Γεωργιάδης για clawback: Έχει μειωθεί από 44% σε 28% - Στόχος να περιοριστεί κάτω από 20% το 2026
Πολιτική
11:29 - 18 Φεβ 2026

Γεωργιάδης για clawback: Έχει μειωθεί από 44% σε 28% - Στόχος να περιοριστεί κάτω από 20% το 2026

Reporter.gr Newsroom
Σε ευρύ φάσμα θεμάτων της επικαιρότητας αναφέρθηκε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στο ΕΡΤnews και την εκπομπή «ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ». Τοποθετήθηκε για το δημοσίευμα περί άρνησης διενέργειας αμβλώσεων σε νοσοκομεία της περιφέρειας, για το θάνατο άνδρα στη Σαλαμίνα, για παρεμβάσεις στο ΕΣΥ, προσλήψεις και προγράμματα πρόληψης, ενώ σχολίασε και ζητήματα της πολιτικής επικαιρότητας.    

Αναφορικά με ρεπορτάζ που κάνει λόγο για 46 κλινικές οι οποίες δεν πραγματοποιούν αμβλώσεις, ο υπουργός ανέφερε ότι έχει ζητήσει αναλυτικά στοιχεία από τις αρμόδιες υπηρεσίες, επισημαίνοντας πως, σε πρώτη ανάγνωση, το δημοσίευμα δεν αποτυπώνει πλήρως την πραγματικότητα, καθώς σε ορισμένες περιπτώσεις περιλαμβάνονται νοσοκομεία που δε διαθέτουν γυναικολογική κλινική. Όπως είπε, τα επίσημα δεδομένα αναμένεται να είναι διαθέσιμα έως την Παρασκευή (20/2).

Υπογράμμισε, πάντως, ότι στην Ελλάδα δεν τίθεται ζήτημα νομιμότητας των αμβλώσεων και ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας οφείλει να παρέχει τη συγκεκριμένη ιατρική πράξη με ασφάλεια σε κάθε γυναίκα που το επιλέγει. Σε ό,τι αφορά γιατρούς που επικαλούνται λόγους συνείδησης, σημείωσε ότι πρόκειται για σύνθετο θεσμικό ζήτημα, διευκρινίζοντας όμως ότι η διοίκηση του νοσοκομείου έχει την ευθύνη να διασφαλίζει την παροχή της υπηρεσίας.

Για το θάνατο στη Σαλαμίνα

Ιδιαίτερη μνεία έκανε στην υπόθεση θανάτου άνδρα στη Σαλαμίνα, ο οποίος φέρεται να αποχώρησε από Κέντρο Υγείας χωρίς να διακομιστεί με ασθενοφόρο, παρότι το καρδιογράφημα έδειχνε έμφραγμα σε εξέλιξη. Ο υπουργός ανακοίνωσε ότι διέταξε Ένορκη Διοικητική Εξέταση, κάνοντας λόγο για προφανές ιατρικό σφάλμα και παραβίαση πρωτοκόλλου.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, στο Κέντρο Υγείας υπήρχε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και διενεργήθηκε καρδιογράφημα που κατέδειξε ισχαιμικό επεισόδιο, ωστόσο δεν καταγράφηκε κλήση προς το ΕΚΑΒ. Αν και ο γιατρός φέρεται να υποστήριξε ότι ο ασθενής επέμενε να αποχωρήσει, ο κ. Γεωργιάδης τόνισε ότι δεν θα έπρεπε να του επιτραπεί να φύγει.

Παρεμβάσεις και έργα στο ΕΣΥ

Ο υπουργός παρουσίασε επίσης το σχεδιασμό του υπουργείου Υγείας, δηλώνοντας ότι στόχος είναι μέσα στο 2026 να παραδοθεί «το καλύτερο ΕΣΥ όλων των εποχών». Μεταξύ άλλων ανακοίνωσε:

  • Την πλήρη ανακατασκευή του Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης, με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης, το ΕΣΠΑ και ιδιωτική χορηγία.

  • Τη δημιουργία νέας ψυχιατρικής κλινικής στη Μυτιλήνη, με τα εγκαίνια να προγραμματίζονται άμεσα.

  • Επεκτάσεις και ανακαινίσεις ψυχιατρικών κλινών στην Αττική, λόγω αυξημένων περιστατικών ψυχικής υγείας.

  • Μεγάλη ιδιωτική δωρεά για το νοσοκομείο ΚΑΤ, που προβλέπει την κατασκευή νέου κτιρίου χειρουργείων ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία του.

