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Αιχμηρός Δούκας: Τέλος στη διακυβέρνηση Μητσοτάκη - Καμία συνεργασία με τη ΝΔ, ώρα για πολιτική ανατροπή
Πολιτική
17:30 - 28 Μαρ 2026

Αιχμηρός Δούκας: Τέλος στη διακυβέρνηση Μητσοτάκη - Καμία συνεργασία με τη ΝΔ, ώρα για πολιτική ανατροπή

Reporter.gr Newsroom
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Με αιχμηρή ρητορική και σαφές πολιτικό στίγμα, ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας παρενέβη στο 4ο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, απορρίπτοντας κατηγορηματικά κάθε ενδεχόμενο συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία και θέτοντας ως στόχο την πολιτική ανατροπή της σημερινής κυβέρνησης.

Κατά την ομιλία του, ο κ. Δούκας ξεκαθάρισε ότι το κόμμα δεν μπορεί να αποδεχθεί μια τρίτη θητεία του πρωθυπουργού Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας ότι η πολιτική αλλαγή αποτελεί κοινωνική ανάγκη και όχι απλώς προεκλογικό σύνθημα. Παράλληλα, άσκησε έντονη κριτική στην κυβέρνηση για ζητήματα θεσμών και διαφάνειας, με αιχμές για τις υποκλοπές και τη λειτουργία του κράτους δικαίου.

Στο επίκεντρο της παρέμβασής του βρέθηκε η πρόταση για ένα νέο μοντέλο διακυβέρνησης, με περιορισμό των εξουσιών του πρωθυπουργού. Όπως ανέφερε, το σημερινό σύστημα συγκεντρώνει υπερβολική ισχύ στο πρόσωπο του εκάστοτε πρωθυπουργού, προτείνοντας ενίσχυση του ρόλου του Προέδρου της Δημοκρατίας, είτε μέσω άμεσης εκλογής είτε με διευρυμένες αρμοδιότητες.

Ο δήμαρχος Αθηναίων παρουσίασε, επίσης, ένα πλαίσιο «3+1» προτεραιοτήτων, δίνοντας έμφαση στη διάκριση των εξουσιών, στην ενίσχυση της θεσμικής λειτουργίας και στην αποδυνάμωση πελατειακών πρακτικών. Στο ίδιο πλαίσιο, εισηγήθηκε τη μερική ασυμβατότητα μεταξύ υπουργικής και βουλευτικής ιδιότητας, ώστε –όπως σημείωσε– να ενισχυθεί η ανεξαρτησία της νομοθετικής εξουσίας.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έδωσε σε ζητήματα οικονομίας και κοινωνικής πολιτικής, κάνοντας λόγο για ανάγκη προστασίας των δημόσιων αγαθών και περιορισμού της επιρροής ξένων επενδυτικών κεφαλαίων σε στρατηγικούς τομείς. Παράλληλα, πρότεινε παρεμβάσεις για τη μείωση των ανισοτήτων, όπως φορολόγηση του μεγάλου πλούτου και ενίσχυση της αποκέντρωσης με περισσότερους πόρους στην αυτοδιοίκηση.

Σε ό,τι αφορά τις πολιτικές συμμαχίες, ο κ. Δούκας επανέλαβε ότι το ΠΑΣΟΚ θα κατέλθει αυτόνομα στις εκλογές, ωστόσο άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο προγραμματικού διαλόγου με δυνάμεις της Κεντροαριστεράς και της Οικολογίας, με στόχο –όπως είπε– τη διαμόρφωση μιας ευρύτερης προοδευτικής πλειοψηφίας.

Τέλος, αναφέρθηκε στη λειτουργία του κόμματος, ζητώντας ενίσχυση της εσωκομματικής δημοκρατίας, ενεργοποίηση των οργάνων και καθιέρωση διαδικασιών όπως οι προκριματικές εκλογές για την επιλογή υποψηφίων.

Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του, κάλεσε τα στελέχη και τα μέλη του ΠΑΣΟΚ σε ενότητα και κινητοποίηση, τονίζοντας ότι η παράταξη μπορεί να διεκδικήσει εκ νέου πρωταγωνιστικό ρόλο στο πολιτικό σκηνικό.

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