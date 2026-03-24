ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών XI: Ο κόσμος της εποχής «Τραμπ 2.0»
Πολιτική
13:03 - 24 Μαρ 2026

Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών XI: Ο κόσμος της εποχής «Τραμπ 2.0»

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Διανύοντας τη δεύτερη θητεία του στην προεδρία των ΗΠΑ, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει ήδη πυροδοτήσει, με επιθετικές στρατηγικές κινήσεις, σκληρές πολιτικές αποφάσεις, νέα δόγματα εξουσίας και την απρόβλεπτη συμπεριφορά του, σαρωτικές αλλαγές που δοκιμάζουν τις διεθνείς ισορροπίες και προκαλούν ισχυρούς κραδασμούς στο παγκόσμιο σύστημα. Κάθε επόμενο βήμα του κρατά στραμμένη την προσοχή του πλανήτη επάνω του, σηματοδοτώντας την είσοδο σε μια νέα εποχή Τραμπ. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, το 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, που θα διεξαχθεί στους Δελφούς από τις 22 έως τις 25 Απριλίου 2026, φέρνει στο προσκήνιο τις πολλαπλές όψεις της στρατηγικής Τραμπ και τον αντίκτυπό της στην οικονομία, το εμπόριο, τη γεωπολιτική και τη διεθνή ασφάλεια.

Με τη συμμετοχή κορυφαίων αναλυτών, ακαδημαϊκών, υψηλόβαθμων στελεχών, εκπροσώπων του αμερικανικού Τύπου που βρίσκονται κοντά στον πρόεδρο, καθώς και σημαντικών προσωπικοτήτων που συνομιλούν μαζί του, η φετινή διοργάνωση θα επιχειρήσει να αποκωδικοποιήσει την πολιτική του, αλλά και τις επιπτώσεις των ενέργειών του στην παγκόσμια οικονομία, τις γεωπολιτικές εξελίξεις, τη διπλωματία, το διεθνές εμπόριο και τα ζητήματα ασφάλειας.

Σε ένα περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας, πολέμων, εντεινόμενων ανταγωνισμών και επανακαθορισμού στρατηγικών προτεραιοτήτων, το Φόρουμ φιλοξενεί μια σειρά συζητήσεων που εστιάζουν όχι μόνο στις άμεσες συνέπειες των αποφάσεων του Ντόναλντ Τραμπ, αλλά και στη βαθύτερη πολιτική και στρατηγική λογική που τις διέπει.

Η παγκόσμια οικονομία στην εποχή «Τραμπ 2.0»

Η επανεκλογή και η άσκηση των καθηκόντων του για δεύτερη προεδρική θητεία, σηματοδότησε την έναρξη της εποχής «Τραμπ 2.0» ενεργοποιώντας μια σειρά από ραγδαίες εξελίξεις που συνεχίζονται έως σήμερα. Ο κ. Martin Wolf, Επικεφαλής Οικονομικός Σχολιαστής των Financial Times, και ο κ. Λουκάς Τσούκαλης, Πρόεδρος του Ελληνικού Ιδρύματος Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ), θα αναλύσουν πώς οι πολιτικές επιλογές του Αμερικανού προέδρου και οι νέες γεωπολιτικές ισορροπίες δοκιμάζουν τις αντοχές του διεθνούς οικονομικού συστήματος.

Στον απόηχο αυτής της συζήτησης ο κ. Creon Butler, Διευθυντής του Προγράμματος Παγκόσμιας Οικονομίας και Χρηματοοικονομικών του Chatham House στο Ηνωμένο Βασίλειο, θα τοποθετηθεί γύρω από το πώς ο υπόλοιπος κόσμος καλείται να ανταποκριθεί στις αλλαγές που προκαλούν οι παρεμβάσεις του Αμερικανού ηγέτη στην παγκόσμια οικονομία και στο χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Δασμοί, εμπόριο και νέα πεδία ανταγωνισμού

Ξεχωριστή θέση στο Φόρουμ, θα έχει η συζήτηση για την επιβολή των δασμών και τις σαρωτικές επιπτώσεις τους στο διεθνές εμπόριο ενάμιση χρόνο μετά. Το πλαίσιο της συζήτησης θα θέσει ο κ. Γεράσιμος Θωμάς, Γενικός Διευθυντής στη Γενική Διεύθυνση Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης (DG TAXUD), Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στη συζήτηση θα συμμετάσχουν ο κ. Greg Hands, Πρώην Υπουργός Εμπορικής Πολιτικής του Ηνωμένου Βασιλείου, ο κ. Anders Ahnlid, Γενικός Διευθυντής του Εθνικού Συμβουλίου Εμπορίου της Σουηδίας, ο κ. Karel Lannoo, Διευθύνων Σύμβουλος του Κέντρου Μελετών Ευρωπαϊκής Πολιτικής (CEPS) στο Βέλγιο, και ο κ. Henry Huiyao Wang, Ιδρυτής και Πρόεδρος του Κέντρου για την Κίνα και την Παγκοσμιοποίηση (CCG), πρώην Σύμβουλος του Κρατικού Συμβουλίου της Κίνας.

