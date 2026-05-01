Τσουκαλάς: Η μείωση των ωρών εργασίας μπορεί να λειτουργήσει ως εργαλείο αναδιανομής

«Η κυρία Κεραμέως πρέπει πρώτα να απολογηθεί ως υπουργός για την αποτυχία της κυβέρνησης της ΝΔ» σημείωσε ο Κώστας Τσουκαλάς σχολιάζοντας στον Real FM την κριτική της υπουργού Εργασίας για την πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ να ανοίξει ο διάλογος για το 35ωρο και την 4ήμερη εργασία.

«Τα αποτελέσματα της πολιτικής της κυβέρνησης είναι η καλύτερη τεκμηρίωση της πρωτοβουλίας μας» συνέχισε ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, καθώς «κατάφεραν να είμαστε πρωταθλητές σε ώρες εργασίας στην Ευρώπη και τελευταίοι στην παραγωγικότητα. Σύμφωνα με τη Eurostat βρισκόμαστε στο 57% της παραγωγικότητας του ευρωπαϊκού μέσου όρου και στο 52% του μέσου όρου της ευρωζώνης, ενώ δουλεύουμε περισσότερες ώρες από όλους».

«Δεν έκαναν καμία μεταρρύθμιση και επέλεξαν συνειδητά ένα μοντέλο χαμηλής παραγωγικότητας φθηνής απασχόλησης. Δεν ενσωμάτωσαν την τεχνητή νοημοσύνη. Δεν ενίσχυσαν την προσβασιμότητα της μικρομεσαίας επιχείρησης στον πράσινο και ψηφιακό μετασχηματισμό. Καμιά αλλαγή στο παραγωγικό μοντέλο. Καμία μεταρρύθμιση» ανέφερε.

Ο Εκπρόσωπος Τύπου επισήμανε ότι η πρόταση του ΠΑΣΟΚ δεν είναι καινοφανής, αλλά το Βέλγιο, η Ολλανδία, η Μεγάλη Βρετανία, η Ιρλανδία και άλλες χώρες το έχουν θέσει σε εφαρμογή σε σειρά επιχειρήσεων.

«Αν το μοντέλο που έχει στο μυαλό της η κυβέρνηση είναι η Βουλγαρία, -το έχουμε καταλάβει- αλλά ας μας το πει ευθαρσώς. Το ΠΑΣΟΚ δεν είπε ότι αύριο το πρωί όλοι πάνε σε τετραήμερη εργασία. Λέμε ότι πρώτα αυτό θα αφορά μεγάλες επιχειρήσεις άνω των 20 εργαζομένων όπου υπάρχουν θέσεις έντασης διανοίας και όχι έντασης εργασίας, και στις οποίες θα πρέπει να δώσουμε φορολογικά κίνητρα για να αρχίσει η πιλοτική εφαρμογή. Εμείς θέλουμε τον διάλογο. Η κυβέρνηση δεν θέλει να ξεκινήσει καν ο διάλογος. Είναι τόσο μεγάλη η νεοφιλελεύθερη ιδεοληψία και εμμονή της στο να πάμε σε ένα μοντέλο χαμηλής παραγωγικότητας και φθηνής εργασίας, που δεν θέλει καν να συζητήσει. Στις χώρες που το μοντέλο δοκιμάστηκε, φάνηκε πως η παραγωγικότητα αυξήθηκε και το κράτησαν» υπογράμμισε.

«Ο Ν. Ανδρουλάκης έθεσε ένα σχέδιο που λέει: είμαστε τελευταίοι επί ΝΔ στην παραγωγικότητα της εργασίας γιατί είναι μια βαθιά αντι-εκσυγχρονιστική, αντι-μεταρρυθμιστική κυβέρνηση. Εμείς βάζουμε στόχο να πάμε στο 75% της παραγωγικότητας στον ευρωπαϊκό μέσο όρο την επόμενη δεκαετία. Και παράλληλα να γίνουν μεταρρυθμίσεις στην καινοτομία, πραγματικές επενδύσεις, τεχνητή νοημοσύνη, νέες τεχνολογίες. Οσο λοιπόν θα μπορούμε να αλλάζουμε το παραγωγικό μοντέλο, θα μπορούμε παράλληλα να βελτιώνουμε το καθεστώς των ωραρίων απασχόλησης. Επιπλέον, έχουμε ήδη εταιρείες που μπορούν να έχουν αυτή τη δυνατότητα».

