Δένδιας: Η θυσία του Ευαγόρα Παλληκαρίδη εμβληματικό παράδειγμα της γενναιότητας των Κυπρίων αδελφών μας

Ο Νίκος Δένδιας τίμησε με ανάρτησή του τη μνήμη του Ευαγόρα Παλληκαρίδη, με αφορμή τη συμπλήρωση 69 χρόνων από την εκτέλεσή του σε ηλικία 19 ετών.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας τόνισε σε ανάρτηση του ότι η θυσία του αποτελεί εμβληματικό παράδειγμα γενναιότητας για τους Κυπρίους στον αγώνα τους για ελευθερία.

«Τιμάμε σήμερα τη μνήμη του Ευαγόρα Παλληκαρίδη, 69 χρόνια από την εκτέλεσή του με απαγχονισμό, σε ηλικία μόλις 19 ετών. Η θυσία του αποτελεί εμβληματικό παράδειγμα της γενναιότητας των Κυπρίων αδελφών μας, στον Αγώνα τους για την Ελευθερία» αναφέρει στην ανάρτηση στο Χ ο Νίκος Δένδιας.