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Αποστολάκη προς Πιερρακάκη: Ο Άρειος Πάγος δεν ζήτησε διαβούλευση με τους servicers - Εξέδωσε δεσμευτική απόφαση
Πολιτική
12:24 - 16 Ιουν 2026

Αποστολάκη προς Πιερρακάκη: Ο Άρειος Πάγος δεν ζήτησε διαβούλευση με τους servicers - Εξέδωσε δεσμευτική απόφαση

Reporter.gr Newsroom
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Να εφαρμόσει άμεσα την απόφαση του Αρείου Πάγου για τους δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη ζητά από την κυβέρνηση η Μιλένα Αποστολάκη, με αφορμή δηλώσεις του υπουργού Εθνικής Οικονομίας, Κυριάκου Πιερρακάκη που δείχνει διαλλακτικός απέναντι σε funds και servicers.

«Είναι πλέον σαφές ότι η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου για τον τρόπο υπολογισμού της μηνιαίας δόσης των δικαστικών ρυθμίσεων του ν. 3869/2010, που προστάτευσε χιλιάδες πρώτες κατοικίες, έχει προκαλέσει εμφανή αμηχανία στην κυβέρνηση», σημείωσε η βουλεύτρια του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, σχολιάζοντας δηλώσεις του Υπουργού Οικονομικών.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την κα. Αποστολάκη:

«Πώς αλλιώς να ερμηνευτεί το γεγονός ότι ο Υπουργός Οικονομικών δεν χάνει ευκαιρία να θέτει υπό αμφισβήτηση την πλήρη εφαρμογή της; Μόλις πριν από λίγο σε συνέντευξή του δήλωσε εκ νέου ότι το Υπουργείο Οικονομικών «μελετά» την απόφαση και ότι, ενώ αυτή θα εφαρμοστεί, αναζητείται ο «βέλτιστος τρόπος εφαρμογής της».

Η απόφαση δεν είναι ούτε ασαφής, ούτε χρήζει ερμηνείας. Η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου δεν εξέδωσε γνωμοδότηση προς διαβούλευση με τα funds και τους servicers. Εξέδωσε δεσμευτική δικαστική απόφαση. Και η απόφαση είναι απολύτως ξεκάθαρη ότι ο νόμιμος τρόπος εκτοκισμού των ρυθμίσεων του ν. 3869/2010 γίνεται επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου.

Ο κ. Πιερρακάκης, ο οποίος σε μία επίδειξη πολιτικής αλαζονείας, ισχυρίστηκε ότι η αντιπολίτευση πιθανόν «δεν έχει διαβάσει» την απόφαση, οφείλει να απαντήσει ξεκάθαρα: τι ακριβώς είναι αυτό που εξακολουθεί να μελετά; Γιατί εδώ δεν υπάρχει περιθώριο για δημιουργικές ερμηνείες. Η μόνη επιλογή είναι η άμεση εφαρμογή της απόφασης.

Γεννάται όμως και ένα ερώτημα: όταν η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου σχετικά με τη δυνατότητα των funds και των servicers να διενεργούν πλειστηριασμούς, ήταν εις βάρος των συμφερόντων των δανειοληπτών πού ήταν τότε η επίκληση της «περιπτωσιολογίας», της «ισορροπίας» και του «βέλτιστου τρόπου εφαρμογής»; Η κυβέρνηση δεν επέδειξε την ίδια συμπεριφορά, δεν ζήτησε χρόνο, δεν επικαλέστηκε πολυπλοκότητα. Εφάρμοσε αμέσως την ευνοϊκή για τα συμφέροντα των τραπεζών, των funds και των servicers απόφαση.

Σήμερα όμως, που η Δικαιοσύνη δικαιώνει τους δανειολήπτες και αποκαθιστά τη νομιμότητα στον τρόπο υπολογισμού των οφειλών, η κυβέρνηση εμφανίζεται επιφυλακτική.

Στην ίδια συνέντευξη ο Υπουργός Οικονομικών παρουσίασε -για ακόμη μια φορά- τον εξωδικαστικό μηχανισμό ως success story, χωρίς όμως να παρέχει πλήρη εικόνα για την πραγματική βιωσιμότητα των ρυθμίσεων που επικαλείται. Ας απαντήσει το Υπουργείο πόσες από τις ρυθμίσεις που έχουν γίνει είναι σε ισχύ, πόσες καταγγέλθηκαν ή πόσες «ξανακοκκίνισαν»; Η Κυβέρνηση σκόπιμα καλλιεργεί μία ανακριβή εικόνα για το πραγματικό ύψος των ρυθμίσεων που είναι σε ισχύ και είναι βιώσιμες. Η πραγματικότητα είναι ότι ο σημερινός εξωδικαστικός μηχανισμός είναι απολύτως αποτυχημένος και η πλειοψηφία των ρυθμίσεων καταλήγει να μην εξυπηρετείται.

Τέλος, ο κ. Πιερρακάκης ανακοίνωσε εκ νέου ότι ο Φορέας Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων θα λειτουργήσει «το φθινόπωρο». Οι πολίτες ακούνε εδώ και χρόνια εξαγγελίες για ένα εργαλείο προστασίας της κύριας κατοικίας, χωρίς αυτό να έχει τεθεί ακόμη σε λειτουργία. Η προστασία της κατοικίας δεν μπορεί να μετατίθεται διαρκώς στο μέλλον, ούτε να παραμένει μια υπόσχεση υπό διαρκή αναβολή, την ώρα που οι πλειστηριασμοί προχωρούν και οι οικονομικές πιέσεις εντείνονται».

Τελευταία τροποποίηση στις 16/06/2026 - 13:02
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