμησε ότι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης επιχειρεί – με βάση τη στάση που έχει υιοθετήσει – να «φάει» τον επικεφαλής της ΓΣΕΕ, υποστηρίζοντας ότι τον μισεί. Χρησιμοποίησε μάλιστα ως παράδειγμα τη θέση που πήρε στην υπόθεση του… Qatar Gate, στο οποίο ενεπλάκη η Εύα Καϊλή, την οποία διέγραψε άμεσα από το κόμμα. Ο Υπουργός Υγείας υποστήριξε ότι αυτό έγινε λόγω πολιτικών διαφορών των δύο τότε Ευρωβουλευτών του ΠΑΣΟΚ.

«Όλη η ιδέα όπως παρουσιάζεται στην κοινή γνώμη και όσα διάβασα από προχθές και γράφονται σε δημοσιεύματα και εφημερίδες, είναι τελείως παράλογη και λανθασμένη. Πρώτα απ’όλα δεν υπάρχουν 73 εκατ., δεν υπάρχουν απευθείας αναθέσεις. Δεν υπάρχουν 73 εκατ. και δεν μπορεί να γράφει κάτι τέτοιο το πόρισμα», είπε αρχικά ο κ. Γεωργιάδης μιλώντας στο Open.

«Αποκλείεται να λέει το πόρισμα ότι η ΓΣΕΕ έχει πάρει 73 εκατ. γιατί δεν έχει πάρει. Η ΓΣΕΕ όπως και άλλοι κοινωνικοί εταίροι, με ενθάρρυνση και συμφωνία της ΕΕ – όπως συμβαίνει σε όλες τις χώρες της ΕΕ – συμμετέχουν στα προγράμματα κατάρτισης των εργαζομένων. Η ΕΕ μας δίνει λεφτά υποχρεωτικά για να κάνουμε προγράμματα κατάρτισης στους εργαζόμενους και ενθαρρύνει πολύ την εμπλοκή των κοινωνικών εταίρων για να υπάρχει μεγάλη συμμετοχή εργαζομένων», επισήμανε ο Υπουργός Υγείας.

«Δεν εκταμιεύτηκε ούτε ένα ευρώ επί θητείας μου»

«Επί θητείας μου δεν δόθηκε ούτε ένα ευρώ για να το ελέγξω. Επί θητείας μου δεν εκταμιεύτηκε ούτε ένα ευρώ για να το ελέγξω», είπε, εξηγώντας ότι «τα προγράμματα που είχαν σχεδιαστεί την περίοδο ΣΥΡΙΖΑ, είχαν κολλήσει για διάφορους διαδικαστικούς λόγους. Όταν εγώ ανέλαβα υπουργός Εργασίας δεν προλάβαιναν να εκτελεστούν και ζήτησα να ξαναπεράσουν από το ελεγκτικό συνέδριο δεύτερη φορά. Και πέρασαν δεύτερη φορά από το ελεγκτικό συνέδριο και έστειλα επιστολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην κυρία Κάουφμαν, και ζήτησα περισσότερο χρόνο υλοποίησης των προγραμμάτων».

Πυρά κατά Ανδρουλάκη

Στη συνέχεια εξαπέλυσε πυρά κατά του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, με αφορμή την έρευνα στον πρόεδρο της ΓΣΣΕ, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Ο κ. Ανδρουλάκης μισεί τον κ. Παναγόπουλο και νομίζει προφανώς ότι βρήκε ευκαιρία να τον φάει (…)Είναι εσωκομματικοί αντίπαλοι εδώ και χρόνια. Ο Ανδρουλάκης το έχει μανιέρα αυτό. Το ίδιο έκανε με την Καϊλή. Με την Καϊλή θυμάστε τι έγινε; Η Καϊλή ήταν εσωκομματική αντίπαλός του, σκληρή και μεγάλη δημοφιλία. Πάει κάποιος της κάνει καταγγελία στο Βέλγιο. Θυμάστε; Τη διαγράφει αμέσως ο Ανδρουλάκης. Έχει καταδικαστεί η Καϊλή από τίποτα μετά από τρία χρόνια;».

«Να σας πω για τον εαυτό μου για να μη λέω για άλλους. Όταν με κατηγόρησαν εμένα για τη Νοβάρτις, μπορούσε να με διαγράψει τότε ο Μητσοτάκης και να μου πει ‘’αναστέλλεται η κομματική σου ιδιότητα μέχρι να καθαρίσεις’’; Το έκανε; Με στήριξε; Με εμπιστεύτηκε; Λέω ότι στην πολιτική πρέπει να υπάρχει και λίγο γενναιότητα. Αν τόσο εύκολα ο κ. Ανδρουλάκης θεωρεί κλέφτη τον Παναγόπουλο – εγώ να δεχτώ ότι τον θεωρεί κλέφτη ο Ανδρουλάκης – γιατί τον έχει τότε πρόεδρο στη ΓΣΕΕ τόσα χρόνια και τον στηρίζει; Δηλαδή, λένε και μεταξύ τους ο ένας τον άλλον ‘’σύντροφο’’ και δεν ντρέπονται. Συντροφικότητα ξέρε τι θα πει; Θα πει ‘’μπαίνω στη φωτιά για ‘σένα’’. Όχι στην πρώτη στραβή που έχει ο άλλος βγαίνεις και τον δίνεις στα σκυλιά να τον φάνε. Αυτό δεν είναι συντροφικότητα».

