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Τσιάρας: Κινητοποιούνται πόροι €262,6 εκατ. για την ενεργειακή και περιβαλλοντική αναβάθμιση της αγροτικής παραγωγής
Πολιτική
18:04 - 11 Μαρ 2026

Τσιάρας: Κινητοποιούνται πόροι €262,6 εκατ. για την ενεργειακή και περιβαλλοντική αναβάθμιση της αγροτικής παραγωγής

Reporter.gr Newsroom
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Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, και η Γενική Γραμματέας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών, Αργυρώ Ζέρβα, ανακοίνωσαν την ανάρτηση σε δημόσια διαβούλευση του σχεδίου Κοινής Υπουργικής Απόφασης που αφορά την εφαρμογή των παρεμβάσεων Π3-73-2.1, Π3-73-2.2 και Π3-73-2.6.    

Οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις περιλαμβάνουν τα «Σχέδια Βελτίωσης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα», επενδύσεις για την εξοικονόμηση υδάτινων πόρων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, καθώς και δράσεις που σχετίζονται με την κυκλική οικονομία και τις ενεργειακές επενδύσεις στον αγροτικό τομέα.

Υπενθυμίζεται ότι οι παρεμβάσεις είχαν προδημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στις 19 Δεκεμβρίου 2025.

Οι δικαιούχοι των παρεμβάσεων

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, δικαιούχοι μπορούν να είναι φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα αλλά και συλλογικά σχήματα του αγροτικού συνεταιριστικού τομέα, όπως ομάδες παραγωγών, οργανώσεις παραγωγών, αγροτικοί συνεταιρισμοί και ενώσεις αυτών.

Ο προϋπολογισμός

Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανέρχεται σε:

  • 200 εκατ. ευρώ για επενδύσεις στο πλαίσιο της Παρέμβασης Π3-73-2.1,

  • 21,9 εκατ. ευρώ για επενδύσεις της Παρέμβασης Π3-73-2.2,

  • 40,7 εκατ. ευρώ για επενδύσεις της Παρέμβασης Π3-73-2.6.

Η συνολική δημόσια δαπάνη φτάνει τα 262,6 εκατ. ευρώ. Με την έκδοση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, τα κονδύλια θα κατανεμηθούν στις περιφέρειες της χώρας.

Διαδικασία διαβούλευσης

Το σχέδιο της Κοινής Απόφασης για τις τρεις παρεμβάσεις του Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) 2023-2027 θα παραμείνει αναρτημένο για διαβούλευση έως και την Κυριακή 29 Μαρτίου 2026.

Η διαδικασία πραγματοποιείται μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας διαβουλεύσεων που λειτουργεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Σε δήλωσή του, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, τόνισε ότι η ενίσχυση των επενδύσεων στον πρωτογενή τομέα αποτελεί βασική κυβερνητική προτεραιότητα.

Όπως ανέφερε, μέσω των παρεμβάσεων που τίθενται σε διαβούλευση κινητοποιούνται πόροι ύψους 262,6 εκατ. ευρώ, οι οποίοι κατευθύνονται σε δράσεις που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, προωθούν την εξοικονόμηση νερού και στηρίζουν την ενεργειακή και περιβαλλοντική αναβάθμιση της αγροτικής παραγωγής.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι οι συγκεκριμένες δράσεις του Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ 2023-2027 αποτελούν σημαντικά εργαλεία για τον εκσυγχρονισμό της ελληνικής γεωργίας. Στόχος, όπως σημείωσε, είναι η αξιοποίηση των διαθέσιμων ευρωπαϊκών πόρων με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο, ώστε να διαμορφωθεί ένα πιο σύγχρονο, ανθεκτικό και βιώσιμο παραγωγικό μοντέλο.

Παράλληλα, επεσήμανε ότι η κυβέρνηση συνεχίζει να στηρίζει τον πρωτογενή τομέα μέσα από επενδύσεις σε υποδομές, τεχνολογίες και πρακτικές που ενισχύουν τη βιώσιμη ανάπτυξη της γεωργίας και συμβάλλουν στην ενδυνάμωση της ελληνικής περιφέρειας.

Τελευταία τροποποίηση στις 11/03/2026 - 18:23
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