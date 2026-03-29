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Καλαφάτης: Η Θεσσαλονίκη μεταμορφώνεται με έργα που υλοποιούνται με συνέπεια
Πολιτική
17:57 - 29 Μαρ 2026

Καλαφάτης: Η Θεσσαλονίκη μεταμορφώνεται με έργα που υλοποιούνται με συνέπεια

Reporter.gr Newsroom
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«Η Θεσσαλονίκη και η Βόρεια Ελλάδα είναι η "καρδιά" του νέου παραγωγικού μοντέλου. Με φορείς όπως το ΕΚΕΤΑ, το Thess INTEC και την Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας, η πόλη εξελίσσεται σε διεθνή κόμβο Καινοτομίας. Πρόσφατα εγκαινίασα το AI Nucleus, το νέο εμβληματικό κέντρο του ΕΚΕΤΑ για την Τεχνητή Νοημοσύνη. Μέσα στο 2026, η Θεσσαλονίκη πρόκειται να φιλοξενήσει το 1ο Φεστιβάλ Καινοτομίας, στοχευμένο στις Νεοφυείς επιχειρήσεις. Η πόλη προσελκύει πλέον παγκόσμιους κολοσσούς, δημιουργώντας ποιοτικές θέσεις εργασίας για νέους επιστήμονες. Έχουμε κάθε λόγο να φιλοδοξούμε και να αισιοδοξούμε», τόνισε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, αρμόδιος για την Έρευνα και την Καινοτομία, Σταύρος Καλαφάτης σε συνέντευξη στην εφημερίδα «Μακεδονία της Κυριακής» και τον Νίκο Οικονόμου.  

Αναφερόμενος στην πορεία υλοποίησης των μεγάλων έργων της πόλης ο κ. Καλαφάτης υπογράμμισε ότι: «Η Θεσσαλονίκη μεταμορφώνεται με έργα που υλοποιούνται με συνέπεια. Είναι στρατηγική επιλογή του Πρωθυπουργού». Όπως ανέφερε: «Έργα που για δεκαετίες παρέμεναν στα χαρτιά ή σε μακέτες προχωρούν ή ολοκληρώνονται. Το Μετρό ολοκληρώνεται, ο προαστιακός επεκτείνεται και το Flyover προχωρά βάσει χρονοδιαγράμματος. Παράλληλα, αναβαθμίζονται οι υποδομές υγείας με δύο νέα νοσοκομεία και της παιδείας με 17 νέες σχολικές μονάδες. Με το νέο διαμετακομιστικό κέντρο στο στρατόπεδο Γκόνου, η πόλη μπαίνει οριστικά σε τροχιά προόδου. Η Κυβέρνησή μας δεν ισχυρίζεται ότι τα έκανε όλα τέλεια, αλλά ότι έβαλε τη Θεσσαλονίκη σε μια σταθερή τροχιά προόδου. Και αυτή η προσπάθεια συνεχίζεται, με σχέδιο, συνέπεια και ρεαλισμό».

Αναφορικά με το πόσο θα επηρεάσουν την οικονομία οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή ο κ. Καλαφάτης τονίζει ότι: «H Ελλάδα έχει χτίσει αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα τα τελευταία χρόνια. Η Κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τα δεδομένα, συντονίζεται με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και λαμβάνει μέτρα για να περιορίσει τον αντίκτυπο στην ελληνική οικονομία». «Η θετική τροχιά της οικονομίας και η συνετή δημοσιονομική διαχείριση μάς δίνει τη δυνατότητα να έχουμε τα απαραίτητα «μαξιλάρια» για να δρούμε όταν υπάρχει ανάγκη», επισημαίνει ο Υφυπουργός Ανάπτυξης προσθέτοντας ότι: «Η Κυβέρνησή μας -όπως τόνισε και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης- μένει και θα μένει στο πλευρό κάθε Ελληνίδας και κάθε Έλληνα, όπως το έκανε σε κάθε δύσκολη στιγμή μέχρι τώρα. Αυτό δεν σημαίνει ότι μοιράζουμε χρήματα αλόγιστα, αλλά ότι μπορούμε να εφαρμόσουμε στοχευμένα μέτρα για τις κοινωνικές ομάδες που πλήττονται περισσότερο. Αποδεικνύουμε -για μια ακόμη φορά- ότι έχουμε τις απαραίτητες εφεδρείες και μπορούμε να δρούμε άμεσα, όταν χρειάζεται, χωρίς να θέτουμε σε κίνδυνο την οικονομική σταθερότητα», σημείωσε ο κ. Καλαφάτης.

Αναφερόμενος στους στόχους του στο Υπουργείο Ανάπτυξης ο κ. Καλαφάτης υπογραμμίζει: «Στρατηγική μας προτεραιότητα είναι η οργανική διασύνδεση της έρευνας με την παραγωγή. Επενδύουμε σε ένα μοντέλο που βασίζεται στην οικονομία της γνώσης και την τεχνολογική πρόοδο. Στόχος είναι να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες της ψηφιακής εποχής για να στηρίξουμε τις επιχειρήσεις και τη βιομηχανία, διασφαλίζοντας δίκαιη και βιώσιμη ανάπτυξη που μειώνει τις περιφερειακές ανισότητες».

Αναφορικά με την Τεχνητή Νοημοσύνη ο Υφυπουργός Ανάπτυξης τονίζει ότι: «Η Ελλάδα δεν παρακολουθεί απλώς τις εξελίξεις, συμμετέχει στη διαμόρφωσή τους. Η χώρα μας πρωτοπορεί με Εθνική Στρατηγική εναρμονισμένη με το ευρωπαϊκό AI Act και επενδύει σε υποδομές όπως ο υπερυπολογιστής «ΔΑΙΔΑΛΟΣ» και το AI Factory «Pharos». Στόχος μας είναι να μπορεί ο κάθε πολίτης να κάνει την καθημερινή του ζωή καλύτερη και πιο εύκολη αλλά και ο κάθε επιχειρηματίας -είτε διευθύνει έναν μεγάλο όμιλο είτε μια μικρομεσαία επιχείρηση- να μπορεί να βρει τα εργαλεία για ν΄αναπτυχθεί και να καινοτομήσει». Ο κ. Καλαφάτης υπενθυμίζει ότι: «Το 2025, η χώρα μας κατέκτησε την πρώτη θέση στην Ε.Ε. στη χρήση εργαλείων ΤΝ από νέους (83,5%), αποδεικνύοντας ότι το ανθρώπινο δυναμικό μας είναι το ισχυρότερο πλεονέκτημά μας για το μέλλον».

Για το Thess INTEC ο Υφυπουργός Ανάπτυξης τονίζει ότι: «αποτελεί μέρος του οικοσυστήματος καινοτομίας της Θεσσαλονίκης. Είναι διακηρυγμένη η θέληση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη να προχωρήσει και να ολοκληρωθεί το καινοτόμο αυτό έργο. Υπάρχει μάλιστα γι΄αυτό η απόλυτη δέσμευση του Υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου, από εδώ, από τη Θεσσαλονίκη». «Η χρηματοδότηση έχει μεταφερθεί στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Ανάπτυξης. Η λειτουργία του, θα αποτελέσει τον βασικό πυλώνα για τη νέα επιχειρηματικότητα και την καινοτομία στη Βόρεια Ελλάδα», επισημαίνει ο Υφυπουργός Ανάπτυξης.

Τελευταία τροποποίηση στις 29/03/2026 - 16:11
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