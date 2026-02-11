Καλαφάτης: Θέτουμε τις νέες τεχνολογίες και την καινοτομία στο νέο αναπτυξιακό πρότυπο της χώρας
Πολιτική
16:06 - 11 Φεβ 2026

Καλαφάτης: Θέτουμε τις νέες τεχνολογίες και την καινοτομία στο νέο αναπτυξιακό πρότυπο της χώρας

Reporter.gr Newsroom
«Στο Υπουργείο Ανάπτυξης εργαζόμαστε εντατικά, θέτουμε τις νέες τεχνολογίες, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την καινοτομία στο νέο αναπτυξιακό πρότυπο της χώρας αυξάνοντας την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας. Αυτά είναι βασικά στοιχεία που περιλαμβάνουν οι εκθέσεις Ντράγκι και Λέττα, με στόχο τη συνέργεια της έρευνας με την αγορά και τις επιχειρήσεις», τόνισε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης Σταύρος Καλαφάτης σε συνέντευξη στο ΕΡΤNews

«Μπαίνουμε σε μια νέα εποχή», πρόσθεσε ο κ. Καλαφάτης, «όπου η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν αποτελεί απλά ένα εργαλείο αλλά μια νέα πραγματικότητα. Η χώρα μας ήδη με πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη έχει κάνει σημαντικά βήματα. Είμαστε από τις πρώτες χώρες που έχουμε καταρτίσει ένα εθνικό σχέδιο για την Τεχνητή Νοημοσύνη. Μέσα από τη συνεργασία μας με τον τεχνολογικό κολοσσό της OpenAI, εκπαιδεύουμε startups επιχειρήσεις στα εργαλεία της Τεχνητής Νοημοσύνης συμβάλλοντας στον εκσυγχρονισμό και την ανταγωνιστικότητά τους. Στην ίδια κατεύθυνση είναι και οι συνεργασίες με την Google και τη MistralAI στο χώρο της Εκπαίδευσης και της επιμόρφωσης εργαζομένων. Πρόσφατα, μάλιστα, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, ανακοίνωσε ένα νέο ειδικό καθεστώς στον Αναπτυξιακό Νόμο, μέσα στο 2026, για τις νέες τεχνολογίες και την Τεχνητή Νοημοσύνη, με προϋπολογισμό 150 εκατ. ευρώ», ανέφερε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης.

«Με στόχο την ενοποίηση του χώρου της έρευνας», όπως ανέφερε ο κ. Καλαφάτης, «μια ακόμη σημαντική μεταρρύθμιση αφορά στη δημιουργία ενός αυτόνομου Υπουργείου Ανώτατης Εκπαίδευσης, Έρευνας και Καινοτομίας που ήδη έχει εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός και εργαζόμαστε προς αυτή την κατεύθυνση προκειμένου να συνδέσουμε το σπουδαίο ερευνητικό έργο που παράγεται στα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά κέντρα με τις ανάγκες και της απαιτήσεις της αγοράς ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα της χώρας μας».

Ερωτώμενος σχετικά με την ακρίβειαο Υφυπουργός Ανάπτυξης αφού υπενθύμισε ότι: «το ζήτημα δεν αφορά μόνο στη χώρα μας», αναφέρθηκε σε μέτρα της Κυβέρνησης για την αντιμετώπισή του όπως η αύξηση των εισοδημάτων των πολιτών, η αύξηση του κατώτατου αλλά και του μέσου μισθού, όπως και η ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών με την επιβολή προστίμων από το Υπουργείο Ανάπτυξης. «Στην προσπάθεια αυτή συμβάλει η δημιουργία της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς η οποία ενισχύεται μάλιστα με 300 ελεγκτές και σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία». «Ήδη, όπως τόνισε ο κ. Καλαφάτης, «τους τελευταίους 18 μήνες έχουν επιβληθεί πρόστιμα πάνω από 20 εκατ. ευρώ. Αυτό δείχνει ότι αυτή η πολιτική μας έχει αποτελέσματα. Στην καταπολέμηση της ακρίβειας συμβάλει η αναπτυξιακή πορεία της χώρας και η σταθερότητα η οποία θα φέρει περισσότερες επενδύσεις, περισσότερα έσοδα στο κράτος, περισσότερες δυνατότητες για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και στήριξη των πιο ευάλωτων συμπολιτών μας».

Ερωτώμενος για την κινητικότητα που παρατηρείται στο πολιτικό σκηνικό το τελευταίο διάστημα ο κ. Καλαφάτης επισήμανε ότι: «υπάρχει ρευστότητα στο πολιτικό πεδίο και μέσα από τα όσα διαλαμβάνονται τα τελευταία χρόνια είναι καθαρό ότι η μόνη σταθερή πολιτική δύναμη είναι η Νέα Δημοκρατία. Αυτό ενισχύεται από το γεγονός ότι η Κυβέρνηση τηρεί αταλάντευτα έναν συγκεκριμένο ρυθμό και ασκεί δημόσιες πολιτικές και μεταρρυθμίσεις που φέρνουν θετικά αποτελέσματα στην οικονομία, στην ανάπτυξη και στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των πολιτών. Αυτό δημιουργεί αμηχανία στα κόμματα της αντιπολίτευσης και μια αδυναμία να αντιπαρατεθούν με συγκεκριμένες προτάσεις στο έργο της Κυβέρνησης», ανέφερε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης.