Παράλληλα, με αφορμή τη φιλόδοξη επιθυμία του προέδρου να αποκτήσει τη Γροιλανδία θα έρθει στο προσκήνιο του διαλόγου μια νέα μορφή ανταγωνισμού για την κυριαρχία στην Αρκτική. Ο κ. Gerard Baker, Επίτιμος Διευθυντής Σύνταξης της Wall Street Journal, θα συνομιλήσει με τον κ. Mads Qvist Frederiksen, Εκτελεστικό Διευθυντή του Αρκτικού Οικονομικού Συμβουλίου, για το πώς η κλιματική αλλαγή μετατρέπει την περιοχή σε πεδίο έντονου οικονομικού και γεωπολιτικού ανταγωνισμού, ανοίγοντας νέους δρόμους για το παγκόσμιο εμπόριο.

Η μονομερής στρατηγική του Τραμπ και οι διεθνείς συμμαχίες

Η πορεία της μονομερούς στρατηγικής των ΗΠΑ, με τη προσέγγιση «Πρώτα η Αμερική», αλλά και οι τελευταίες εξελίξεις στον πόλεμο στο Ιράν, επαναφέρουν κρίσιμα ερωτήματα για το μέλλον των διεθνών συμμαχιών και τη συνοχή του δυτικού κόσμου. Η κυρία Veronica Anghel, Επίκουρη Καθηγήτρια στο Ινστιτούτο Προηγμένων Σπουδών «Robert Schuman» του Ευρωπαϊκου Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου (ΕΠΙ) στην Ιταλία, ο κ. Charles Kupchan, Ανώτερος Ερευνητής στο Συμβούλιο Εξωτερικών Σχέσεων των ΗΠΑ, και ο κ. Sergey Radchenko, Διακεκριμένος Καθηγητής στην Έδρα «Wilson E. Schmidt» στη Σχολή Προηγμένων Σπουδών στις Διεθνείς Σχέσεις (SAIS) του Πανεπιστημίου Johns Hopkins, με τον συντονισμό της κυρίας Laura Blumenfeld, Ανώτερης Ερευνήτριας στη Σχολή Προηγμένων Σπουδών στις Διεθνείς Σχέσεις (SAIS) του Πανεπιστημίου Johns Hopkins, θα αναλύσουν πώς αυτή η στάση αναδιαμορφώνει τις σχέσεις μεταξύ συμμάχων, επηρεάζει τη διατλαντική συνεργασία και μεταβάλλει τα δεδομένα ισχύος σε ένα όλο και πιο ασταθές γεωπολιτικό περιβάλλον.

Εξωτερική πολιτική, ασφάλεια και η υιοθέτηση του δόγματος «Ντονρόε»

Η έως τώρα απρόβλεπτη συμπεριφορά του Αμερικανού προέδρου στην άσκηση της εξωτερικής πολιτικής, καθώς και ο τρόπος που αντιμετωπίζει τα ζητήματα ασφαλείας στο δυτικό ημισφαίριο, θα αποτελέσουν αντικείμενο ανάλυσης σε σχέση με την αναβίωση του δόγματος Μονρόε, το οποίο όπως επικαλέστηκε ο ίδιος ο Πρόεδρος σε συνέντευξη Τύπου για τη Βενεζουέλα, μετονόμασε σε δόγμα «Ντονρόε», δίνοντας τη δική του εκδοχή για την αμερικανική πρωτοκαθεδρία. Η κ. Jenna Ben-Yehuda, Εκτελεστική Αντιπρόεδρος του Atlantic Council στις ΗΠΑ, ο κ. Peter Baker, Επικεφαλής Ανταποκριτής του Λευκού Οίκου στους The New York Times και ο κ. Ian O. Lesser, Διακεκριμένος Εταίρος και Σύμβουλος του Προέδρου, Βρυξέλλες & GMF South στο German Marshall Fund των ΗΠΑ συγκαταλέγονται στους ομιλητές μιας συζήτησης που επιχειρεί να φωτίσει τις πτυχές αυτού του νέου δόγματος.

