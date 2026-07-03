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Πανελλαδικές: Αναρτήθηκαν οι βαθμολογίες ειδικών μαθημάτων και οι επιδόσεις για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ
Ειδήσεις
14:11 - 03 Ιουλ 2026

Πανελλαδικές: Αναρτήθηκαν οι βαθμολογίες ειδικών μαθημάτων και οι επιδόσεις για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ

Reporter.gr Newsroom
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Ανακοινώθηκαν και αναρτήθηκαν οι βαθμολογίες των υποψηφίων των φετινών Πανελλαδικών Εξετάσεων στα ειδικά μαθήματα, καθώς και οι επιδόσεις στις πρακτικές δοκιμασίες για την εισαγωγή στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ), σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας.    

Οι υποψήφιοι των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματά τους μέσω της επίσημης ιστοσελίδας https://results.it.minedu.gov.gr, χρησιμοποιώντας τον οκταψήφιο κωδικό τους, καθώς και τους τέσσερις πρώτους χαρακτήρες από το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και το μητρώνυμό τους, γραμμένους με κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες.

Παράλληλα, όσοι υποψήφιοι είχαν υποβάλει σχετική αίτηση έχουν λάβει τη βαθμολογία τους και μέσω γραπτού μηνύματος (SMS) στο κινητό τηλέφωνο που είχαν δηλώσει.

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