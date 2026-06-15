ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Φλωρίδης και Παπαστεργίου για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό της Δικαιοσύνης: Ποια έργα έχουν γίνει
Πολιτική
18:48 - 15 Ιουν 2026

Φλωρίδης και Παπαστεργίου για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό της Δικαιοσύνης: Ποια έργα έχουν γίνει

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Σημαντικά έργα με τα οποία συνεχίζεται ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός της Δικαιοσύνης, όπως η ενίσχυση και επέκταση του πληροφοριακού συστήματος του Εθνικού Ποινικού Μητρώου, η αναβάθμιση και επέκταση του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων Πολιτικής & Ποινικής Δικαιοσύνης ΟΣ∆∆ΥΠΠ Β’ φάση, καθώς και η εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Φακέλου Δικογραφίας, παρουσιάστηκαν σε κοινή απολογιστική εκδήλωση των Υπουργείων Δικαιοσύνης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης.

Παρουσία των Υπουργών Δικαιοσύνης κ. Γιώργου Φλωρίδη και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης κ. Δημήτρη Παπαστεργίου, καθώς και των δικαστικών και δικηγορικών αρχών, προβλήθηκε βίντεο με χαρακτηριστικά αποσπάσματα από τις 24 εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στις 13 Περιφέρειες της Ελλάδας, σχετικά με τα έργα ψηφιακού μετασχηματισμού. Στις περιφερειακές εκδηλώσεις συμμετείχαν οι Τοπικές Αρχές, οι Δικαστικοί Λειτουργοί, οι Δικηγορικοί Σύλλογοι, οι Δικαστικοί Υπάλληλοι και πολίτες, οι οποίοι αναφέρθηκαν στην αλλαγή ποιότητας και επιτάχυνσης της Δικαιοσύνης εξαιτίας της συντελούμενης ψηφιακής αναβάθμισης.

Στην εκδήλωση ο Υπουργός Δικαιοσύνης, κ. Γιώργος Φλωρίδης τόνισε: «Σήμερα, ύστερα από μεγάλη και συντονισμένη προσπάθεια, οι ψηφιακές υποδομές της Δικαιοσύνης ολοκληρώνονται σε πάρα πολύ ικανοποιητικό βαθμό. Όμως αυτό που αντιλαμβανόμαστε όλοι είναι ότι αυτές οι υποδομές για να λειτουργήσουν στο βαθμό που θα θέλαμε χρειάζονται θέληση και εκπαίδευση. Είμαστε αντιμέτωποι λοιπόν με την επόμενη πρόκληση, το επόμενο μεγάλο βήμα, ώστε να μπορέσουν αυτές οι υποδομές να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά. Γι’ αυτό θα πρέπει να υπάρξει μια συστηματική και πολύπλευρη εκπαίδευση των συντελεστών της Δικαιοσύνης, δηλαδή των δικαστώ,ν των δικηγόρων και των δικαστικών υπαλλήλων. Όταν τα συστήματα αυτά λειτουργήσουν πλήρως, η σημερινή εικόνα της δικαιοσύνης θα έχει αλλάξει ριζικά, η ελληνική δικαιοσύνη θ’ αντιστοιχεί στις προκλήσεις του 21ου αιώνα».

Στη συνέχεια ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κ. Δημήτρης Παπαστεργίου ανέφερε: «Στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης υλοποιούμε αυτή την περίοδο έργα συνολικού προϋπολογισμού κοντά στα 3 δισ. ευρώ, με πιο κρίσιμες παρεμβάσεις εκείνες που αφορούν στη Δικαιοσύνη και την Υγεία. Στον τομέα της Δικαιοσύνης, η ψηφιακή μετάβαση είναι μια αλλαγή που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη. Έχουμε ολοκληρώσει την ψηφιοποίηση περίπου 300 εκατ. σελίδων δικαστικού υλικού. Για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος του έργου, αν τοποθετούσαμε αυτές τις σελίδες τη μία δίπλα στην άλλη, θα κάλυπταν περίπου 90.000 χιλιόμετρα, δηλαδή δύο φορές το γύρο της Γης. Παράλληλα, με τον νέο ηλεκτρονικό φάκελο δικογραφίας και την ψηφιακή έκδοση του Ποινικού Μητρώου, όπου ήδη το 60% των περιπτώσεων διεκπεραιώνεται χωρίς καθυστερήσεις, βελτιώνουμε ουσιαστικά την εξυπηρέτηση πολιτών και επαγγελματιών. Με σύγχρονες ψηφιακές υποδομές και νέες τεχνολογίες δημιουργούμε μια Δικαιοσύνη ταχύτερη, ασφαλέστερη και πιο αποτελεσματική για όλους. Και πραγματικά, είναι υποχρέωση όλων μας να σταθούμε δίπλα στο Υπουργείο και σε κάθε δικαστήριο, προκειμένου να συνεχίσουμε τη δουλειά που έχει γίνει, γιατί τα έργα που έχουν τρέξει, είναι πράγματι πολύ επιτυχημένα. Γι’ αυτό και οφείλω να ευχαριστήσω όλους όσους εργάστηκαν και σε επίπεδο πληροφορικών συστημάτων, την Κοινωνία της Πληροφορίας, τους αναδόχους και τους συνεργάτες μας».

