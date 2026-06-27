Τσίπρας από το Εθνικό Συμβούλιο: «Νέα αρχή» με 5 παρεμβάσεις και μήνυμα σύγκρουσης με το «σύστημα»

Στην πρώτη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛ.Α.Σ), ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε το πολιτικό και προγραμματικό πλαίσιο του νέου εγχειρήματος, δίνοντας το στίγμα της στρατηγικής του για τις επόμενες εκλογές και θέτοντας ως κεντρικό άξονα μια «νέα ηθική στην πολιτική».

Ο κ. Τσίπρας περιέγραψε το αξιακό τρίπτυχο της ΕΛ.Α.Σ, υποστηρίζοντας ότι η χώρα χρειάζεται «νέα σχέση πολίτη–κράτους» και ένα νέο μοντέλο διακυβέρνησης που θα αντιπαρατεθεί, όπως είπε, στη διαφθορά ως «σύστημα κοινωνικής αδικίας».

Τόνισε ότι «η διαφθορά δεν είναι μόνο παράνομες πράξεις αλλά ένας μηχανισμός μεταφοράς πλούτου από τους πολλούς στους λίγους», επισημαίνοντας πως η πολιτική αλλαγή προϋποθέτει συνολική θεσμική ανασυγκρότηση.

Παράλληλα ανέφερε ότι το κόμμα δεν αποτελεί «μια ακόμη πολιτική φωνή», αλλά «μια νέα αρχή για τη χώρα», επιμένοντας στην ανάγκη οργάνωσης, σχεδίου και συμμετοχής.

Οργανωτικό μοντέλο και χρηματοδότηση

Ο πρώην πρωθυπουργός παρουσίασε ένα νέο, υβριδικό μοντέλο κόμματος με φυσική και ψηφιακή συμμετοχή, όπου τα μέλη θα έχουν αποφασιστικό ρόλο μέσω ηλεκτρονικών διαβουλεύσεων και δημοψηφισμάτων.

Σημαντική πολιτική επιλογή, όπως ανακοίνωσε, είναι ότι η ΕΛ.Α.Σ δεν θα λάβει κρατική επιχορήγηση και δεν θα διαθέτει περιουσιακά στοιχεία, βασιζόμενη σε «μαζική μικρή συνεισφορά πολιτών» μέσω οικονομικής εξόρμησης.

Οι 5 άμεσες προτάσεις πολιτικής

Ο κ. Τσίπρας παρουσίασε πέντε βασικές παρεμβάσεις άμεσης εφαρμογής:

Δωρεάν δημόσιες μεταφορές για όλους, με στόχο τη θεώρηση της μετακίνησης ως κοινωνικού δικαιώματος. 30% μείωση στο ρεύμα για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Στέγη ως δικαίωμα, με δημιουργία δημόσιου φορέα κοινωνικής κατοικίας και διαχείρισης στεγαστικών δανείων. Κατάργηση των Πανελλαδικών εξετάσεων και αντικατάστασή τους από νέο σύστημα εισαγωγής στα πανεπιστήμια. Αξιοπρεπείς μισθοί σε εκπαίδευση και υγεία, με αναβάθμιση αμοιβών για εκπαιδευτικούς και υγειονομικούς.

Ο ίδιος σημείωσε ότι τα μέτρα αυτά δεν επαρκούν από μόνα τους, υπογραμμίζοντας ότι απαιτείται αύξηση της παραγωγής πλούτου για βιώσιμη κοινωνική πολιτική.

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Εθνικό Ταμείο Σύγκλισης

Κεντρική οικονομική πρόταση αποτελεί η δημιουργία Εθνικού Ταμείου Σύγκλισης, το οποίο θα λειτουργεί ως αναπτυξιακό εργαλείο για τη σύγκλιση της ελληνικής οικονομίας με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Όπως ανέφερε, στόχος είναι μια «δίκαιη ανάπτυξη» που δεν θα μετρά μόνο το μέγεθος της οικονομίας αλλά και τη διανομή του παραγόμενου πλούτου.

Φορολογία, τράπεζες και κοινωνική δικαιοσύνη

Ο κ. Τσίπρας άσκησε έντονη κριτική στο υφιστάμενο φορολογικό σύστημα, υποστηρίζοντας ότι το 1% των πιο εύπορων συγκεντρώνει δυσανάλογο μέρος του πλούτου.

Έστειλε επίσης σαφές μήνυμα προς το τραπεζικό σύστημα, αναφερόμενος στον αναβαλλόμενο φόρο και στα υψηλά κέρδη των τραπεζών, προειδοποιώντας για δύο επιλογές:

επιτάχυνση της ολοκλήρωσης του αναβαλλόμενου φόρου έως το 2028 ή

επιβολή έκτακτης εισφοράς στα κέρδη.

Το πολιτικό διακύβευμα

Αναφερόμενος στις επόμενες εκλογές, ο κ. Τσίπρας υποστήριξε ότι το δίλημμα δεν αφορά μόνο το ποιος θα κυβερνήσει, αλλά «σε ποια Ελλάδα θα ζήσουμε», θέτοντας ως κεντρικό διαχωρισμό τη σύγκρουση «διαφθοράς ή εντιμότητας» και «στασιμότητας ή αλλαγής πολιτικής».

Οργανωτική εξέλιξη της ΕΛ.Α.Σ

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν πάνω από 400 άτομα, μεταξύ των οποίων τομεάρχες και ιδρυτικά στελέχη, σε μια διαδικασία που λειτούργησε ως άτυπο ιδρυτικό συνέδριο.

Παρόν ήταν και ο Πέτρος Κόκκαλης, ο οποίος εντάσσεται στο νέο πολιτικό σχήμα.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται η συγκρότηση της Πολιτικής Επιτροπής της ΕΛ.Α.Σ, με στελέχη από διαφορετικούς επαγγελματικούς και κοινωνικούς χώρους και με έμφαση, όπως αναφέρθηκε, στη συμμετοχικότητα και όχι στην κομματική προϋπηρεσία.

Πολιτική στόχευση και μηνύματα

Ο κ. Τσίπρας υπογράμμισε ότι η πολιτική επικοινωνία του νέου φορέα πρέπει να χαρακτηρίζεται από απλότητα, τεκμηρίωση και πειθώ, απορρίπτοντας τον εντυπωσιασμό και την αλαζονεία.

Παράλληλα, άσκησε κριτική στο πολιτικό κατεστημένο, κάνοντας λόγο για «συστημική ακινησία» και υποστηρίζοντας ότι η νέα πολιτική προσπάθεια στοχεύει στην ανατροπή της υπάρχουσας ισορροπίας.

Κλείνοντας, έθεσε ως βασικές αξίες της ΕΛ.Α.Σ την εντιμότητα, τη συλλογικότητα, τη σεμνότητα, τον σεβασμό και τη συνέπεια απέναντι στο κοινωνικό σύνολο.

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