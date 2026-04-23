Χατζηδάκης: Συμφωνία με ΟΟΣΑ για νέες μεταρρυθμίσεις - Μείωση του κενού ΦΠΑ στο 9,5%

Μια νέα στρατηγική συμφωνία συνεργασίας με τον ΟΟΣΑ, η οποία έχει ως στόχο την αλλαγή της οικονομικής και κοινωνικής ατζέντας των επόμενων ετών στην Ελλάδα, παρουσίασε ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, στο πλαίσιο του 11oυ Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών που πραγματοποιείται στους Δελφούς από τις 22 έως τις 25 Απριλίου. «Μέχρι τώρα προσπαθούσαμε να συνδυάσουμε τη δημοσιονομική πειθαρχία με πολιτικές φιλικές προς την επιχειρηματικότητα. Τώρα έχει έρθει η ώρα να συνδυάσουμε την αύξηση της παραγωγικότητας με τη διάχυση του πλούτου και της ανάπτυξης μ’ έναν κοινωνικά δίκαιο τρόπο», επισήμανε χαρακτηριστικά, προτού παρουσιάσει τους βασικούς πυλώνες αυτής της νέας συνεργασίας, στην οποία συμμετέχει η Τράπεζα της Ελλάδας και ο ΙΟΒΕ.

Ο Κ. Χατζηδάκης υπογράμμισε: «Η πρόοδος τα τελευταία επτά χρόνια είναι ορατή σε όλους, αλλά υπάρχουν θέματα που μπορούμε να εστιάσουμε, όπως η παραγωγικότητα, η αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης, η περαιτέρω αντιμετώπιση των ζητημάτων που σχετίζονται με την κλιματική κρίση κ.α. Όλα αυτά με στόχο να δημιουργήσουμε μια σύγχρονη Ελλάδα με περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας και με μια πραγματικά αποτελεσματική κοινωνική πολιτική». Μεταξύ άλλων, εστίασε σε ζητήματα ανταγωνισμού, ανταγωνιστικότητας και εξαγωγών, ενώ ειδική αναφορά έκανε τόσο στην αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, με το κενό στον ΦΠΑ να έχει μειωθεί από το 23% το 2018 στο 9,5% το 2025, όσο και στην επιτάχυνση της δικαιοσύνης, υποστηρίζοντας ότι είναι μύθος πως δεν υπάρχει πρόοδος σ' αυτόν τον τομέα. «Φυσικά, κοιτώντας το αύριο, οφείλουμε να συνεχίσουμε και να εμβαθύνουμε αυτήν την πρόοδο. Οφείλουμε να υιοθετήσουμε τη νέα γενιά μεταρρυθμίσεων και η συνεργασία με τον ΟΟΣΑ κάνει αυτό ακριβώς», ανέφερε.

Ερωτηθείς για το αν φοβάται μήπως το νέο σχέδιο ονομαστεί «νέο μνημόνιο» ή «τέταρτο μνημόνιο» από την Αντιπολίτευση, ο κ. Χατζηδάκης υποστήριξε ότι τέτοιου είδους κριτική στερείται σοβαρότητας, ιδίως από τη στιγμή που η χώρα συνεργάζεται με διεθνείς οργανισμούς που φημίζονται για την ειδίκευσή τους σε θέματα που δεν είναι μόνο οικονομικά αλλά και κοινωνικά. Αφού ξεκαθάρισε ότι κανείς δεν έχει το μονοπώλιο της κοινωνικής ευαισθησίας, τόνισε ότι αυτό που μετράει είναι οι πραγματικές πράξεις. Σ' αυτό το πλαίσιο, έστειλε μήνυμα για την περαιτέρω σύνδεση μεταξύ έρευνας και παραγωγής, για την ενίσχυση των δεξιοτήτων των εργαζομένων, αλλά και για την κινητοποίηση της ελληνικής ομογένειας, καθώς έχουν ήδη υιοθετηθεί συγκεκριμένα φορολογικά κίνητρα για να επιστρέψουν στη χώρα. «Πρέπει να συνεχίσουμε τις προσπάθειες και να εστιάσουμε σε μια ισορροπημένη περιφερειακή ανάπτυξη», συμπλήρωσε, προσδίδοντας σημασία στην στήριξη των τοπικών οικονομιών, στη βελτίωση των υποδομών και στη μείωση των ανισοτήτων. «Αυτές είναι οι βασικές προκλήσεις και θα συνεχίσουμε τη διαδικασία, αγνοώντας το πολιτικό κόστος», τόνισε.