Χαιρετισμό στην εκδήλωση του πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης απηυθύναν ο κ. Σταύρος Ασθενίδης, Διευθύνων Σύμβουλος της Κοινωνίας της Πληροφορίας, ο κ. Χριστόφορος Λινός, Εφέτης Πρόεδρος Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης Πρωτοδικείου Αθηνών, ο κ. Ανδρέας Κουτσόλαμπρος Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας και ο κ. Δημήτρης Λιάτσος μέλος του ΔΣ της Ομοσπονδίας Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδας.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Αποστολάκη: Η κυβέρνηση ως αμέτοχος παρατηρητής των εξοντωτικών αυξήσεων στα ασφάλιστρα υγείας
Πολιτική

Αποστολάκη: Η κυβέρνηση ως αμέτοχος παρατηρητής των εξοντωτικών αυξήσεων στα ασφάλιστρα υγείας

Οικουμενικό Πατριαρχείο: «Βέβηλη και απαράδεκτη» η επίθεση στη Λαύρα του Κιέβου
Ειδήσεις

Οικουμενικό Πατριαρχείο: «Βέβηλη και απαράδεκτη» η επίθεση στη Λαύρα του Κιέβου

Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ για την παράταση καθαρισμού και δήλωσης οικοπέδων έως τις 22 Ιουνίου 2026
Ειδήσεις

Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ για την παράταση καθαρισμού και δήλωσης οικοπέδων έως τις 22 Ιουνίου 2026

Mega deal στα αμερικανικά media: Η Fox εξαγοράζει την Roku έναντι $22 δισ.
Επιχειρήσεις

Mega deal στα αμερικανικά media: Η Fox εξαγοράζει την Roku έναντι $22 δισ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Στάρμερ: «Τέλος» τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 16 ετών
Ειδήσεις

Στάρμερ: «Τέλος» τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 16 ετών

Cosmos Business Systems: Στροφή στη «μετά RRF εποχή» – Στρατηγική 2030 με αιχμή AΙ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Cosmos Business Systems: Στροφή στη «μετά RRF εποχή» – Στρατηγική 2030 με αιχμή AΙ

Wall Street: Νέο sell off ελεώ Τραμπ – Ο Dow Jones έχασε τις 50.000 μονάδες
Χρηματιστήρια

Wall Street: Νέο sell off ελεώ Τραμπ – Ο Dow Jones έχασε τις 50.000 μονάδες

Ιταλία: Η Τεχνητή Νοημοσύνη εντάσσεται στα σχολεία – Κονδύλι €300 εκατ. από την κυβέρνηση
Ειδήσεις

Ιταλία: Η Τεχνητή Νοημοσύνη εντάσσεται στα σχολεία – Κονδύλι €300 εκατ. από την κυβέρνηση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
15/06/2026 - 21:08

Μακρόν σε Τραμπ: Νέα ένταση για φόρο στις Big Tech - Απειλές δασμών στα γαλλικά κρασιά

Magazino
15/06/2026 - 21:00

Το παράδοξο της αυστηρής ανατροφής: Πώς οι σκληρές τιμωρίες «εκπαιδεύουν» τα παιδιά να λένε ψέματα

Οικονομία
15/06/2026 - 20:37

Μαρκόπουλος: Δεν προβλέπεται να δοθεί 13η σύνταξη και 13ος μισθός στους δημόσιους υπάλληλους

Ειδήσεις
15/06/2026 - 20:32

Τραμπ από G7: Ανοιχτό το Ορμούζ μέχρι την Παρασκευή – Διαψεύδει πληρωμή τελών στο Ιράν

Πολιτική
15/06/2026 - 20:20

Δημοσκόπηση Alco: Μονοψήφια διαφορά ΝΔ - ΕΛΑΣ, τρίτο το ΠΑΣΟΚ - Το 77% αμφισβητεί την κυβέρνηση

