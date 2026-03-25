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Τέμπη: Οι συγγενείς των θυμάτων ζητούν άμεση αλλαγή αίθουσας – «Προσβολή στη μνήμη των νεκρών»
Πολιτική
16:30 - 25 Μαρ 2026

Τέμπη: Οι συγγενείς των θυμάτων ζητούν άμεση αλλαγή αίθουσας – «Προσβολή στη μνήμη των νεκρών»

Reporter.gr Newsroom
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Τρία χρόνια μετά, οι συγγενείς θυμάτων Τεμπών καταγγέλλουν οργανωμένη υποβάθμιση της δίκης, κάνοντας λόγο για αποκλεισμούς, προσβολή μνήμης και απαίτηση άμεσης διασφάλισης διαφάνειας και αξιοπρέπειας στη δικαστική διαδικασία για όλους.

Υπενθυμίζεται ότι η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών άνοιξε με αρκετά προβλήματα, καθώς η πλευρά των θυμάτων καταγγέλλει ότι η αίθουσα διεξαγωγής της δίκης δεν είναι η κατάλληλη, κατηγορώντας την ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης αλλά και το Μέγαρο Μαξίμου. Μάλιστα το ζήτημα έχει προκαλέσει και ενδοκυβερνητικούς τριγμούς, με τον Υπουργό Ναυτιλίας Βασίλη Κικίλια να παραδέχεται ότι οι συνθήκες ήταν προβληματικές, με τον Υπουργό Δικαιοσύνης Φλωρίδης να ισχυρίζεται σε ραδιοφωνική του συνέντευξη στο ΣΚΑΪ ότι ο συνάδελφός του δεν ήταν καλά ενημερωμένος.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών μετά τη πρώτη μέρα διεξαγωγής της μεγάλης δίκης στις 23/3:

«Τρία χρόνια μετά, η κυβέρνηση συνεχίζει τον εμπαιγμό και την κοροϊδία απέναντι σε όλους τους συγγενείς. Αυτό έδειξε η πρώτη μέρα διεξαγωγής της μεγάλης δίκης: Οι εικόνες συνωστισμού, οι δικηγόροι χωρίς έδρανα και η προσβολή της μνήμης των νεκρών μας μέσα στην ίδια τη δικαστική αίθουσα, δεν ήταν ένα «οργανωτικό λάθος». Ήταν ένας συνειδητός σχεδιασμός αποκλεισμού. Η κυβέρνηση είχε στη διάθεσή της τρία χρόνια και όλα τα δεδομένα (αριθμός παραγόντων, δικηγόρων κατηγορουμένων, κ.τ.λ.) για να προετοιμάσει, να σχεδιάσει και να διαμορφώσει κατάλληλα κάποια αίθουσα για να φιλοξενήσει τη μεγάλη δίκη. Ωστόσο, η πραγματικότητα δείχνει ότι σκόπιμα απαξιώνεται η σημασία της δίκης. Η όλη προετοιμασία έχει γίνει στο γόνατο. Δαπανήθηκαν 1.200.000 ευρώ για 250 καρέκλες «στοιβαγμένες», με αποκλεισμένους το κοινό και τους δημοσιογράφους αλλά και τους συνηγόρους των οικογενειών να κάθονται ακόμη και στο εδώλιο των κατηγορουμένων ή να παραμένουν όρθιοι.

Αποκαλύπτεται ότι το κράτος επιχειρεί να διεξαγάγει ουσιαστικά μια δίκη κεκλεισμένων των θυρών, μακριά από τα μάτια της κοινωνίας. Απαιτούμε την άμεση αλλαγή του χώρου ώστε να διασφαλιστεί η αξιοπρεπής παρουσία όλων των συγγενών, των δικηγόρων μας και των ΜΜΕ. Η δικαιοσύνη δεν χωράει σε «εκπτώσεις» και στενά δωμάτια.

Συνεχίζουμε τον αγώνα μας με όλο τον κόσμο που στις 28 Φεβρουαρίου έδειξε ότι δεν επιτρέπει να συγκαλυφθεί αυτό το έγκλημα και απαιτεί την καταδίκη των ενόχων όσο ψηλά και κι αν φτάνουν. Που ήταν μαζί μας και τη Δευτέρα 23 Μαρτίου, αναδεικνύοντας ακόμα πιο πλατιά την απαράδεκτη μεθόδευση κράτους και κυβέρνησης.

Το έγκλημα των Τεμπών δεν θα ξεχαστεί. Δεν θα συγκαλυφθεί!

Συνεχίζουμε τη μάχη αποκάλυψης όλων των αιτιών και ενόχων για το έγκλημα!

Για να μην υπάρξουν άλλα Τέμπη»!

Τελευταία τροποποίηση στις 25/03/2026 - 15:33
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