Τέλος, ερωτηθείς για τις επιπτώσεις του πολέμου Ιράν - ΗΠΑ στην εγχώρια οικονομία, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα είναι θωρακισμένη, ιδίως όσον αφορά τη δημοσιονομική διάσταση του ζητήματος. «Λαμβάνουμε υπόψη τα αρνητικά σενάρια και συνεργαζόμαστε με τους εταίρους στις Βρυξέλλες. Συνεχίζουμε να εξετάζουμε την κατάσταση και ίσως χρειάζεται ένα plan B, αλλά κυρίως σε επίπεδο Βρυξελλών», κατέληξε ο κ. Χατζηδάκης.

Από την πλευρά του, ο Mathias Cormann, Γενικός Γραμματέας του ΟΟΣΑ, έκανε λόγο για μια αξιοσημείωτη επίδοση της ελληνικής οικονομίας κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, αν και αναγνώρισε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν ορισμένα πεδία αδυναμίας. Ένα από αυτά είναι η παραγωγικότητα. «Είναι σημαντικό να μετατοπίσουμε τους καταλύτες από την ανάκαμψη της οικονομίας σε μια πιο παραγωγική οικονομία», τόνισε, εστιάζοντας στη σημασία διάχυσης της καινοτομίας και τεχνολογίας στο σύνολο της οικονομίας, κάτι που δεν συμβαίνει στην Ελλάδα με τον ίδιο αποτελεσματικό τρόπο που συμβαίνει σε άλλες χώρες. «Εάν επιθυμείς να αυξήσεις το εισόδημα και το επίπεδο διαβίωσης των πολιτών, ο τρόπος για να το πετύχεις είναι με την αύξηση της παραγωγικότητας», πρόσθεσε.

Ξεχωριστή αναφορά έκανε στη δικαιοσύνη, για την οποία παραδέχθηκε ότι υπάρχει περιθώριο να γίνει πιο αποτελεσματική και ευέλικτη. Αναγνώρισε ότι στην Ελλάδα η αβεβαιότητα σε όρους επενδύσεων και ανάληψης ρίσκου, συγκρατεί τον ρυθμό ανάπτυξης, όταν δεν υπάρχει γρήγορη και αποτελεσματική επίλυση των δικαστικών διαδικασιών. Επίσης, στηλίτευσε τη χαμηλή πρόσβαση των επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση για scale‑up, δεδομένου ότι οι μικρότερες εταιρείες αντιστοιχούν μόλις στο 1/4 των νέων τραπεζικών δανείων, ενώ παρατήρησε ότι οι επενδύσεις σε άυλα στοιχεία -λογισμικό, δεδομένα, πνευματική ιδιοκτησία, οργανωτική ικανότητα- παραμένουν αδύναμες. Από την προσοχή του δεν ξέφυγαν ούτε οι δημογραφικές πιέσεις.

Καταλήγοντας, ανέφερε με νόημα ότι όλα τα παραπάνω δεν αποτελούν μια ατζέντα διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων για περισσότερη λιτότητα. Αντίθετα, εξήγησε, πρόκειται για μία μεταρρυθμιστική προσπάθεια να απελευθερωθεί η παραγωγικότητα του Έλληνα εργαζόμενου. «Και αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο αυξάνονται τα εισοδήματα και το βιοτικό επίπεδο», συμπέρανε.