Χρηματιστήρια
15/06/2026 - 20:08

Ευρωαγορές: Σε «πανηγυρικούς» ρυθμούς κινήθηκαν οι συνεδριάσεις μετά την συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν

Αναλύσεις
15/06/2026 - 19:57

S&P: Αξιολόγηση «BBB+» στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών

Οικονομία
15/06/2026 - 19:50

Πιερρακάκης: Νομοθετική παρέμβαση άμεσα για να μην αποκλείεται κανένα παιδί από παροχές

Εμπορεύματα
15/06/2026 - 19:35

Πετρέλαιο: Πτώση 5% μετά τη συμφωνία – «Ανακούφιση» στις αγορές, όχι τέλος της κρίσης

Πολιτική
15/06/2026 - 19:15

Βορίδης: Ανοικτό «παράθυρο» της πλειοψηφίας για συζήτηση προτάσεων της αντιπολίτευσης χωρίς 50 υπογραφές

Ανακοινώσεις
15/06/2026 - 18:56

Austriacard: O N. Λύκος μεταβίβασε το ποσοστό του στην Dai Nippon Printing

Ειδήσεις
15/06/2026 - 18:55

ΔΝΤ: Η ανάπτυξη παραμένει ανθεκτική παρά τον πόλεμο και τον πληθωρισμό

Πολιτική
15/06/2026 - 18:54

Κατρίνης: Αμήχανη η σιωπή της κυβέρνησης για την αμυντική συνεργασία Τουρκίας-Γαλλίας

Ανακοινώσεις
15/06/2026 - 18:52

Euronext Athens: Προωθεί την εισαγωγή της Attica Πολυκαταστήματα στην Κύρια Αγορά

Ειδήσεις
15/06/2026 - 18:50

Διπλές εκλογές το 2027 ανακοίνωσε ο Παλαιστίνιος πρόεδρος

Πολιτική
15/06/2026 - 18:48

Φλωρίδης και Παπαστεργίου για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό της Δικαιοσύνης: Ποια έργα έχουν γίνει

Τεχνολογία
15/06/2026 - 18:46

BEYOND 2026: Η καινοτομία συναντά την αγορά στο μεγαλύτερο τεχνολογικό ραντεβού της ΝΑ Ευρώπης

Ειδήσεις
15/06/2026 - 18:39

UBS: Η συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν περιορίζει την πίεση για αύξηση επιτοκίων

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
15/06/2026 - 18:35

Η HELLENiQ ENERGY επεκτείνει τη στρατηγική συνεργασία της με τη Chevron και στο «Block 10»

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
15/06/2026 - 18:31

ΕΦΕΤ: Ανάκληση φιλέτου καπνιστής πέστροφας, λόγω παρουσίας του παθογόνου μικροοργανισμού Listeria monocytogenes

Ειδήσεις
15/06/2026 - 18:30

Τέλος ο Αταμάν από τον Παναθηναϊκό, μεγάλος στόχος ο Ομπράντοβιτς

Επιχειρήσεις
15/06/2026 - 18:27

Mega deal στα αμερικανικά media: Η Fox εξαγοράζει την Roku έναντι $22 δισ.

Ειδήσεις
15/06/2026 - 18:23

Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ για την παράταση καθαρισμού και δήλωσης οικοπέδων έως τις 22 Ιουνίου 2026

Ειδήσεις
15/06/2026 - 18:18

Οικουμενικό Πατριαρχείο: «Βέβηλη και απαράδεκτη» η επίθεση στη Λαύρα του Κιέβου

Πολιτική
15/06/2026 - 18:13

Αποστολάκη: Η κυβέρνηση ως αμέτοχος παρατηρητής των εξοντωτικών αυξήσεων στα ασφάλιστρα υγείας

Πολιτική
15/06/2026 - 18:04

Διετής απολογισμός Θεοδωρικάκου: Επενδύσεις 2,5 δισ. ευρώ και 15.000 νέες θέσεις εργασίας

Σχόλια Αγοράς
15/06/2026 - 17:59

Χρηματιστήριο: Νέο υψηλό 17 ετών - Ράλι για τράπεζες και Aegean

Ειδήσεις
15/06/2026 - 17:57

Ισραήλ: «Αντάρτικο» Σμότριτς-Μπεν Γκβιρ κατά της συμφωνίας ΗΠΑ – Ιράν

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
15/06/2026 - 17:56

Με μια στάση στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά γινόμαστε εθελοντές αιμοδότες και δότες μυελού των οστών 

Ειδήσεις
15/06/2026 - 17:50

Σε εξέλιξη πυρκαγιά στην Αχαΐα - 48 πυροσβέστες επιχειρούν στο σημείο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