Ο «κύκλος επιρροής» του Τραμπ

Τη συζήτηση γύρω από τον κόσμο του Τραμπ έρχονται να συμπληρώσουν στενοί του συνεργάτες του και σημαντικές προσωπικότητες που αποτελούν μέρος του «κύκλου επιρροής» του, στους οποίους απευθύνεται ανά πάσα ώρα και στιγμή. Ανάμεσά τους βρίσκονται ο κ. Matthew Boyle, Επικεφαλής του Γραφείου της Breitbart News στην Ουάσινγκτον, ο κ. Alex Bruesewitz, Πολιτικός Σύμβουλος, Διευθύνων Σύμβουλος της X Strategies LLC και Συγγραφέας, ο κ. Andy Surabian, Στρατηγικός Σύμβουλος και Αναλυτής, καθώς και ο κ. Jack Michael Posobiec, Αξιωματικός Πληροφοριών του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ και Τηλεοπτικός Ανταποκριτής.

Σε μια συγκυρία κατά την οποία η διεθνής αβεβαιότητα εντείνεται, το 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών δημιουργεί τον χώρο για μια συζήτηση με ουσία και διεθνή απήχηση. Οι Δελφοί γίνονται και φέτος σημείο αναφοράς παρακολουθώντας τις εξελίξεις που αναδιαμορφώνουν την παγκόσμια οικονομία, τη γεωπολιτική και την ασφάλεια.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Παρέμβαση Αρείου Πάγου για Τέμπη: Οι παράγοντες της δίκης να αναλογιστούν ο καθένας την ευθύνη του
Ειδήσεις

Παρέμβαση Αρείου Πάγου για Τέμπη: Οι παράγοντες της δίκης να αναλογιστούν ο καθένας την ευθύνη του

Το πρώτο κινητό X-ray στην μάχη κατά του λαθρεμπορίου στην Ελλάδα
Επιχειρήσεις

Το πρώτο κινητό X-ray στην μάχη κατά του λαθρεμπορίου στην Ελλάδα

Premia Properties: Την Τρίτη 31/3 η έναρξη προσφοράς για τη δημόσια προσφορά του ομολογιακού δανείου των €150 εκατ.
Ανακοινώσεις

Premia Properties: Την Τρίτη 31/3 η έναρξη προσφοράς για τη δημόσια προσφορά του ομολογιακού δανείου των €150 εκατ.

Αντιδράσεις για δηλώσεις Πλεύρη που θυμίζουν εποχές… εμφυλίου
Πολιτική

Αντιδράσεις για δηλώσεις Πλεύρη που θυμίζουν εποχές… εμφυλίου

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Οι δασμοί Τραμπ οδηγούν τα ναύλα κοντά σε υψηλό διετίας
Ναυτιλία

Οι δασμοί Τραμπ οδηγούν τα ναύλα κοντά σε υψηλό διετίας

Έκρηξη Μπάιντεν: Loser ο Τραμπ – Διαφθορά χωρίς προηγούμενο στην αμερικανική ιστορία
Ειδήσεις

Έκρηξη Μπάιντεν: Loser ο Τραμπ – Διαφθορά χωρίς προηγούμενο στην αμερικανική ιστορία

Με πολεμούν, άρα υπάρχω
Ηλιάνα Χατζηδημητρίου

Με πολεμούν, άρα υπάρχω

Βουλευτές των ΗΠΑ βάζουν «φρένο» στην επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα F-35
Ειδήσεις

Βουλευτές των ΗΠΑ βάζουν «φρένο» στην επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα F-35

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
29/06/2026 - 14:47

Ξενογιαννακοπούλου: Αποχωρεί από ΣΥΡΙΖΑ – Δεν νοείται ψηφοδέλτιο του κόμματος απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα

Πολιτική
29/06/2026 - 14:33

ΕΛ.Α.Σ: Το success story της κυβέρνησης δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα της κοινωνίας

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
29/06/2026 - 14:20

ΟΤΕ: Πιλοτική εφαρμογή ευέλικτων μορφών απασχόλησης για καλύτερη ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής

Ναυτιλία
29/06/2026 - 14:19

Στενά του Ορμούζ: Παραμένει υποτονική η κίνηση – Παρουσία και ελληνικών πλοίων

Ναυτιλία
29/06/2026 - 14:15

ΟΛΠ Α.Ε.: Επίσκεψη αντιπροσωπείας του ΣΕΛΠΕ στον Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς

Εμπορεύματα
29/06/2026 - 14:08

Πετρέλαιο: Κέρδη μετά την αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, αλλά οι ανησυχίες παραμένουν

