Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών XI: Ο κόσμος της εποχής «Τραμπ 2.0»

Διανύοντας τη δεύτερη θητεία του στην προεδρία των ΗΠΑ, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει ήδη πυροδοτήσει, με επιθετικές στρατηγικές κινήσεις, σκληρές πολιτικές αποφάσεις, νέα δόγματα εξουσίας και την απρόβλεπτη συμπεριφορά του, σαρωτικές αλλαγές που δοκιμάζουν τις διεθνείς ισορροπίες και προκαλούν ισχυρούς κραδασμούς στο παγκόσμιο σύστημα. Κάθε επόμενο βήμα του κρατά στραμμένη την προσοχή του πλανήτη επάνω του, σηματοδοτώντας την είσοδο σε μια νέα εποχή Τραμπ. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, το 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, που θα διεξαχθεί στους Δελφούς από τις 22 έως τις 25 Απριλίου 2026, φέρνει στο προσκήνιο τις πολλαπλές όψεις της στρατηγικής Τραμπ και τον αντίκτυπό της στην οικονομία, το εμπόριο, τη γεωπολιτική και τη διεθνή ασφάλεια.

Με τη συμμετοχή κορυφαίων αναλυτών, ακαδημαϊκών, υψηλόβαθμων στελεχών, εκπροσώπων του αμερικανικού Τύπου που βρίσκονται κοντά στον πρόεδρο, καθώς και σημαντικών προσωπικοτήτων που συνομιλούν μαζί του, η φετινή διοργάνωση θα επιχειρήσει να αποκωδικοποιήσει την πολιτική του, αλλά και τις επιπτώσεις των ενέργειών του στην παγκόσμια οικονομία, τις γεωπολιτικές εξελίξεις, τη διπλωματία, το διεθνές εμπόριο και τα ζητήματα ασφάλειας.

Σε ένα περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας, πολέμων, εντεινόμενων ανταγωνισμών και επανακαθορισμού στρατηγικών προτεραιοτήτων, το Φόρουμ φιλοξενεί μια σειρά συζητήσεων που εστιάζουν όχι μόνο στις άμεσες συνέπειες των αποφάσεων του Ντόναλντ Τραμπ, αλλά και στη βαθύτερη πολιτική και στρατηγική λογική που τις διέπει.

Η παγκόσμια οικονομία στην εποχή «Τραμπ 2.0»

Η επανεκλογή και η άσκηση των καθηκόντων του για δεύτερη προεδρική θητεία, σηματοδότησε την έναρξη της εποχής «Τραμπ 2.0» ενεργοποιώντας μια σειρά από ραγδαίες εξελίξεις που συνεχίζονται έως σήμερα. Ο κ. Martin Wolf, Επικεφαλής Οικονομικός Σχολιαστής των Financial Times, και ο κ. Λουκάς Τσούκαλης, Πρόεδρος του Ελληνικού Ιδρύματος Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ), θα αναλύσουν πώς οι πολιτικές επιλογές του Αμερικανού προέδρου και οι νέες γεωπολιτικές ισορροπίες δοκιμάζουν τις αντοχές του διεθνούς οικονομικού συστήματος.

Στον απόηχο αυτής της συζήτησης ο κ. Creon Butler, Διευθυντής του Προγράμματος Παγκόσμιας Οικονομίας και Χρηματοοικονομικών του Chatham House στο Ηνωμένο Βασίλειο, θα τοποθετηθεί γύρω από το πώς ο υπόλοιπος κόσμος καλείται να ανταποκριθεί στις αλλαγές που προκαλούν οι παρεμβάσεις του Αμερικανού ηγέτη στην παγκόσμια οικονομία και στο χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Δασμοί, εμπόριο και νέα πεδία ανταγωνισμού

Ξεχωριστή θέση στο Φόρουμ, θα έχει η συζήτηση για την επιβολή των δασμών και τις σαρωτικές επιπτώσεις τους στο διεθνές εμπόριο ενάμιση χρόνο μετά. Το πλαίσιο της συζήτησης θα θέσει ο κ. Γεράσιμος Θωμάς, Γενικός Διευθυντής στη Γενική Διεύθυνση Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης (DG TAXUD), Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στη συζήτηση θα συμμετάσχουν ο κ. Greg Hands, Πρώην Υπουργός Εμπορικής Πολιτικής του Ηνωμένου Βασιλείου, ο κ. Anders Ahnlid, Γενικός Διευθυντής του Εθνικού Συμβουλίου Εμπορίου της Σουηδίας, ο κ. Karel Lannoo, Διευθύνων Σύμβουλος του Κέντρου Μελετών Ευρωπαϊκής Πολιτικής (CEPS) στο Βέλγιο, και ο κ. Henry Huiyao Wang, Ιδρυτής και Πρόεδρος του Κέντρου για την Κίνα και την Παγκοσμιοποίηση (CCG), πρώην Σύμβουλος του Κρατικού Συμβουλίου της Κίνας.

