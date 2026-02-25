Η Βουλή χρηματοδοτεί την κατασκευή 300 λευκών μπαστουνιών από τα εργαστήρια του Φάρου Τυφλών Ελλάδος

Η Βουλή των Ελλήνων, υλοποιώντας έμπρακτα την αμέριστη στήριξή της στους συνανθρώπους μας με αναπηρία, προχωρά στη χρηματοδότηση κατασκευής 300 λευκών μπαστουνιών από τα εργαστήρια του Φάρου Τυφλών Ελλάδος, τα οποία θα διατεθούν σε ισάριθμα άτομα με προβλήματα όρασης ανά την επικράτεια.

Αντιπροσωπεία του Φάρου Τυφλών Ελλάδος επισκέφθηκε σήμερα τη Βουλή και συναντήθηκε με τον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου, κ. Νικήτα Κακλαμάνη, ο οποίος πρόσφατα επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις του Φάρου στην Καλλιθέα και ξεναγήθηκε στις παραγωγικές μονάδες-εργαστήρια, όπου απασχολούνται τυφλοί και μερικώς βλέποντες αλλά και με άλλες αναπηρίες εργαζόμενοι, άντρες και γυναίκες, πολλών ειδικοτήτων.

Ο Πρόεδρος της Βουλής εξήρε το πλούσιο έργο του Φάρου Τυφλών Ελλάδας, τονίζοντας πως αρκετά από τα προϊόντα που παράγονται στα εργαστήριά του απευθύνονται αμιγώς σε άτομα με προβλήματα όρασης, συμπληρώνοντας πως το γεγονός ότι σχεδιάζονται και παράγονται από τυφλούς για τυφλούς τα κάνει μοναδικά ως προς την αποτελεσματικότητα χρήσης τους.

Από την πλευρά τους, η πρόεδρος του Φάρου Τυφλών Ελλάδος, κ. Μαρία Τζεβελέκου και η γενική γραμματέας, κ. Γεωργία Λούζη Ρουκουτάκη, απηύθυναν θερμές ευχαριστίες προς το σύνολο του Κοινοβουλίου για τη χορηγία των 300 λευκών μπαστουνιών, υπογραμμίζοντας τη σημασία και τον συμβολισμό του λευκού μπαστουνιού το οποίο συνιστά «διεθνές σύμβολο αυτονομίας, ασφάλειας και αξιοπρέπειας».

Στη συνάντηση παρέστη ο βουλευτής Επικρατείας της ΝΔ κ. Γιώργος Σταμάτης, λόγω της κοινωνικής του δράσης στήριξης των κοινωνικά ευαίσθητων ομάδων.