ΟΗΕ: Τα αρχεία Έπσταϊν ενδέχεται να στοιχειοθετούν εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας
11:13 - 18 Φεβ 2026

Reporter.gr Newsroom
Εκατομμύρια αρχεία που σχετίζονται με τον εκλιπόντα σεξουαλικό παραβάτη Τζέφρι Έπσταϊν υποδηλώνουν την ύπαρξη μιας «παγκόσμιας εγκληματικής επιχείρησης» που διέπραξε πράξεις οι οποίες πληρούν το νομικό κατώφλι για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, σύμφωνα με ομάδα ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων που διορίστηκαν από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το Reuters, οι εμπειρογνώμονες δήλωσαν ότι τα εγκλήματα που περιγράφονται σε έγγραφα τα οποία δημοσιοποιήθηκαν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ διαπράχθηκαν σε ένα πλαίσιο υπεροπτικών πεποιθήσεων, ρατσισμού, διαφθοράς και ακραίου μισογυνισμού. Τα εγκλήματα αυτά, ανέφεραν, κατέδειξαν την εμπορευματοποίηση και την απανθρωποποίηση γυναικών και κοριτσιών.

«Τόσο σοβαρή είναι η κλίμακα, η φύση, ο συστηματικός χαρακτήρας και η διασυνοριακή εμβέλεια αυτών των θηριωδιών κατά γυναικών και κοριτσιών, ώστε ορισμένες από αυτές ενδέχεται ευλόγως να πληρούν το νομικό κατώφλι για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας», ανέφεραν οι εμπειρογνώμονες σε ανακοίνωσή τους.

Οι ειδικοί σημείωσαν επίσης ότι οι καταγγελίες που περιέχονται στα αρχεία απαιτούν μια ανεξάρτητη, διεξοδική και αμερόληπτη έρευνα και πρόσθεσαν ότι θα πρέπει να ξεκινήσουν έρευνες σχετικά με το πώς κατέστη δυνατό να διαπράττονται τέτοια εγκλήματα για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα.

Σημειώνεται ότι νόμος, που εγκρίθηκε από το Κογκρέσο με ευρεία διακομματική υποστήριξη τον Νοέμβριο, απαιτεί να δοθούν στη δημοσιότητα όλα τα αρχεία που σχετίζονται με τον Έπσταϊν.

Οι εμπειρογνώμονες του ΟΗΕ εξέφρασαν ανησυχίες για «σοβαρές παραλείψεις συμμόρφωσης και λανθασμένες αποσιωπήσεις (redactions)» που εξέθεσαν ευαίσθητα στοιχεία θυμάτων. Περισσότερα από 1.200 θύματα έχουν ταυτοποιηθεί στα έγγραφα που έχουν δημοσιοποιηθεί μέχρι στιγμής.

«Η απροθυμία πλήρους δημοσιοποίησης πληροφοριών ή διεύρυνσης των ερευνών έχει αφήσει πολλούς επιζώντες να αισθάνονται επανατραυματισμένοι και να υφίστανται αυτό που περιγράφουν ως “θεσμικό gaslighting”», ανέφεραν οι εμπειρογνώμονες.

Υπενθυμίζεται ότι η δημοσιοποίηση των εγγράφων από το Υπουργείο Δικαιοσύνης αποκάλυψε τους δεσμούς του Έπσταϊν με πολλά εξέχοντα πρόσωπα της πολιτικής, των χρηματοοικονομικών, της ακαδημαϊκής κοινότητας και των επιχειρήσεων, τόσο πριν, όσο και μετά την ομολογία ενοχής του το 2008 για κατηγορίες που σχετίζονταν με πορνεία, συμπεριλαμβανομένης της αποπλάνησης ανήλικης.