Παράλληλα, με αφορμή τη φιλόδοξη επιθυμία του προέδρου να αποκτήσει τη Γροιλανδία θα έρθει στο προσκήνιο του διαλόγου μια νέα μορφή ανταγωνισμού για την κυριαρχία στην Αρκτική. Ο κ. Gerard Baker, Επίτιμος Διευθυντής Σύνταξης της Wall Street Journal, θα συνομιλήσει με τον κ. Mads Qvist Frederiksen, Εκτελεστικό Διευθυντή του Αρκτικού Οικονομικού Συμβουλίου, για το πώς η κλιματική αλλαγή μετατρέπει την περιοχή σε πεδίο έντονου οικονομικού και γεωπολιτικού ανταγωνισμού, ανοίγοντας νέους δρόμους για το παγκόσμιο εμπόριο.

Η μονομερής στρατηγική του Τραμπ και οι διεθνείς συμμαχίες

Η πορεία της μονομερούς στρατηγικής των ΗΠΑ, με τη προσέγγιση «Πρώτα η Αμερική», αλλά και οι τελευταίες εξελίξεις στον πόλεμο στο Ιράν, επαναφέρουν κρίσιμα ερωτήματα για το μέλλον των διεθνών συμμαχιών και τη συνοχή του δυτικού κόσμου. Η κυρία Veronica Anghel, Επίκουρη Καθηγήτρια στο Ινστιτούτο Προηγμένων Σπουδών «Robert Schuman» του Ευρωπαϊκου Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου (ΕΠΙ) στην Ιταλία, ο κ. Charles Kupchan, Ανώτερος Ερευνητής στο Συμβούλιο Εξωτερικών Σχέσεων των ΗΠΑ, και ο κ. Sergey Radchenko, Διακεκριμένος Καθηγητής στην Έδρα «Wilson E. Schmidt» στη Σχολή Προηγμένων Σπουδών στις Διεθνείς Σχέσεις (SAIS) του Πανεπιστημίου Johns Hopkins, με τον συντονισμό της κυρίας Laura Blumenfeld, Ανώτερης Ερευνήτριας στη Σχολή Προηγμένων Σπουδών στις Διεθνείς Σχέσεις (SAIS) του Πανεπιστημίου Johns Hopkins, θα αναλύσουν πώς αυτή η στάση αναδιαμορφώνει τις σχέσεις μεταξύ συμμάχων, επηρεάζει τη διατλαντική συνεργασία και μεταβάλλει τα δεδομένα ισχύος σε ένα όλο και πιο ασταθές γεωπολιτικό περιβάλλον.

Εξωτερική πολιτική, ασφάλεια και η υιοθέτηση του δόγματος «Ντονρόε»

Η έως τώρα απρόβλεπτη συμπεριφορά του Αμερικανού προέδρου στην άσκηση της εξωτερικής πολιτικής, καθώς και ο τρόπος που αντιμετωπίζει τα ζητήματα ασφαλείας στο δυτικό ημισφαίριο, θα αποτελέσουν αντικείμενο ανάλυσης σε σχέση με την αναβίωση του δόγματος Μονρόε, το οποίο όπως επικαλέστηκε ο ίδιος ο Πρόεδρος σε συνέντευξη Τύπου για τη Βενεζουέλα, μετονόμασε σε δόγμα «Ντονρόε», δίνοντας τη δική του εκδοχή για την αμερικανική πρωτοκαθεδρία. Η κ. Jenna Ben-Yehuda, Εκτελεστική Αντιπρόεδρος του Atlantic Council στις ΗΠΑ, ο κ. Peter Baker, Επικεφαλής Ανταποκριτής του Λευκού Οίκου στους The New York Times και ο κ. Ian O. Lesser, Διακεκριμένος Εταίρος και Σύμβουλος του Προέδρου, Βρυξέλλες & GMF South στο German Marshall Fund των ΗΠΑ συγκαταλέγονται στους ομιλητές μιας συζήτησης που επιχειρεί να φωτίσει τις πτυχές αυτού του νέου δόγματος.

Ο «κύκλος επιρροής» του Τραμπ

Τη συζήτηση γύρω από τον κόσμο του Τραμπ έρχονται να συμπληρώσουν στενοί του συνεργάτες του και σημαντικές προσωπικότητες που αποτελούν μέρος του «κύκλου επιρροής» του, στους οποίους απευθύνεται ανά πάσα ώρα και στιγμή. Ανάμεσά τους βρίσκονται ο κ. Matthew Boyle, Επικεφαλής του Γραφείου της Breitbart News στην Ουάσινγκτον, ο κ. Alex Bruesewitz, Πολιτικός Σύμβουλος, Διευθύνων Σύμβουλος της X Strategies LLC και Συγγραφέας, ο κ. Andy Surabian, Στρατηγικός Σύμβουλος και Αναλυτής, καθώς και ο κ. Jack Michael Posobiec, Αξιωματικός Πληροφοριών του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ και Τηλεοπτικός Ανταποκριτής.

Σε μια συγκυρία κατά την οποία η διεθνής αβεβαιότητα εντείνεται, το 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών δημιουργεί τον χώρο για μια συζήτηση με ουσία και διεθνή απήχηση. Οι Δελφοί γίνονται και φέτος σημείο αναφοράς παρακολουθώντας τις εξελίξεις που αναδιαμορφώνουν την παγκόσμια οικονομία, τη γεωπολιτική και την ασφάλεια.