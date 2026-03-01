Καλαφάτης: Τιμούμε εκείνους που έδωσαν τη ζωή τους στο όνομα της Πατρίδας και της Ελευθερίας

Στις εκδηλώσεις εορτασμού της 148ης Επετείου της Επανάστασης του Ολύμπου στο Λιτόχωρο, παραβρέθηκε σήμερα (1/3) ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, Σταύρος Καλαφάτης.

«148 χρόνια οι Μακεδόνες, όλοι οι Έλληνες, τιμούμε εκείνους που έδωσαν τη ζωή τους στο όνομα της Πατρίδας και της Ελευθερίας. Υποκλινόμαστε στη θυσία τους. Ενωμένοι τιμούμε την Ελλάδα που αντιστέκεται. Την Ελλάδα που υπερασπίζεται τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Τιμούμε την Ελλάδα της υπερηφάνειας, της ευημερίας, την Ελλάδα της εθνικής αυτοπεποίθησης. Ας είναι αιωνία η μνήμη τους», τόνισε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης Σταύρος Καλαφάτης σε δήλωσή του στο πλαίσιο των εκδηλώσεων εορτασμού της 148ης Επετείου της Επανάστασης του Ολύμπου (1878), στο Λιτόχωρο, όπου παρέστη ως Εκπρόσωπος της Κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Ο κ. Καλαφάτης παρέστη στη Δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Λιτοχώρου και στην Επιμνημόσυνη Δέηση και κατέθεσε στεφάνι στο Μνημείο Ηρώων. Αμέσως μετά παρακολούθησε την μαθητική παρέλαση στην κεντρική λεωφόρο Αγίου Νικολάου Λιτοχώρου.