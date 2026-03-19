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Δένδιας για ελληνική παρουσία στη Σαουδική Αραβία: Προστατεύουμε μια χώρα όπως συμφωνήσαμε, καθώς και Ευρωπαίους πολίτες
Πολιτική
22:00 - 19 Μαρ 2026

Δένδιας για ελληνική παρουσία στη Σαουδική Αραβία: Προστατεύουμε μια χώρα όπως συμφωνήσαμε, καθώς και Ευρωπαίους πολίτες

Reporter.gr Newsroom
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Τον ρόλο της Ελλάδας στην προστασία ενεργειακών υποδομών στη Σαουδική Αραβία και την επιχειρησιακή ετοιμότητα των Ενόπλων Δυνάμεων ανέδειξε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, στο πλαίσιο του 4ου Φόρουμ για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, που πραγματοποιείται στις 19 και 20 Μαρτίου 2026 στην Αλεξανδρούπολη. Ο κ. Δένδιας τόνισε την ανάγκη διαρκούς εκσυγχρονισμού και προσαρμογής στις νέες απειλές.

Αναφερόμενος στη συμμετοχή της Ελλάδας σε αποστολές προστασίας ενεργειακών υποδομών στη Σαουδική Αραβία, σημείωσε ότι «προστατεύουμε κάθε πολίτη της ΕΕ και όλου του κόσμου, καθώς η τιμή του πετρελαίου είναι σημαντική για τη διαβίωσή μας», προσθέτοντας ότι σε περίπτωση καταστροφής υποδομών «θα επιστρέψουμε σε πρωτόγονες εποχές». Όπως είπε, «προστατεύουμε μια χώρα στο πλαίσιο μιας συμφωνίας, καθώς και τους πολίτες της ΕΕ», εκφράζοντας την ικανοποίησή του για την αποτελεσματικότητα των ενόπλων δυνάμεων: «Είμαι περήφανος», τόνισε.

Ο Υπουργός τόνισε ότι «ζούμε σε επαναστατικές εποχές» και ότι «όλα πρέπει να αλλάξουν αν θέλουμε να κρατήσουμε ασφαλείς τις κοινωνίες μας». Περιέγραψε την ανάγκη αλλαγής στρατιωτικής αντίληψης, μεταφέροντας εμπειρία από συνάντησή του με Ουκρανό στρατηγό: «Μου κατέδειξε πώς ένας σύγχρονος στρατός μπορεί να σταματήσει ένα μεγαλύτερο αντίπαλο, με καινοτόμες λύσεις – αν δεν έχεις ολιστική προσέγγιση, δεν μπορείς να έχεις επιτυχία». Υπογράμμισε ότι «πρέπει να εκσυγχρονιστούμε και να αλλάξουμε τον τρόπο σκέψης μας».

Παρουσιάζοντας τη νέα προσέγγιση, ανέφερε ότι «έχουμε δείξει ότι μπορούμε να παράγουμε στρατιωτική ικανότητα» και ότι «υιοθετούμε νέες προσεγγίσεις», αναφερόμενος στην «ασπίδα του Αχιλλέα» ως όρο που χρησιμοποιείται για τη νέα αμυντική φιλοσοφία. «Αυτό ακριβώς χρειαζόμαστε: έναν αδιάκοπο εκσυγχρονισμό. Αν δεν το κάνουμε εμείς, θα το κάνουν άλλοι κι έτσι θα δυσκολευτούμε», σημείωσε.

Στάθηκε ιδιαίτερα στις τεχνολογικές εξελίξεις, σημειώνοντας ότι «η άμυνα, είτε πρόκειται για drone είτε για αντιπυραυλικά, εξελίσσεται διαρκώς», προσθέτοντας ότι «οι Patriot στη Σαουδική Αραβία κινούνταν τρεις φορές πιο γρήγορα από άλλους πυραύλους» και προειδοποίησε ότι στο μέλλον «μπορεί να χρειαστεί να αντιμετωπίσουμε ακόμα πιο γρήγορους πυραύλους». Υπογράμμισε ότι «δημοκρατία και ελεύθερη οικονομία δεν είναι δεδομένα και πρέπει να οργανωνόμαστε για να τα προστατεύσουμε».