Ο Παναγόπουλος έχει δικαίωμα να απολογηθεί

Ερωτηθείς αν θεωρεί πως αυτό που συνέβη με τον κ. Παναγόπουλο είναι «μια στραβή», απάντησε: «Προφανώς. Δεν έχει δικαίωμα να απολογηθεί ο κ. Παναγόπουλος; Τι έγινε δηλαδή η Ελλάδα, ζούγκλα έγινε; Δεν έχει τεκμήριο αθωότητας ο κ. Παναγόπουλος; Εσείς τον καταδικάσατε κιόλας; Δικαστής είστε;»

«Ο κ. Ανδρουλάκης ήθελε να φάει τον κ. Παναγόπουλο από την ΓΣΕΕ. Ήθελε να τον φάει πάρα πολύ καιρό. Δεν μπορούσε να τον φάει γιατί ήταν πιο δυνατός ο Παναγόπουλος συνδικαλιστικά και τώρα βρήκε ευκαιρία και νόμιζε ότι θα τον φάει. Και το αποτέλεσμα ποιο είναι; Να έχει πάει όλη η ΠΑΣΚΕ με τον Παναγόπουλο και κατά του Ανδρουλάκη», υπογράμμισε ο κ. Ανδρουλάκης.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgc175ibv0ex?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Καλαφάτης: Θέτουμε τις νέες τεχνολογίες και την καινοτομία στο νέο αναπτυξιακό πρότυπο της χώρας
Πολιτική

Καλαφάτης: Θέτουμε τις νέες τεχνολογίες και την καινοτομία στο νέο αναπτυξιακό πρότυπο της χώρας

Προειδοποίηση Λαβρόφ: Η Ρωσία θα αντιδράσει σε περίπτωση στρατιωτικοποίησης της Γροιλανδίας
Ειδήσεις

Προειδοποίηση Λαβρόφ: Η Ρωσία θα αντιδράσει σε περίπτωση στρατιωτικοποίησης της Γροιλανδίας

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ανδρουλάκης: Να αναγνωριστεί διεθνώς η Γενοκτονία των Ποντίων
Πολιτική

Ανδρουλάκης: Να αναγνωριστεί διεθνώς η Γενοκτονία των Ποντίων

ΥΠΕΘΟ: «Χρεοκοπημένες συνταγές» οι προτάσεις Ανδρουλάκη για το ιδιωτικό χρέος
Οικονομία

ΥΠΕΘΟ: «Χρεοκοπημένες συνταγές» οι προτάσεις Ανδρουλάκη για το ιδιωτικό χρέος

Ανδρουλάκης: Οι οκτώ δεσμεύσεις του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος
Πολιτική

Ανδρουλάκης: Οι οκτώ δεσμεύσεις του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος

Γεωργιάδης για κόμμα Καρυστιανού: Αν δεν έχετε καταλάβει ακόμη, είστε αφελείς…
Πολιτική

Γεωργιάδης για κόμμα Καρυστιανού: Αν δεν έχετε καταλάβει ακόμη, είστε αφελείς…

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ανακοινώσεις
19/05/2026 - 17:56

Aegean: 4% αύξηση της επιβατικής κίνησης - Βελτίωση EBITDA στα €46,6 εκατ. το α΄ τρίμηνο

Ειδήσεις
19/05/2026 - 17:50

Ιράν: Επαναλειτουργεί το Χρηματιστήριο μετά το μεγαλύτερο σε διάρκεια κλείσιμο λόγω του πολέμου

Ειδήσεις
19/05/2026 - 17:49

Έντονη αντίδραση Άγκυρας για τη Γενοκτονία Ποντίων: Κατηγορεί την Ελλάδα για «διαστρέβλωση της ιστορίας»

Ειδήσεις
19/05/2026 - 17:46

ΗΠΑ: Ισχυρή σύσταση προς τους Αμερικανούς πολίτες να αποφεύγουν ταξίδια σε αφρικανικές χώρες λόγω Έμπολα

Ειδήσεις
19/05/2026 - 17:46

Σουδάν: Επίθεση με drone σε αγορά – 28 νεκροί και 23 τραυματίες

Ομόλογα
19/05/2026 - 17:42

Αμερικανικά ομόλογα: Νέο ράλι στις αποδόσεις – Στο υψηλότερο επίπεδο από το 2007 το 30ετές

