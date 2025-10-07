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Παπαστεργίου: Σε εξέλιξη έργα 500 εκατ. ευρώ για την αποτελεσματικότητα του Δημοσίου
Τεχνολογία
19:11 - 07 Οκτ 2025

Παπαστεργίου: Σε εξέλιξη έργα 500 εκατ. ευρώ για την αποτελεσματικότητα του Δημοσίου

Reporter.gr Newsroom
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Η εμπειρία των Τρικάλων ως πρότυπο στην εφαρμογή ψηφιακών λύσεων καθώς και οι λόγοι που η Ελλάδα έπρεπε να τεθεί στο επίκεντρο της ψηφιακής διακυβέρνησης, αναδείχθηκαν στο πλαίσιο του Olympia Forum VI, κατά τη συζήτηση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κ. Δημήτρη Παπαστεργίου με τη δημοσιογράφο κυρία Μαρία Σαμολαδά.

Ο κ. Παπαστεργίου επεσήμανε ότι η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια κινείται με ταχύτατους ρυθμούς στον τομέα της ψηφιοποίησης, με 2.200 ψηφιακές υπηρεσίες ήδη σε λειτουργία. Τόνισε την ανάγκη απλούστευσης των διαδικασιών, ώστε το Δημόσιο να μην ζητά από τους πολίτες στοιχεία που μπορούν να αντληθούν ηλεκτρονικά, γεγονός που αποτέλεσε τον καταλύτη για την επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού.

Ο Υπουργός αναφέρθηκε σε σημαντικά έργα που υλοποιούνται σε συνεργασία με άλλα υπουργεία, όπως το Υπουργείο Υγείας με την καθιέρωση των ψηφιακών ραντεβού, αλλά και σε δράσεις που ενισχύουν την πολιτική προστασία και συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της βίας στα γήπεδα.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον ρόλο της τεχνολογίας για τη γεφύρωση των αποστάσεων και την ενδυνάμωση των περιφερειών, μέσα από την ομογενοποίηση των ψηφιακών υπηρεσιών σε όλη τη χώρα. Ο κ. Παπαστεργίου υπογράμμισε ότι έργα συνολικού ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ βρίσκονται σε εξέλιξη και ολοκληρώνονται σταδιακά, ενισχύοντας την αποτελεσματικότητα του Δημοσίου.

Όσον αφορά στα έργα ευρυζωνικότητας, σημείωσε ότι παρά τα βήματα προόδου, εξακολουθούν να υφίστανται ζητήματα συντονισμού ανάμεσα σε αυτοδιοίκηση και εργολάβους. Παράλληλα, τόνισε τη σημασία της κυβερνοασφάλειας ως κρίσιμης υποδομής, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφαλής λειτουργία των πλατφορμών και των ψηφιακών υπηρεσιών.

Κλείνοντας, ο Υπουργός εξέφρασε την αισιοδοξία του για την επόμενη ημέρα της ψηφιακής διακυβέρνησης στην Ελλάδα, επισημαίνοντας ότι η χώρα βαδίζει πλέον με σταθερά και αποφασιστικά βήματα στον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Το Olympia Forum VI πραγματοποιείται με τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, της ΚΕΔΕ, του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας, του Πράσινου Ταμείου, του Πανεπιστημίου Πατρών, του Δήμου Πύργου, της ΕΝΠΕ και της ΠΕΔΔΕ, τελώντας παράλληλα υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Στο πλευρό της διοργάνωσης βρίσκονται κορυφαίες επιχειρήσεις και φορείς που επενδύουν στη βιωσιμότητα: Χρυσός Χορηγός είναι η Befon – Botsas Group of Companies, ενώ ως Χορηγός συμμετέχει η ΔΕΗ, με καθοριστικό ρόλο στην ενεργειακή μετάβαση της χώρας. Την προσπάθεια στηρίζουν επίσης σημαντικοί υποστηρικτές, όπως η Γεκ Τέρνα, η Ολυμπία Οδός, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το Κλικ Ζωής, η διαΝΕΟσις, η ΕΕΝΕ και το Aldemar Olympian Village, αποδεικνύοντας ότι η συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα είναι το κλειδί για να δημιουργηθούν ανθεκτικές και βιώσιμες Περιφέρειες.

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