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Κάλεσμα Φάμελλου για προοδευτική λύση: «Η κυβέρνηση έχει επιλέξει τη φτωχοποίηση και την εξυπηρέτηση των καρτέλ»
Πολιτική
16:20 - 30 Μαρ 2026

Κάλεσμα Φάμελλου για προοδευτική λύση: «Η κυβέρνηση έχει επιλέξει τη φτωχοποίηση και την εξυπηρέτηση των καρτέλ»

Reporter.gr Newsroom
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Περιοδεία στην αγορά της Λαμίας πραγματοποίησε το πρωί της Δευτέρας (30/3) ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, όπου είχε συνομιλίες με επαγγελματίες, ιδιοκτήτες καταστημάτων και καταναλωτές.  

Σε δήλωσή του προς τα μέσα ενημέρωσης, επισήμανε ότι «Είναι πολύ έντονη η ανησυχία για το πολύ μεγάλο κύμα ακρίβειας, το οποίο πλήττει και την επιχειρηματικότητα, αλλά και τις τσέπες των νοικοκυριών». Παράλληλα, άσκησε κριτική στα κυβερνητικά μέτρα, λέγοντας ότι «Τα μέτρα τα οποία έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση κυριολεκτικά είναι ένα "χάδι” στην ακρίβεια, εφόσον επιδοτεί την ακρίβεια. Δεν παίρνει μέτρα για το πραγματικό πρόβλημα, το οποίο είναι η αισχροκέρδεια που δημιουργείται στην πηγή παραγωγής, ιδιαίτερα των καυσίμων».

Στη συνέχεια υπογράμμισε ότι «Σήμερα, όσα μέτρα επιδότησης κι αν εφαρμοστούν στο πετρέλαιο ντίζελ ή στη βενζίνη, αυτά θα καταναλωθούν άμεσα προς όφελος των μεγάλων επιχειρήσεων. Και ο πολίτης τελικά θα πληρώνει ξανά ακριβότερα καύσιμα. Οι πολίτες και οι επαγγελματίες μας ζήτησαν μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και στις τράπεζες και στην ενέργεια, διότι δεν βγαίνει ο μήνας με τους πολύ χαμηλούς μισθούς, τις χαμηλές συντάξεις και τα χαμηλά εισοδήματα». Επιπλέον, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «έχει επιλέξει φτωχούς εργαζόμενους, φτωχούς συνταξιούχους, φτωχούς αγρότες και ταυτόχρονα να κερδοσκοπούν τράπεζες, διυλιστήρια και καρτέλ».

Αναφερόμενος σε ζητήματα διαφάνειας, τόνισε ότι «Και μέσα σε όλα αυτά, ένα ευρύτατο κύμα απευθείας αναθέσεων, κατασπατάλησης δημοσίου χρήματος. Γιατί ζούμε σε μια περίοδο μεγάλων σκανδάλων. Η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη είναι, πλέον, επίσημα η κυβέρνηση των σκανδάλων, της διαφθοράς αλλά και των σοβαρών ελλειμμάτων δημοκρατίας». Κλείνοντας, σημείωσε πως «Σήμερα, που πρέπει παγκόσμια να δυναμώσουν οι φωνές για ειρήνη και για ειρηνική επίλυση της πολεμικής σύγκρουσης και της επέμβασης στη Μέση Ανατολή, στη χώρα μας το μήνυμα πρέπει να είναι ένα: να φύγουν το συντομότερο, να ανασάνει η πατρίδα μας και να υπάρχει μια προοδευτική απάντηση στα αδιέξοδα και της αγοράς και των νοικοκυριών».

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το ενδεχόμενο εκλογών τον Ιούνιο, ανέφερε ότι «Η κυβέρνηση αυτή έχει εξαντλήσει κάθε όριο όσον αφορά τα αποτελέσματα της οικονομικής πολιτικής. Πρωταθλητές στον χαμηλότερο μισθό, πρωταθλητές στην χαμηλότερη αγοραστική δύναμη, αλλά ταυτόχρονα πρωταθλητές στον πληθωρισμό. Έχει εξαντλήσει κάθε όριο και όσον αφορά τις καταπατήσεις του Συντάγματος. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, εδώ και πολύ καιρό έχει καταθέσει το αίτημα των εκλογών γιατί δεν πάει άλλο με αυτή την κυβέρνηση. Δεν έχουν σημασία τα μικροκομματικά σχέδια του κ. Μητσοτάκη. Θα κάνει ό,τι μπορεί για να κρατήσει την ‘καρέκλα' και να ικανοποιήσει τα συμφέροντα που τον έχουν κάνει πρωθυπουργό. Το ζήτημα είναι ποιο είναι το συμφέρον της κοινωνίας. Το συμφέρον της κοινωνίας είναι να έχουμε προοδευτική κυβέρνηση. Και ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, εδώ και ενάμιση χρόνο έχει ήδη καταθέσει πρόταση και διαμορφώνει τους όρους για να υπάρχει προοδευτική διέξοδος στις επόμενες εκλογές».

Τέλος, σχετικά με τις συνεργασίες στον χώρο της κεντροαριστεράς, στις οποίες περιλαμβάνεται και ο Αλέξης Τσίπρας, προανήγγειλε ότι θα παρουσιαστεί αναλυτικά η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ το απόγευμα στο STAR FORUM, επισημαίνοντας ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει τοποθετηθεί καθαρά». Συμπλήρωσε επίσης ότι «Και παρ' όλες τις αρνήσεις το τελευταίο διάστημα, από τη μεριά του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Αριστεράς, αλλά και καταθέτοντας ότι είναι καθοριστική και η συμβολή του Αλέξη Τσίπρα στο ενωτικό εγχείρημα, εμείς έχουμε πει: προχωράμε στην ενότητα και στην ανασύνθεση της Αριστεράς με όσους θέλουν και όσους μπορούν, γιατί το απαιτεί ο λαός».

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