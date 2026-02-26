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Γαλλία: Καταρρίπτει τις ρωσικές κατηγορίες για πυρηνικά στην Ουκρανία κάνοντας λόγο για παραπληροφόρηση
Ειδήσεις
14:45 - 26 Φεβ 2026

Γαλλία: Καταρρίπτει τις ρωσικές κατηγορίες για πυρηνικά στην Ουκρανία κάνοντας λόγο για παραπληροφόρηση

Reporter.gr Newsroom
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Η Γαλλία απέρριψε σήμερα (26/2) τις ρωσικές κατηγορίες ότι η Ουκρανία επιδιώκει να αποκτήσει πυρηνικό όπλο ή «βρώμικη βόμβα» με τη βοήθεια του Λονδίνου ή του Παρισιού, χαρακτηρίζοντάς τις αβάσιμες και σημειώνοντας ότι πρόκειται για ακόμη ένα παράδειγμα ρωσικής παραπληροφόρησης.    

Σύμφωνα με το Reuters, στην ανακοίνωσή της, που δημοσιεύτηκε με αφορμή την τέταρτη επέτειο του πολέμου, η ρωσική υπηρεσία πληροφοριών SVR υποστήριξε από τη μεριά της ότι Βρετανία και Γαλλία θεωρούν ότι η Ουκρανία θα μπορούσε να πετύχει ευνοϊκότερους όρους εάν διέθετε πυρηνική βόμβα ή έστω μια «βρώμικη βόμβα». Ωστόσο, δεν παρουσίασε κανένα στοιχείο που να τεκμηριώνει τον ισχυρισμό αυτό.

Απαντώντας, η Ολίβια Πενισού, διευθύντρια επικοινωνίας του γαλλικού υπουργείου Άμυνας, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η δήλωση της SVR έχει ήδη αναπαραχθεί από ρωσικά μέσα προπαγάνδας και από ορισμένα ξένα πρακτορεία ειδήσεων. «Η Ρωσία καταφεύγει συχνά σε παραπληροφόρηση για να καλλιεργήσει αμφιβολίες σχετικά με τις ενέργειες της Γαλλίας και των συμμάχων της για την υποστήριξη της Ουκρανίας. Αυτή η τελευταία απόπειρα αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα», σημείωσε.

Η Πενισού πρόσθεσε ότι η Γαλλία τηρεί πάντοτε τις διεθνείς δεσμεύσεις της, ιδιαίτερα όσες αφορούν τη Συνθήκη για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων.

Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών είχε δηλώσει ότι δε θεωρεί σκόπιμο να απαντήσει σε μια τόσο κραυγαλέα παραπληροφόρηση.

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