Υποστήριξε επίσης ότι το υπουργείο Υγείας βρίσκεται στην πρώτη θέση απορρόφησης πόρων και διαβεβαίωσε ότι δεν θα χαθεί κανένα κονδύλι από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Πρόγραμμα πρόληψης για νεφρική δυσλειτουργία

Ο κ. Γεωργιάδης αναφέρθηκε στο πρόγραμμα προληπτικού ελέγχου για νεφρική δυσλειτουργία, σημειώνοντας ότι έχουν αποσταλεί 1.758.000 ενημερωτικά μηνύματα σε πολίτες που, βάσει αλγορίθμου του Εθνικού Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας, εμφανίζουν αυξημένο κίνδυνο. Η εξέταση προσφέρεται δωρεάν έως τις 30 Ιουνίου, με στόχο την έγκαιρη διάγνωση και την αποτροπή εξέλιξης σε αιμοκάθαρση.

Προσλήψεις και διαγνωστικά κέντρα

Όπως ανακοίνωσε, εντός της εβδομάδας προκηρύσσονται 4.000 θέσεις γιατρών, νοσηλευτών και λοιπού προσωπικού μέσω ΑΣΕΠ.

Για τα διαγνωστικά κέντρα και το ζήτημα του clawback, υποστήριξε ότι το ποσοστό επιστροφών έχει μειωθεί από 44% σε 28%, με στόχο να περιοριστεί κάτω από 20% το 2026.

Προγράμματα κατάρτισης

Αναφερόμενος σε προγράμματα κατάρτισης που υλοποιήθηκαν κατά τη θητεία του στο Υπουργείο Εργασίας, δήλωσε ότι από τα έργα της ΓΣΕΕ υλοποιήθηκε ένα πρόγραμμα, το οποίο ελέγχθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και απορρόφησε 11 εκατ. ευρώ, προσθέτοντας ότι έχει λάβει και ευρωπαϊκή διάκριση. Για τις λοιπές καταγγελίες σημείωσε ότι διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Για το δυστύχημα στη Βιολάντα

Σχετικά με δηλώσεις του μετά το δυστύχημα στη Βιολάντα, όπου είχε αναφερθεί σε στοιχεία για τη δραστηριότητα της εταιρείας, διευκρίνισε ότι είχε επισημάνει την ανάγκη να αναμένονται τα πορίσματα της Πυροσβεστικής. Τόνισε ότι δεν μπορεί να γίνεται λόγος για συγκάλυψη, δεδομένου ότι ο ιδιοκτήτης έχει προφυλακιστεί και αντιμετωπίζει σοβαρές κατηγορίες.

Αντιπαράθεση με Κωνσταντοπούλου

Ο υπουργός έκανε λόγο για «χυδαίους χαρακτηρισμούς» από την κα Κωνσταντοπούλου και μίλησε για υπερβολικές κατηγορίες περί «εγκληματικής οργάνωσης», αποδίδοντάς τες σε πολιτική ένταση. Αναφέρθηκε επίσης σε καταγγελία εργαζόμενης περί απλήρωτης εργασίας, υποστηρίζοντας ότι η υπόθεση μπορεί να ελεγχθεί μέσω στοιχείων του ΕΦΚΑ και της Επιθεώρησης Εργασίας και ότι θα διαλευκανθεί με διοικητικό έλεγχο.

Εξελίξεις στο ΠΑΣΟΚ

Κλείνοντας, σχολίασε τις εσωκομματικές εξελίξεις στο ΠΑΣΟΚ και τη διαγραφή του βουλευτή Παρασκευαΐδη, αποδίδοντας την απόφαση σε εσωκομματικές ισορροπίες και πολιτικούς συσχετισμούς στη Μυτιλήνη. Υποστήριξε ότι στην ίδια εκλογική περιφέρεια έχει επιλέξει να είναι υποψήφιος στενός συνεργάτης του Νίκου Ανδρουλάκη, γεγονός που, κατά τον ίδιο, επηρέασε τις εξελίξεις.

Πολιτική
26/05/2026 - 08:03

Συνεδριάζει το Υπουργικό Συμβούλιο: Τα θέματα που βρίσκονται στην ατζέντα

Ειδήσεις
26/05/2026 - 08:03

Νέα αμερικανικά πλήγματα στο νότιο Ιράν – Προς ναυάγιο οι διαπραγματεύσεις

Πολιτική
26/05/2026 - 07:57

Τσίπρας: Πρεμιέρα για το νέο κόμμα στο Θησείο – Μυστήριο γύρω από όνομα και στελέχη

Ανεμοδείκτης
26/05/2026 - 04:34

Έχουν πρόβλημα και με τον Στουρνάρα στο ΠΑΣΟΚ;

Γρηγόρης Νικολόπουλος
26/05/2026 - 00:16

Ατρόμητοι οι ξενοδόχοι μας - αποκλείουν θερμό επεισόδιο παρά τις πολεμικές ιαχές της κυβέρνησης