Ειδήσεις
19/05/2026 - 17:40

Η κρίση στη Μέση Ανατολή «χτυπά» την Ευρωζώνη: Κατέρρευσε το εμπορικό πλεόνασμα τον Μάρτιο

Ειδήσεις
19/05/2026 - 17:36

Ιταλία: Ζητά από την ΕΕ μεγαλύτερη ευελιξία στους δημοσιονομικούς κανόνες

Σχόλια Αγοράς
19/05/2026 - 17:35

Χρηματιστήριο: Πώς εξηγείται η τριήμερη βουτιά, κόντρα στις... ανεβασμένες ευρωαγορές

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
19/05/2026 - 17:32

«Εξωστρεφής Γεωργία»: Ψηφιακά εργαλεία για μια πιο δυναμική και ανταγωνιστική ελληνική αγροδιατροφή

Οικονομία
19/05/2026 - 17:32

Στουρνάρας: Η ανεξαρτησία της ΤτΕ μας επιτρέπει να υπηρετούμε τους μακροχρόνιους στόχους της οικονομικής ανάπτυξης

Ειδήσεις
19/05/2026 - 17:30

NATO: Οι ΗΠΑ αποσύρουν 5.000 στρατιώτες από την Ευρώπη

Ειδήσεις
19/05/2026 - 17:23

Γαλλία: Προχωρά σε σημαντική αύξηση των αμυντικών δαπανών κατά 36 δισ. έως το 2030

Τεχνολογία
19/05/2026 - 17:15

Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά: Νέα στρατηγική συνεργασία για την αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης στο Δημόσιο

Πολιτική
19/05/2026 - 17:12

Αποστολάκη κατά Μαρινάκη: Ας κοιτάξει τα προβλήματα της ΝΔ και όχι το ΠΑΣΟΚ

Επιχειρήσεις
19/05/2026 - 17:12

Στα κορυφαία εργασιακά περιβάλλοντα της Ελλάδας η Grant Thornton για το 2026

Πολιτική
19/05/2026 - 17:05

Παρέμβαση Κοβέσι για την τροπολογία Φλωρίδη: Ανησυχία πως παρακάμπτεται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Ειδήσεις
19/05/2026 - 17:02

Αθώος ο Κασσελάκης για την παράβαση του νόμου περί πόθεν έσχες

Αυτοδιοίκηση
19/05/2026 - 16:50

Δούκας: Η ιστορική μνήμη δεν θα σβήσει – Μνημείο για τη Γενοκτονία των Ποντίων στην Αθήνα

Χρηματιστήρια
19/05/2026 - 16:45

Πτωτικά κινείται η Wall Street λόγω «κύματος» ρευστοποιήσεων στις εταιρείες μικροτσίπ

Ανακοινώσεις
19/05/2026 - 16:45

Τράπεζα Κύπρου: Στο ταμπλό από Τετάρτη (20/5) 276.274 νέες μετοχές

Πολιτική
19/05/2026 - 16:30

Διπλή άρση ασυλίας για την Κωνσταντοπούλου: Ένταση, καταγγελίες και πολιτικά πυρά στην Ολομέλεια

Ειδήσεις
19/05/2026 - 16:30

ΕΕ: Υπό συζήτηση η επέκταση του χρονικού διαστήματος επανέγκρισης των κυρώσεων κατά της Ρωσίας

Πολιτική
19/05/2026 - 16:25

ΣΥΡΙΖΑ: Παραιτήθηκε από τη θέση του γραμματέα ο Στέργιος Καλπάκης

Ειδήσεις
19/05/2026 - 16:20

Συναγερμός για έντονη οσμή αερίου στην Αττική: Σύσταση για κλειστά παράθυρα - Δεν επιβεβαιώνεται διαρροή

Οικονομία
19/05/2026 - 16:17

ΥΠΕΞ: Νέος οδικός χάρτης για τις ελληνικές εξαγωγές και επενδύσεις έως το 2030

Magazino
19/05/2026 - 16:17

Πέθανε ο ιδιοκτήτης του βιβλιοπωλείου «Πρωτοπορία» και εκδότης Βαγγέλης Τρικεριώτης

Ειδήσεις
19/05/2026 - 16:13

«Ώρα μηδέν» για την εμπορική συμφωνία ΗΠΑ - ΕΕ εν μέσω απειλών Τραμπ για νέους δασμούς

Πολιτική
19/05/2026 - 16:08

Νέα Αριστερά: Δεν είναι διακοσμητική η Επιτροπή Θεσμών – Οφείλει να προσέλθει ο Τζαβέλλας

Ειδήσεις
19/05/2026 - 15:52

ΑΣΕΠ: Προκήρυξη για 4.746 θέσεις μονίμων σε φορείς του Δημοσίου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