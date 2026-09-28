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Apple: Αποζημίωση 5,7 δισ. δολαρίων για παραβίαση πατεντών της Taction
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
22:35 - 28 Σεπ 2026

Apple: Αποζημίωση 5,7 δισ. δολαρίων για παραβίαση πατεντών της Taction

Reporter.gr Newsroom

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Αποζημίωση ύψους 5,7 δισ. δολαρίων καλείται να καταβάλει η Apple, μετά από απόφαση αμερικανικού δικαστηρίου που έκρινε ότι η εταιρεία χρησιμοποίησε χωρίς άδεια τεχνολογία της Taction Technology, η οποία αφορά συστήματα απτικής ανάδρασης (haptics).

Η Taction, εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο του ήχου και κατασκευάζει μεταξύ άλλων ακουστικά και gaming headsets, είχε υποστηρίξει από το 2021 ότι η Apple παραβίασε δύο πατέντες της, οι οποίες αφορούν τεχνολογία που δημιουργεί δονήσεις ώστε να ενισχύεται η αίσθηση αφής κατά την αλληλεπίδραση του χρήστη με μια συσκευή.

Η συγκεκριμένη τεχνολογία χρησιμοποιείται σε προϊόντα όπως το iPhone και το Apple Watch, ενώ αντίστοιχα συστήματα απτικής ανάδρασης έχουν ενσωματωθεί και σε άλλες ηλεκτρονικές συσκευές, μεταξύ των οποίων χειριστήρια βιντεοπαιχνιδιών.

Η θέση της Apple

Η Apple απορρίπτει τους ισχυρισμούς της Taction και υποστηρίζει ότι η τεχνολογία που χρησιμοποιεί είναι διαφορετική. Παράλληλα, έχει ανακοινώσει ότι θα ασκήσει έφεση κατά της απόφασης.

«Το Taptic Engine της Apple διαφέρει ριζικά από την τεχνολογία της Taction», υποστηρίζει η εταιρεία, επικαλούμενη και τις δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν στα προϊόντα της κατά τη διάρκεια της δικαστικής διαδικασίας.

Το Taptic Engine παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο Apple Watch το 2014 και στη συνέχεια επεκτάθηκε σε περισσότερα προϊόντα της εταιρείας.

Η δικαστική διαμάχη

Η Taction είχε υποστηρίξει στην αγωγή της ότι οι βελτιώσεις στην τεχνολογία απτικής ανάδρασης της Apple παραβίαζαν δύο διπλώματα ευρεσιτεχνίας που της είχαν χορηγηθεί το 2020.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της, η Apple αξιοποίησε την τεχνολογία της χωρίς άδεια, ενσωματώνοντάς την σε προϊόντα που βελτίωναν την εμπειρία χρήσης των καταναλωτών.

Η δικαστική διαμάχη είχε αρχικά εξελιχθεί υπέρ της Apple, καθώς δικαστήριο στο Σαν Ντιέγκο έκρινε το 2023 ότι η εταιρεία δεν είχε παραβιάσει τις συγκεκριμένες πατέντες. Η Taction προσέφυγε στη συνέχεια σε ομοσπονδιακό εφετείο.

Η υπόθεση προστίθεται σε μια σειρά δικαστικών αντιπαραθέσεων της Apple για ζητήματα πατεντών. Τον Νοέμβριο του 2025, δικαστήριο είχε επιδικάσει 634 εκατ. δολάρια στην εταιρεία ιατρικής τεχνολογίας Masimo, κρίνοντας ότι η Apple είχε παραβιάσει δίπλωμα ευρεσιτεχνίας που αφορούσε τεχνολογία μέτρησης του οξυγόνου στο αίμα.

Τελευταία τροποποίηση στις 28/09/2026 - 22:04
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