ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ήπιες μεταβολές στα ασιατικά χρηματιστήρια - «Εκρηκτική» αύξηση των κινεζικών εξαγωγών τον Ιούνιο
Χρηματιστήρια
09:53 - 14 Ιουλ 2026

Ήπιες μεταβολές στα ασιατικά χρηματιστήρια - «Εκρηκτική» αύξηση των κινεζικών εξαγωγών τον Ιούνιο

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Οι αγορές της Ασίας και του Ειρηνικού κινήθηκαν κατά κύριο λόγο σε θετικό έδαφος την Τρίτη (14/7). Ωστόσο, η πρόταση Τραμπ για τέλη διέλευσης στα Στενά του Ορμούζ και η επιβολή νέου ναυτικού αποκλεισμού στο Ιράν συνεχίζουν να προκαλούν ανησυχία στους επενδυτές.      

Σε αυτό το φόντο, οι χρηματιστηριακές αγορές της περιοχής ξεκίνησαν τις συναλλαγές της Τρίτης με απώλειες, μετά την πρόταση του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, να επιβληθεί τέλος στα πλοία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ, καθώς και την ανακοίνωσή του για την επαναφορά του αποκλεισμού των ιρανικών λιμένων. Παρ' όλα αυτά, οι περισσότερες εξ' αυτών αντέστρεψαν το κλίμα και ολοκλήρωσαν τελικά τη συνεδρίαση σε θετικό έδαφος.

Πιο αναλυτικά, στην Ιαπωνία ο Nikkei κέρδισε 0,75% στις 67,750.00 μονάδες, ενώ στην Αυστραλία, ο δείκτης S&P/ASX 200 παρέμεινε αμετάβλητος στις 8,808.50 μονάδες.

Στον αντίποδα, στην Ινδία, ο Nifty έχασε 0,45% στις 24,103.10 μονάδες.

Κίνα: Εκρηκτική άνοδος στις εξαγωγές τον Ιούνιο

Στην Κίνα τώρα, ο δείκτης Shanghai Composite σημείωσε άνοδο 1,06% στις 3,995.37 μονάδες, ενώ στο Χονγκ Κονγκ, ο Hang Seng έκλεισε με αντίστοιχη άνοδο 0,90% στις 24,430.50 μονάδες.

Να σημειωθεί εδώ ότι οι κινεζικές εξαγωγές αυξήθηκαν «εκρηκτικά» τον Ιούνιο κατά 27% σε ετήσια βάση, σε όρους δολαρίου ΗΠΑ, καταγράφοντας τον υψηλότερο ρυθμό ανόδου από τον Οκτώβριο του 2021, σύμφωνα με στοιχεία των κινεζικών τελωνείων που δημοσιοποιήθηκαν την Τρίτη.

Η επίδοση αυτή ήταν σημαντικά υψηλότερη από την αύξηση 19,4% που είχε σημειωθεί το Μάιο, ενώ ξεπέρασε αισθητά και τις εκτιμήσεις των οικονομολόγων, οι οποίοι ανέμεναν μια άνοδο της τάξης του 18,2%.

Παράλληλα, οι εισαγωγές αυξήθηκαν επίσης σημαντικά κατά 36% σε ετήσια βάση, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη άνοδο από τον Ιούνιο του 2021. Ο ρυθμός αυτός επιτάχυνε σε σχέση με την αύξηση 27,4% του Μαΐου και ξεπέρασε τις προβλέψεις των αναλυτών, οι οποίοι ανέμεναν άνοδο 24%. Το εμπορικό πλεόνασμα της Κίνας διαμορφώθηκε στα 125,6 δισεκατομμύρια δολάρια τον Ιούνιο.

Οι επενδυτές στρέφουν πλέον την προσοχή τους στην αναμενόμενη συνεδρίαση του Πολιτικού Γραφείου (Politburo) του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας στα τέλη Ιουλίου, αναζητώντας ενδείξεις για ενδεχόμενα νέα μέτρα τόνωσης της οικονομίας που θα μπορούσαν να καθορίσουν την οικονομική πολιτική για το υπόλοιπο του έτους.

Ωστόσο, οι περισσότεροι αναλυτές εκτιμούν ότι δεν πρόκειται να ανακοινωθούν ουσιαστικά πρόσθετα μέτρα στήριξης, εκτός εάν ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας επιβραδυνθεί αισθητά. Η εκτίμηση αυτή βασίζεται στην ανθεκτικότητα που συνεχίζουν να εμφανίζουν οι εξαγωγές, αλλά και στη στρατηγική του Πεκίνου να περιορίσει την πλεονάζουσα βιομηχανική παραγωγική δυναμικότητα, προκειμένου να αντιμετωπίσει τις αποπληθωριστικές πιέσεις.

Η Κίνα αναμένεται να ανακοινώσει την Τετάρτη τα στοιχεία για τον ρυθμό ανάπτυξης του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) κατά το δεύτερο τρίμηνο του έτους.

Η SK Hynix διευρύνει τις απώλειές της

Στην Νότια Κορέα τώρα, ο δείκτης Kospi σημείωσε άνοδο 0,73% στις 6,856.83 μονάδες, αντιστρέφοντας εν μέρει τις τεράστιες απώλειες που είχε καταγράψει στη συνεδρίαση της Δευτέρας.

Ωστόσο, στο μέτωπο των μετοχών, η νοτιοκορεατική εταιρεία κατασκευής ημιαγωγών SK Hynix συνέχισε την πτωτική της πορεία την Τρίτη, καταγράφοντας απώλειες άνω του 8% στο χρηματιστήριο της Σεούλ, έπειτα από τη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση στην ιστορία της κατά την προηγούμενη συνεδρίαση. Οι επενδυτές εξακολούθησαν να ρευστοποιούν τις θέσεις τους μετά την εισαγωγή της εταιρείας στο χρηματιστήριο Nasdaq μέσω Αμερικανικών Αποθετηρίων Τίτλων (American Depositary Receipts - ADRs).

Τελευταία τροποποίηση στις 14/07/2026 - 09:55
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή: Νέες επιθέσεις, επιβολή διοδίων και ενεργειακό σοκ στο επίκεντρο
Ειδήσεις

Κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή: Νέες επιθέσεις, επιβολή διοδίων και ενεργειακό σοκ στο επίκεντρο

Χρηματιστήριο: Αντίρροπες δυνάμεις στην αγορά με αρκετά βέλη στις φαρέτρες τους
Σχόλια Αγοράς

Χρηματιστήριο: Αντίρροπες δυνάμεις στην αγορά με αρκετά βέλη στις φαρέτρες τους

Ο διεθνολόγος, Θ. Τσίκας, αναλύει στο «R» το σχέδιο λύσης του ΟΗΕ για το Κυπριακό: Ερντογάν και Χριστοδουλίδης μπροστά σε δύσκολες αποφάσεις
Ειδήσεις

Ο διεθνολόγος, Θ. Τσίκας, αναλύει στο «R» το σχέδιο λύσης του ΟΗΕ για το Κυπριακό: Ερντογάν και Χριστοδουλίδης μπροστά σε δύσκολες αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Βαριές απώλειες στην Ασία - «Κατέρρευσε» ο Kospi σημειώνοντας πτώση 8,95%
Χρηματιστήρια

Βαριές απώλειες στην Ασία - «Κατέρρευσε» ο Kospi σημειώνοντας πτώση 8,95%

Ελαφρώς υψηλότερα οι ευρωαγορές, με τις τεχνολογικές μετοχές να υποχωρούν - «Ράλι» για Nikkei και Kospi στην Ασία
Χρηματιστήρια

Ελαφρώς υψηλότερα οι ευρωαγορές, με τις τεχνολογικές μετοχές να υποχωρούν - «Ράλι» για Nikkei και Kospi στην Ασία

Πτώση στην Ασία εν μέσω της κλιμάκωσης των εντάσεων μεταξύ ΗΠΑ-Ιράν
Χρηματιστήρια

Πτώση στην Ασία εν μέσω της κλιμάκωσης των εντάσεων μεταξύ ΗΠΑ-Ιράν

Ασία: Ισχυρές «αναταράξεις» με τον Kospi της Νότιας Κορέας να ηγείται των απωλειών
Χρηματιστήρια

Ασία: Ισχυρές «αναταράξεις» με τον Kospi της Νότιας Κορέας να ηγείται των απωλειών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
14/07/2026 - 11:14

Η Πειραιώς Χρυσός Χορηγός του 11ου Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής Κουφονησίων

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
14/07/2026 - 11:11

Οnline αγορές με ένα κλικ: H Alpha Bank φέρνει πρώτη το Click to Pay της Visa στην Ελλάδα

Πολιτική
14/07/2026 - 11:04

Συνάντηση Μαρκόπουλου με εκπροσώπους της ναυπηγικής και ναυπηγοεπισκευαστικής βιομηχανίας ενόψει ΔΕΘ

Πολιτική
14/07/2026 - 10:58

Κατρίνης: Ντίλιαν και Δημητριάδης να λογοδοτήσουν στη Βουλή

ΥΔΡΕΥΣΗ
14/07/2026 - 10:55

ΕΥΔΑΠ και Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή: Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Κλιματική Αλλαγή και Νερό»

Χρηματιστήρια
14/07/2026 - 10:51

Πτωτικά κινούνται οι ευρωαγορές με τις μετοχές του τουρισμού να δέχονται «πιέσεις»

