Φλωρίδης και Παπαστεργίου για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό της Δικαιοσύνης: Ποια έργα έχουν γίνει

Σημαντικά έργα με τα οποία συνεχίζεται ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός της Δικαιοσύνης, όπως η ενίσχυση και επέκταση του πληροφοριακού συστήματος του Εθνικού Ποινικού Μητρώου, η αναβάθμιση και επέκταση του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων Πολιτικής & Ποινικής Δικαιοσύνης ΟΣ∆∆ΥΠΠ Β’ φάση, καθώς και η εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Φακέλου Δικογραφίας, παρουσιάστηκαν σε κοινή απολογιστική εκδήλωση των Υπουργείων Δικαιοσύνης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης.

Παρουσία των Υπουργών Δικαιοσύνης κ. Γιώργου Φλωρίδη και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης κ. Δημήτρη Παπαστεργίου, καθώς και των δικαστικών και δικηγορικών αρχών, προβλήθηκε βίντεο με χαρακτηριστικά αποσπάσματα από τις 24 εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στις 13 Περιφέρειες της Ελλάδας, σχετικά με τα έργα ψηφιακού μετασχηματισμού. Στις περιφερειακές εκδηλώσεις συμμετείχαν οι Τοπικές Αρχές, οι Δικαστικοί Λειτουργοί, οι Δικηγορικοί Σύλλογοι, οι Δικαστικοί Υπάλληλοι και πολίτες, οι οποίοι αναφέρθηκαν στην αλλαγή ποιότητας και επιτάχυνσης της Δικαιοσύνης εξαιτίας της συντελούμενης ψηφιακής αναβάθμισης.

Στην εκδήλωση ο Υπουργός Δικαιοσύνης, κ. Γιώργος Φλωρίδης τόνισε: «Σήμερα, ύστερα από μεγάλη και συντονισμένη προσπάθεια, οι ψηφιακές υποδομές της Δικαιοσύνης ολοκληρώνονται σε πάρα πολύ ικανοποιητικό βαθμό. Όμως αυτό που αντιλαμβανόμαστε όλοι είναι ότι αυτές οι υποδομές για να λειτουργήσουν στο βαθμό που θα θέλαμε χρειάζονται θέληση και εκπαίδευση. Είμαστε αντιμέτωποι λοιπόν με την επόμενη πρόκληση, το επόμενο μεγάλο βήμα, ώστε να μπορέσουν αυτές οι υποδομές να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά. Γι’ αυτό θα πρέπει να υπάρξει μια συστηματική και πολύπλευρη εκπαίδευση των συντελεστών της Δικαιοσύνης, δηλαδή των δικαστώ,ν των δικηγόρων και των δικαστικών υπαλλήλων. Όταν τα συστήματα αυτά λειτουργήσουν πλήρως, η σημερινή εικόνα της δικαιοσύνης θα έχει αλλάξει ριζικά, η ελληνική δικαιοσύνη θ’ αντιστοιχεί στις προκλήσεις του 21ου αιώνα».

Στη συνέχεια ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κ. Δημήτρης Παπαστεργίου ανέφερε: «Στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης υλοποιούμε αυτή την περίοδο έργα συνολικού προϋπολογισμού κοντά στα 3 δισ. ευρώ, με πιο κρίσιμες παρεμβάσεις εκείνες που αφορούν στη Δικαιοσύνη και την Υγεία. Στον τομέα της Δικαιοσύνης, η ψηφιακή μετάβαση είναι μια αλλαγή που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη. Έχουμε ολοκληρώσει την ψηφιοποίηση περίπου 300 εκατ. σελίδων δικαστικού υλικού. Για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος του έργου, αν τοποθετούσαμε αυτές τις σελίδες τη μία δίπλα στην άλλη, θα κάλυπταν περίπου 90.000 χιλιόμετρα, δηλαδή δύο φορές το γύρο της Γης. Παράλληλα, με τον νέο ηλεκτρονικό φάκελο δικογραφίας και την ψηφιακή έκδοση του Ποινικού Μητρώου, όπου ήδη το 60% των περιπτώσεων διεκπεραιώνεται χωρίς καθυστερήσεις, βελτιώνουμε ουσιαστικά την εξυπηρέτηση πολιτών και επαγγελματιών. Με σύγχρονες ψηφιακές υποδομές και νέες τεχνολογίες δημιουργούμε μια Δικαιοσύνη ταχύτερη, ασφαλέστερη και πιο αποτελεσματική για όλους. Και πραγματικά, είναι υποχρέωση όλων μας να σταθούμε δίπλα στο Υπουργείο και σε κάθε δικαστήριο, προκειμένου να συνεχίσουμε τη δουλειά που έχει γίνει, γιατί τα έργα που έχουν τρέξει, είναι πράγματι πολύ επιτυχημένα. Γι’ αυτό και οφείλω να ευχαριστήσω όλους όσους εργάστηκαν και σε επίπεδο πληροφορικών συστημάτων, την Κοινωνία της Πληροφορίας, τους αναδόχους και τους συνεργάτες μας».

Χαιρετισμό στην εκδήλωση του πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης απηυθύναν ο κ. Σταύρος Ασθενίδης, Διευθύνων Σύμβουλος της Κοινωνίας της Πληροφορίας, ο κ. Χριστόφορος Λινός, Εφέτης Πρόεδρος Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης Πρωτοδικείου Αθηνών, ο κ. Ανδρέας Κουτσόλαμπρος Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας και ο κ. Δημήτρης Λιάτσος μέλος του ΔΣ της Ομοσπονδίας Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδας.