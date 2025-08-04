Δημοκρατικοί βουλευτές πιέζουν σκληρά την κυβέρνηση Τραμπ για άμεση αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους

Ομάδα τουλάχιστον 13 Δημοκρατικών βουλευτών απευθύνει μέσω επιστολής έκκληση προς την κυβέρνηση Τραμπ να αναγνωρίσει επισήμως το παλαιστινιακό κράτος, ενώ ένας από αυτούς σχεδιάζει να καταθέσει ψήφισμα στη Βουλή των Αντιπροσώπων υπέρ της ίδρυσης του παλαιστινιακού κράτους. Η κίνηση αυτή προέρχεται από την έντονη ανησυχία για την επιδεινούμενη ανθρωπιστική κρίση στη Λωρίδα της Γάζας.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Axios, η επιστολή υπογραμμίζει την ανάγκη άμεσης αναγνώρισης της παλαιστινιακής αυτοδιάθεσης, που παραμένει ανεκπλήρωτη παρά την κρισιμότητα της κατάστασης. Η πρόσφατη δέσμευση του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν για αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους σε επικείμενη συνεδρίαση του ΟΗΕ τον Σεπτέμβριο αναφέρεται ως παράδειγμα, ενώ ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο την έχει επικρίνει έντονα.

Η επιστολή υπογράφεται από βουλευτές από διάφορες πολιτείες, μεταξύ των οποίων: από το Τέξας οι Γκρεγ Κάσαρ, Λόιντ Ντόγκετ, Αλ Γκριν (που ετοιμάζει ψήφισμα υπέρ του παλαιστινιακού κράτους) και Βερόνικα Εσκομπάρ, από τη Φλόριντα ο Μάξγουελ Φροστ, από την Καλιφόρνια οι Τζάρεντ Χάφμαν και Ρο Χάνα (που ανέλαβε και την πρωτοβουλία), από το Ουισκόνσιν ο Μαρκ Πόκαν, από το Νιου Τζέρσι η Μπόνι Κόλμαν, από τη Νέα Υόρκη η Νίντια Βελάσκες, από τη Μασαχουσέτη ο Τζιμ ΜακΓκόβερν και από την Ιντιάνα ο Αντρέ Κάρσον, ένας από τους τρεις μουσουλμάνους του Κογκρέσου.

Εντυπωσιακό είναι το γεγονός πως ακόμα και μερικοί Ρεπουμπλικάνοι και ένθερμοι φιλοϊσραηλινοί Δημοκρατικοί έχουν αυξήσει τις επικρίσεις τους προς την ισραηλινή κυβέρνηση, ως αντίδραση στις αυξανόμενες ενδείξεις για ανθρωπιστική καταστροφή και λιμό στη Γάζα.

Παρά τις διεθνείς πρωτοβουλίες από χώρες όπως η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και ο Καναδάς για την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους, θεωρείται απίθανο οι ΗΠΑ να ακολουθήσουν ανάλογη πολιτική, δεδομένης της στενής συμμαχίας της κυβέρνησης Τραμπ με το Ισραήλ και τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.