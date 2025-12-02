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Η Αυστραλία πατάει το κουμπί της απαγόρευσης των social media, παρά τις πιέσεις από τους τεχνολογικούς κολοσσούς
Τεχνολογία
11:44 - 02 Δεκ 2025

Η Αυστραλία πατάει το κουμπί της απαγόρευσης των social media, παρά τις πιέσεις από τους τεχνολογικούς κολοσσούς

Reporter.gr Newsroom
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Η Υπουργός Επικοινωνιών της Αυστραλίας, Άνικα Γουέλς, δηλώνει αποφασισμένη να προχωρήσει στην πλήρη απαγόρευση των social media για άτομα κάτω των 16 ετών, παρά τις αντιδράσεις των εταιρειών τεχνολογίας, στις οποίες στέλνει το μήνυμα ότι δεν εκφοβίζεται.

Από τις 10 Δεκεμβρίου, δέκα πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, μεταξύ των οποίων το Snapchat, η Meta, το TikTok και το YouTube, θα πρέπει να λαμβάνουν αυτό που η κυβέρνηση θεωρεί «εύλογα μέτρα» ώστε να σταματήσουν τα παιδιά κάτω των 16 ετών από το να έχουν λογαριασμούς στις πλατφόρμες τους.

«Παραμένουμε σταθερά στο πλευρό των γονιών και όχι των πλατφορμών», δήλωσε η Γουέλς.

Εταιρείες όπως η Meta έχουν πει ότι συμφωνούν πως χρειάζονται περισσότερα μέτρα για την προστασία των νέων στο διαδίκτυο, αλλά δεν πιστεύουν ότι η απαγόρευση είναι η λύση — ανησυχίες που έχουν εκφράσει και ορισμένοι ειδικοί.

Μιλώντας στο BBC, η Γουέλς είπε ότι οι εταιρείες τεχνολογίας είχαν άφθονο χρόνο — 15 έως 20 χρόνια — να βελτιώσουν τις πρακτικές τους, καθώς αποδεδειγμένα οι πλατφόρμες τους προκαλούν βλάβες.

«Δεν εκφοβίζομαι από τις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας, γιατί κατανοώ την ηθική επιταγή αυτού που κάνουμε», είπε, προσθέτοντας ότι οι συνομιλίες της με γονείς των οποίων τα παιδιά έχουν υποφέρει διαδικτυακά την κρατούν δυνατή.

Είπε ότι η πολιτική αυτή είναι ζηλευτή από πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο, απαριθμώντας ηγέτες που, όπως λέει, έχουν επικοινωνήσει με την κυβέρνησή της για συμβουλές ώστε να την μιμηθούν. Θυμίζουμε πως και η Ελλάδα επεξεργάζεται ένα τέτοιο σχέδιο.

Αντίθετος ο Τραμπ

Ωστόσο, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι θα αντισταθεί σε οποιαδήποτε χώρα επιτεθεί σε αμερικανικές τεχνολογικές εταιρείες. Η Αυστραλιανή Επίτροπος Ηλεκτρονικής Ασφάλειας — υπεύθυνη για την εποπτεία της απαγόρευσης των social media — έχει επίσης κληθεί να καταθέσει ενώπιον του Κογκρέσου των ΗΠΑ.

Η Γουέλς είπε ότι ο Λευκός Οίκος και το Κογκρέσο έχουν δικαίωμα να παρέμβουν και να εξετάσουν τις ενέργειες της Αυστραλίας, αλλά εκείνη και οι συνεργάτες της δεν θα αποσπαστούν.

«Ανησυχούμε πρωτίστως να κάνουμε το καθήκον μας προς τους Αυστραλούς και τους φορολογούμενους που μας πληρώνουν για να διαμορφώνουμε καλή δημόσια πολιτική.»

Πρόσθεσε ότι οι εταιρείες τεχνολογίας δικαιολογημένα ανησυχούν για αυτή τη νομοθεσία στην Αυστραλία — φοβούμενες ότι μπορεί να είναι η πρώτη από πολλές χώρες που θα περιορίσουν τα social media για εφήβους.

«Αν δεν έχετε ένα ασφαλές λειτουργικό μοντέλο και αν άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους ως αποτέλεσμα του λειτουργικού σας μοντέλου, τότε νομίζω πως μπορείτε να περιμένετε ότι οι δημόσιοι φορείς θα δράσουν.»

Η νομοθεσία της Αυστραλίας, παρόλο που είναι δημοφιλής, δεν έχει μείνει χωρίς κριτική. Ορισμένοι ειδικοί υποστηρίζουν ότι άλλα μέτρα — όπως αυστηρότεροι περιορισμοί, περισσότερος γονικός έλεγχος και πιο ισχυρή ψηφιακή εκπαίδευση — θα ήταν πιο αποτελεσματικά.

Αν και ο νόμος παρουσιάζεται ως παγκόσμια πρωτιά ως προς το εύρος του, άλλες δικαιοδοσίες έχουν προσπαθήσει να εφαρμόσουν παρόμοιες πολιτικές με μικρή επιτυχία, και οι επικριτές ανησυχούν για την εφαρμογή και στην Αυστραλία. Πολλές πολιτείες των ΗΠΑ, για παράδειγμα, έχουν προσπαθήσει να εφαρμόσουν αντίστοιχη νομοθεσία αλλά έχουν εμποδιστεί από τα δικαστήρια. Στην Αυστραλία, δύο έφηβοι κατέθεσαν την περασμένη εβδομάδα προσφυγή στο Ανώτατο Δικαστήριο, υποστηρίζοντας ότι η απαγόρευση παραβλέπει τα δικαιώματα των παιδιών.

Απαγόρευση και στο gaming;

Μία από τις μεγαλύτερες επικρίσεις της απαγόρευσης είναι ο αποκλεισμός του διαδικτυακού gaming, το οποίο γονείς και ερευνητές διαδικτυακής ασφάλειας λένε ότι επίσης προκαλεί σημαντική βλάβη. Η πλατφόρμα Roblox έχει ξεχωρίσει ως ιδιαίτερα ανησυχητική.

«Η Επίτροπος Ηλεκτρονικής Ασφάλειας έχει σίγουρα στραμμένο το βλέμμα της στο Roblox και θα έχετε δει ότι το Roblox ακόμη και τις τελευταίες εβδομάδες αναγκάστηκε να λάβει μέτρα για να κάνει την πλατφόρμα του ασφαλέστερη», είπε η Γουέλς.

Την επόμενη διετία, η κυβέρνηση θα επανεξετάσει την απαγόρευση. «Αυτό δεν είναι θεραπεία, είναι ένα θεραπευτικό πλάνο, και τα θεραπευτικά πλάνα πάντα εξελίσσονται καθώς μπορούμε να προσαρμοζόμαστε, να αντιμετωπίζουμε τη βλάβη και να βλέπουμε τι λειτουργεί και τι όχι», είπε η Γουέλς.

«Με τον ίδιο τρόπο που τα άτομα κάτω των 18 δεν επιτρέπεται να πίνουν αλκοόλ στην Αυστραλία, υπάρχουν και σήμερα άτομα κάτω των 18 που πίνουν αλκοόλ… μπορεί μάλιστα να το κάνουν με την υποστήριξη των γονιών τους.

«Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να έχουμε έναν νόμο που απαγορεύει στους κάτω των 18 να πίνουν αλκοόλ στην Αυστραλία, γιατί τα στοιχεία για τη δημόσια υγεία μας λένε ότι αυτό είναι σωστό και πρέπον».



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