Ειδήσεις
14/07/2026 - 10:45

Σαλμονέλα στη Λαμία - ΕΟΔΥ: Αποφύγετε τα κοτόπουλα για 2-3 ημέρες

Ειδήσεις
14/07/2026 - 10:34

ifo: Η Ευρώπη κινδυνεύει «να χάσει το τρένο» για τις κρίσιμες πρώτες ύλες

Ειδήσεις
14/07/2026 - 10:22

ΕΣΑμεΑ: Η αναπηρία δεν είναι έγκλημα για να τιμωρείται με θάνατο, ούτε ο δημόσιος χώρος προνόμιο «ολίγων»

Πολιτική
14/07/2026 - 10:19

Επιστολή της Μ. Αποστολάκη στον Γ. Στουρνάρα για την εποπτεία της αγοράς ασφαλίσεων υγείας

Εργασιακά
14/07/2026 - 10:13

Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για την ενίσχυση της επαγγελματικής ασφάλισης

Ειδήσεις
14/07/2026 - 10:11

Παλιές ταυτότητες: Σε ποιες περιπτώσεις ισχύει παράταση έως το 2027 - Πότε καταργούνται οριστικά

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
14/07/2026 - 10:08

Γεωπολιτικό ράλι στην ενέργεια: Ορμούζ και πλήγματα στις ρωσικές υποδομές εκτινάσσουν τις τιμές

Πολιτική
14/07/2026 - 10:03

Κικίλιας: Έχουμε χιλιάδες λιμενικούς σε όλα τα λιμάνια για την ασφάλεια και την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού

Αναλύσεις
14/07/2026 - 10:00

ΧΑ: Πιθανή αντιπαράθεση αγοραστών και πελατών για τη διατήρηση των 2500 μονάδων

Χρηματιστήρια
14/07/2026 - 09:53

Ήπιες μεταβολές στα ασιατικά χρηματιστήρια - «Εκρηκτική» αύξηση των κινεζικών εξαγωγών τον Ιούνιο

Ειδήσεις
14/07/2026 - 09:52

Marfin: Ενώπιον ελληνικών και βρετανικών Αρχών οι τρεις συλληφθέντες – Στο κάδρο δύο ακόμα άνδρες

Ειδήσεις
14/07/2026 - 09:30

Κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή: Νέες επιθέσεις, επιβολή διοδίων και ενεργειακό σοκ στο επίκεντρο

Σχόλια Αγοράς
14/07/2026 - 09:18

Χρηματιστήριο: Αντίρροπες δυνάμεις στην αγορά με αρκετά βέλη στις φαρέτρες τους

Ειδήσεις
14/07/2026 - 09:11

Ο διεθνολόγος, Θ. Τσίκας, αναλύει στο «R» το σχέδιο λύσης του ΟΗΕ για το Κυπριακό: Ερντογάν και Χριστοδουλίδης μπροστά σε δύσκολες αποφάσεις

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
14/07/2026 - 09:09

Τουρισμός 2026: Επενδύσεις και κρατήσεις της τελευταίας στιγμής - Οι προκλήσεις για «μικρούς και μεγάλους»

Ναυτιλία
14/07/2026 - 08:51

Παρατείνει τη δημόσια πρόταση για τη Genco η Diana Shipping – Στο 29,7% η ανταπόκριση των μετόχων

Ακίνητα
14/07/2026 - 08:44

Φοιτητικά Σπίτια: Τα ενοίκια στις 21 φοιτητουπόλεις της περιφέρειας (πίνακες)

Ακίνητα
14/07/2026 - 08:18

Κλειστά ακίνητα: Νέα φορολογικά κίνητρα για περισσότερες κατοικίες στη μακροχρόνια μίσθωση

Ειδήσεις
13/07/2026 - 23:45

DP World: Σχέδιο-μαμούθ για νέο λιμάνι στα ΗΑΕ ώστε να παρακάμπτονται τα Στενά του Ορμούζ

Πολιτική
13/07/2026 - 23:35

Κύκλοι ΥΠΑΑΤ για επίσκεψη Τσίπρα στη Λέσβο: Η κατάσταση δεν προσφέρεται για φθηνή αντιπολίτευση

Πολιτική
13/07/2026 - 23:31

Επίθεση Τσίπρα στην κυβέρνηση για τις παρακολουθήσεις: Μιλούν με τη γλώσσα των μαφιόζων

Χρηματιστήρια
13/07/2026 - 23:26

Νέο σοκ στις αγορές: Άλμα άνω του 9% στο πετρέλαιο, ισχυρές απώλειες στη Wall λόγω Ορμούζ

Ειδήσεις
13/07/2026 - 23:20

Βενεζουέλα: Στους 4.561 οι νεκροί από τους καταστροφικούς σεισμούς – Συνεχίζονται οι έρευνες για επιζώντες

Ακίνητα
13/07/2026 - 23:12

Kλειστά ακίνητα - Σπίτια Airbnb: «Επί τάπητος» ισχυρότερα φορολογικά κίνητρα για μπουν σε ενοικίαση

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