Ο Κ. Τσουκαλάς μάλιστα στάθηκε στον τρόπο που υποδέχεται ο κόσμος των επιχειρήσεων την πρόταση.

«Όταν ο κόσμος των επιχειρήσεων ζητεί να γίνει ο διάλογος και η κυβέρνηση ως βασιλικότερη του βασιλέως των πιο σκληρών συμφερόντων λέει κανένας διάλογος, τη στιγμή που ο ΟΟΣΑ δείχνει ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να αυξήσει πολύ την παραγωγικότητα και να καλύψει το 10% των υπαρχόντων θέσεων εργασίας. Εμείς τι λέμε; Η μείωση των ωρών εργασίας να λειτουργήσει ως εργαλείο αναδιανομής. Σε μια αγορά όπου η τεχνολογία αυξάνει την αποδοτικότητα, το ερώτημα δεν είναι αν θα παράγουμε περισσότερο , κάτι που είναι δεδομένο , αλλά πώς θα μοιραστεί αυτό το «περισσότερο». Εκτός κι αν υπάρχουν συμφέροντα που εξυπηρετεί η κυβέρνηση και τα οποία θέλουν ό,τι παραπάνω παράγεται να μοιράζεται στα golden boys. Προφανώς, σε αυτό διαφωνούμε» κατέληξε επ’ αυτού.

Ερωτηθείς για την ένταξη του ευρωβουλευτή Νικόλα Φαραντούρη στο ΠΑΣΟΚ, είπε: «Ο κ. Φαραντούρης είναι ένα παράδειγμα μαχητικότητας στο ευρωκοινοβούλιο, έχει σηκώσει πολύ ψηλά τα θέματα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας καθώς και τα ζητήματα των κόκκινων δάνειων. Θα μπορούσε -μιας και ως το 2029 θα είναι ευρωβουλευτής- να μην πάρει θέση. Επιλέγει συνειδητά το ΠΑΣΟΚ γιατί μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να είναι ο φορέας πολιτικής αλλαγής και μπαίνει μαζί μας στην πολύ μεγάλη μάχη».

Σχετικά με το αίτημα για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τους Σ. Λιβανό και Φ. Αραμπατζή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Τσουκαλάς τόνισε ότι «πρέπει να ελεγχθεί αν υπάρχουν ευθύνες για το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε απιστία σε βάρος των συμφερόντων της ΕΕ. Θα δούμε λοιπόν σύμφωνα με τη δικογραφία αν οι παρεμβάσεις που αναφέρονται οδήγησαν σε αυτό το αποτέλεσμα. Εμείς δεν λέμε ότι είναι ένοχοι ή αθώοι, αλλά θα πρέπει να ερευνηθεί».

Τέλος, ως προς την υπόθεση των παράνομων παρακολουθήσεων και τη διάταξη Τζαβέλλα ο κ. Τσουκαλάς σημείωσε ότι «το Μονομελές Πλημμελειοδικείο έδειξε ότι 4 ιδιώτες δεν μπορεί από χόμπι για να περνά η ώρα τους να ακούν υπουργούς και αρχηγούς των ενόπλων δυνάμεων. Πρέπει να μάθουμε ποιοι είναι οι εντολείς».

Επισήμανε την απροθυμία και αδυναμία του Κυβερνητικού Εκπροσώπου να διαψεύσει κατηγορηματικά τον απόστρατο Ισραηλινό αν έχει πουλήσει το κατασκοπευτικό λογισμικό σε κρατικές αρχές.

«Φοβάται να τον διαψεύσει, τον ρωτάμε 40 μέρες “αγοράσατε ή όχι το predator;” και δεν απαντά για κάτι που άπτεται της εθνικής ασφάλειας. Και επιπλέον θα περιμέναμε από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να καλέσει τον κ. Ντίλιαν για να φέρει αποδείξεις για όσα δηλώνει, και εφόσον διαπίστωνε ότι ψευδόταν να αρχειοθετούσε. Δεν έγινε όμως αυτό, αλλά αντίθετα την ημέρα που ο συνήγορος του κ. Κουκάκη, ο κ. Κεσσές θα κατέθετε νέες μηνύσεις, ο εισαγγελέας άφησε την υπόθεση στο αρχείο» ανέφερε.