Ειδήσεις
25/05/2026 - 23:00

Ο Νετανιάχου διατάζει την κλιμάκωση της επίθεσης στον Λίβανο

Περιβάλλον
25/05/2026 - 22:08

Μυστήριο με την οσμή στην Αττική: Οι έρευνες στρέφονται στη θάλασσα

Αυτοδιοίκηση
25/05/2026 - 22:00

Δήμος Αθηναίων: Οι χώροι στρατοπέδων εντός του αστικού ιστού για να γίνουν πάρκα και κοινόχρηστοι χώροι

Ειδήσεις
25/05/2026 - 21:33

Πούτιν: Θεσμοθετεί επεμβάσεις στο εξωτερικό με πρόσχημα την «προστασία» Ρώσων πολιτών

Εμπορεύματα
25/05/2026 - 21:16

Χαμηλό 2 εβδομάδων στο πετρέλαιο με το βλέμμα στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ - Ιράν

Πολιτική
25/05/2026 - 21:00

Σακελλαρίδης: «Όσοι θέλουν να φύγουν, να το κάνουν τώρα» – Άνοιγμα της Νέας Αριστεράς σε ΜέΡΑ25 και Οικολογία

Αναλύσεις
25/05/2026 - 20:28

ΔΕΗ: Γερό ταμείο €4,25 δισ. από την ΑΜΚ – Το στοίχημα της επόμενης φάσης ανάπτυξης

Ειδήσεις
25/05/2026 - 20:05

Συναγερμός για τον Έμπολα στην Αφρική – Ο ΠΟΥ προειδοποιεί ότι η επιδημία ξεφεύγει από τον έλεγχο

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
25/05/2026 - 19:39

Στο «κόκκινο» τα καύσιμα πριν το τριήμερο – Τι θα γίνει με την επιδότηση

Χρηματιστήρια
25/05/2026 - 19:22

Ευρωαγορές: Σε ρυθμούς ράλι με «καύσιμο» τη Μέση Ανατολή

Πολιτική
25/05/2026 - 19:13

Δένδιας: Γέφυρα φιλίας μεταξύ Αθήνας και Τιράνων η ελληνική Μειονότητα στην Αλβανία

Ειδήσεις
25/05/2026 - 19:12

«Μνημόνιο Κατανόησης» ΗΠΑ – Ιράν: Τα 6 σημεία του προσχεδίου για τη συμφωνία

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
25/05/2026 - 18:55

Η ExxonMobil επιστρέφει το μπλοκ της Κρήτης στο Δημόσιο – Τα ερωτήματα για την επόμενη μέρα

Πολιτική
25/05/2026 - 18:36

ΣΥΡΙΖΑ για ανανέωση θητείας Στουρνάρα: Η ΝΔ αγνόησε βάσιμα επιχειρήματα ενάντια σε αυτή την επιλογή

Ανακοινώσεις
25/05/2026 - 18:27

AVE PARTICIPATION: Εξαγόρασε το 24,98% της PROBOTEK έναντι €150.000.

Πολιτική
25/05/2026 - 18:07

Χρηστίδης: Στο στόχαστρο ο «νόμος Κατρούγκαλου» για τις συντάξεις χηρείας

Ειδήσεις
25/05/2026 - 18:03

Βραζιλία: Με καρκίνο του δέρματος διαγνώστηκε ο Λούλα

Πολιτική
25/05/2026 - 18:00

Κώτσηρας: Ώρα για μεγαλύτερη φορολογική στήριξη σε επιχειρήσεις και μικρομεσαίους

Επιχειρήσεις
25/05/2026 - 17:55

LAMDA Development: Στις 23 Ιουνίου η Γενική Συνέλευση – Τα θέματα ημερήσιας διάταξης

Ανακοινώσεις
25/05/2026 - 17:52

Alpha Bank: Στο 0,52% η συμμετοχή της Verition μέσω μετοχών και Εquity Swaps

Ειδήσεις
25/05/2026 - 17:44

O Τραμπ βάζει τις Συμφωνίες του Αβραάμ στο πακέτο της συμφωνίας με το Ιράν

Σχόλια Αγοράς
25/05/2026 - 17:43

Χρηματιστήριο: Άνοδος με το βλέμμα στη Μέση Ανατολή - Τράπεζες και βιομηχανίες σε θέση οδηγού

Ειδήσεις
25/05/2026 - 17:32

Μαζικό ρωσικό σφυροκόπημα στο Κίεβο με drones και πυραύλους

Ειδήσεις
25/05/2026 - 17:24

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οι 20 συλληφθέντες από την Κρήτη

Πολιτική
25/05/2026 - 17:12

Ανδρουλάκης: Η κυβέρνηση παίρνει ημίμετρα στο δημογραφικό – Οι πυλώνες του ΠΑΣΟΚ