Επιχειρήσεις
29/06/2026 - 13:57

Invel Real Estate: Ψήφος εμπιστοσύνης στην από Έλληνες και ξένους επενδυτές

Οικονομία
29/06/2026 - 13:52

ΤτΕ: «Άλμα» €5,3 δισ. στις καταθέσεις τον Μάιο – Αύξηση κατά €1,6 δισ. στα δάνεια

Οικονομία
29/06/2026 - 13:48

Alpha Bank: Ελλάδα και Νότια Ευρώπη οδηγούν την ανάπτυξη στην Ευρωζώνη – Eυκαιρίες και κίνδυνοι

Πολιτική
29/06/2026 - 13:29

Μαξίμου: Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη για την ακρίβεια και τη «συμφωνία κυρίων» – Έρχονται ανακοινώσεις

Πολιτική
29/06/2026 - 13:28

Τσουκαλάς για συνταξιούχους: Η κυβέρνηση υποσχέθηκε κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου, αλλά τον εφάρμοσε πιστά

Πολιτική
29/06/2026 - 13:21

Μαρινάκης: Η εντιμότητα Τσίπρα είναι το πιο σύντομο πολιτικό ανέκδοτο

Ειδήσεις
29/06/2026 - 13:09

Πεζεσκιάν: ΗΠΑ και Ιράν ανοίγουν δίαυλο αποκλιμάκωσης – Αποδεσμεύονται $6 δισ. από το Κατάρ

Πολιτική
29/06/2026 - 13:00

Νέα Αριστερά: Μήνυση κατά του Κυριάκου Βελόπουλου για υποκίνηση βίας

Ακίνητα
29/06/2026 - 12:50

Ανεβάζει ταχύτητα η οικοδομή – Ισχυρή επιτάχυνση τον Μάρτιο με άνοδο 22,3% στις νέες άδειες

Ανεμοδείκτης
29/06/2026 - 12:45

Το «κράτος» και οι... κύριοι

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
29/06/2026 - 12:30

Σαλακάς: Από τραπεζικός όμιλος σε πρωταγωνιστή ανάπτυξης - Ο ρόλος της Alpha Bank στην αγορά M&A

Ανεμοδείκτης
29/06/2026 - 12:29

Η μάχη της Μιλένας Αποστολάκη για τους δανειολήπτες

Πολιτική
29/06/2026 - 12:20

Γεωργιάδης: Η Τζάκρη τα έχει βρει με το ΠΑΣΟΚ, έψαχνε λόγο να φύγει

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
29/06/2026 - 12:14

ΟΤΕ: Διανομή καθαρού μερίσματος 0,857033 ευρώ ανά μετοχή από 7 Ιουλίου

Αναλύσεις
29/06/2026 - 12:02

Moody's: Διαχειρίσιμο το κόστος του νόμου Κατσέλη για τις τράπεζες – Δεν αλλάζουν οι αξιολογήσεις

Πολιτική
29/06/2026 - 11:58

Θεοδωρικάκος: Ελλάδα και Ινδία ενισχύουν τη συνεργασία τους σε επενδύσεις, εμπόριο και βιομηχανία

Πολιτική
29/06/2026 - 11:46

Αποστολάκη: Η κυβέρνηση δεν σπάει τον φαύλο κύκλο του ιδιωτικού χρέους

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
29/06/2026 - 11:45

Ενεργειακός συναγερμός στην Ευρώπη: Τα χαμηλότερα αποθέματα των τελευταίων 15 ετών

Αναλύσεις
29/06/2026 - 11:37

Επέστρεψαν οι αγοραστές στο Χρηματιστήριο Αθηνών μετά το τετραήμερο πτωτικό σερί

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
29/06/2026 - 11:25

ΔΕΔΔΗΕ: Ολοκληρώνει το μεγαλύτερο πρόγραμμα ενίσχυσης ισχύος υποσταθμών 150/20kV στην Ελλάδα

Χρηματιστήρια
29/06/2026 - 11:13

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Στάση αναμονής μετά την εκεχειρία ΗΠΑ - Ιράν

Ειδήσεις
29/06/2026 - 10:52

Ισπανία: Στο 3,6% ο πληθωρισμός, πάνω από τον στόχο της ΕΚΤ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
29/06/2026 - 10:48

RWE και ΔΕΗ: Σε πλήρη λειτουργία φωτοβολταϊκά σχεδόν 1 GW στη Δυτική Μακεδονία

Υγεία
29/06/2026 - 10:41

Εγκρίθηκε η προκήρυξη για 441 μόνιμες θέσεις γιατρών στο ΕΣΥ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