Ο κ. Δένδιας συνέδεσε τις αμυντικές δαπάνες με την οικονομία, τονίζοντας ότι «όλα τα χρήματα που ξοδεύουμε για την άμυνα διασφαλίζουν την ασφάλεια και τροφοδοτούν την ανάπτυξη», προσθέτοντας ότι «η πικρή αλήθεια είναι ότι οι πόλεμοι είναι περίοδοι κατά τις οποίες δημιουργούνται νέες καινοτόμες λύσεις».

Υπογράμμισε ότι μέσω του κέντρου καινοτομίας, επιδιώκεται η μετατροπή της αμυντικής τεχνογνωσίας σε «λύσεις ανάπτυξης και απασχόλησης», οι οποίες είναι «εξαγώγιμες».

Αναφερόμενος στον ρόλο της Αλεξανδρούπολης, σημείωσε ότι «μπήκε στον χάρτη του ΝΑΤΟ το 2019», όταν υπεγράφη σχετική συμφωνία με τις ΗΠΑ, προσθέτοντας ότι «τώρα όλοι ξέρουν πού βρίσκεται η Αλεξανδρούπολη και παίζει σημαντικό ρόλο σε κρίσιμα θέματα».

Για το μεταναστευτικό, τόνισε ότι «η παράτυπη μετανάστευση είναι ένα θέμα που αντιμετωπίσαμε το 2012-2013 και το 2020», εκφράζοντας την πεποίθηση ότι «οι Ευρωπαίοι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε με ανθρωπιστικό τρόπο», αλλά υπογράμμισε ότι «δεν μπορούμε να επιτρέψουμε στη βιομηχανία των διακινητών να ορίσει τι θα γίνει. Πρέπει να προστατεύσουμε τα σύνορά μας».

Από την πλευρά του, ο Μάθιου Γ. Γουίτακερ, Πρέσβης, Μόνιμος Αντιπρόσωπος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στο ΝΑΤΟ χαρακτήρισε «ιστορική ημέρα» την ανάπτυξη του συστήματος Patriot, σημειώνοντας ότι «δείχνει πόσο σοβαρά έχει πάρει η Ελλάδα την άμυνα και τους συμμάχους της». Όπως ανέφερε, «είναι ακριβά συστήματα και πολύ σημαντικά».

Τόνισε ότι «το ΝΑΤΟ είναι θεμέλιος λίθος για την ασφάλεια και την ειρήνη», επισημαίνοντας ότι «ο Τραμπ περιμένει πολλά από τους συμμάχους μας» και ότι η συμμαχία έχει σαφή προσανατολισμό για τις επόμενες δεκαετίες. Αναφέρθηκε στην απόφαση για αύξηση των αμυντικών δαπανών, σημειώνοντας ότι «το 5% πρέπει να δουλέψει», ώστε να ενισχυθεί η ετοιμότητα των στρατών.

Ο κ. Γουίτακερ υπογράμμισε την ανάγκη προσαρμογής στις νέες απειλές: «πρέπει να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε έναν πύραυλο ή ένα drone», επισημαίνοντας και το ζήτημα κόστους, ώστε «να μην ρίχνουμε ένα φτηνό drone με έναν πανάκριβο πύραυλο». Τόνισε επίσης ότι «η Ελλάδα είναι αξιόπιστος σύμμαχος, που ξόδευε όσα χρειαζόταν για την άμυνα της και πάντα ήταν εκεί για μας», προσθέτοντας ότι «εύχομαι να είχαμε περισσότερους συμμάχους σαν την Ελλάδα».

Αναφερόμενος στην Αλεξανδρούπολη, σημείωσε ότι «είναι σημαντική για τη στρατιωτική κινητικότητα», υπογραμμίζοντας ότι «τα logistics κερδίζουν τους πολέμους» και ότι μέσω του λιμανιού «μεταφέρουμε μεγάλο μέρος του εξοπλισμού». Επισήμανε επίσης τη σημασία του Κάθετου Διαδρόμου, λέγοντας ότι «βοηθάμε την Ευρώπη να απεξαρτηθεί από τη Ρωσία» και ότι «πρέπει να προχωρήσουμε γρήγορα και να τον αναπτύξουμε ακόμα περισσότερο».

Τελευταία τροποποίηση στις 19/03/2026 - 20:59
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