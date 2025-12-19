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Bluegr Hotels &amp; Resorts: Η ανοδική πορεία, η νέα φιλοσοφία και η έμφαση στον πολιτισμό
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
12:28 - 19 Δεκ 2025

Bluegr Hotels & Resorts: Η ανοδική πορεία, η νέα φιλοσοφία και η έμφαση στον πολιτισμό

Γιώργος Αλεξάκης
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Σταθερή άνοδο καταγράφουν τα οικονομικά αποτελέσματα της Bluegr Hotels & Resorts, μιας ιστορικής ξενοδοχειακής εταιρείας, με πολυτελή ξενοδοχεία στην Κρήτη – όπως το Minos Beach Art Hotel, μέλος των Design Hotels και Marriott Bonvoy, το Minos Palace Resort και το οικογενειακό Candia Park Village, αλλά και παρουσία στην Αττική με το boutique Life Gallery Athens Hotel στην Εκάλη.

Συγκεκριμένα, με βάση τις οικονομικές καταστάσεις, ο κύκλος εργασιών της εταιρείας το 2024 ανήλθε σε 34,5 εκατ. ευρώ, έναντι 29,4 εκατ. ευρώ το 2023, με τα έσοδα διαμονής να αυξάνονται στα 25,8 εκατ. ευρώ, έναντι 22,06 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα. Ο κύκλος εργασιών του ομίλου ήταν ελαφρώς υψηλότερος, φτάνοντας τα 35,7 εκατ. ευρώ έναντι 30,32 εκατ. ευρώ ένα χρόνο πριν, σύμφωνα με την έκθεση οικονομικής χρήσης 2024.

Τα EBITDA του ομίλου διαμορφώθηκαν σε κέρδη 4,03 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 9,8 εκατ. ευρώ τη χρήση 2023, αποτέλεσμα που επηρεάστηκε από μη λειτουργικές ζημιές ύψους 7,82 εκατ. ευρώ, προερχόμενες από την πώληση του ξενοδοχείου Miramare Axis. Τα αποτελέσματα μετά από φόρους του ομίλου ανήλθαν το 2024 σε ζημίες ύψους 5,8 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 0,64 εκατ. ευρώ στη χρήση 2023.

Για το 2025, η εταιρεία αναμένει επιστροφή στην κερδοφορία, ενώ, όπως σημειώνει, ανταποκρίνεται πλήρως στο σύνολο των τραπεζικών της υποχρεώσεων. Για την πενταετία 2025–2029, το επιχειρηματικό πλάνο εξακολουθεί, όπως αναφέρεται, να στηρίζεται σε παράγοντες όπως οι θετικές ταμειακές ροές και η συνέχιση της επενδυτικής δραστηριότητας με την σταδιακή ολοκλήρωση των ανακαινίσεων στα ξενοδοχεία της.

Tιμάται με 6 Διαμάντια στα EFQM Global Awards

Σημειώνεται ότι η Bluegr Hotels & Resorts τιμήθηκε με την κορυφαία διάκριση EFQM Global Award για το 2025 με Βραβείο 6 Διαμαντιών (6 Diamonds), αποτελώντας τον μοναδικό ελληνικό όμιλο που λαμβάνει αυτή την ιδιαίτερα σημαντική αναγνώριση επιχειρηματικής αριστείας.

Όπως αναφέρει η εταιρεία,” σε μια εποχή όπου η επιτυχία δεν αποτιμάται μόνο σε οικονομικά αποτελέσματα, αλλά και σε κοινωνικό αντίκτυπο, βιωσιμότητα και πολιτιστικό αποτύπωμα, η Bluegr Hotels & Resorts ξεχωρίζει ως υπόδειγμα σύγχρονης, υπεύθυνης και ανθρωποκεντρικής φιλοξενίας. Με ιστορία που ξεπερνά τα πενήντα χρόνια, ο όμιλος έχει εξελιχθεί σε έναν οργανισμό όπου η αριστεία, η φροντίδα και η υπευθυνότητα αποτελούν ουσιαστικό μέρος της καθημερινής λειτουργίας.

Η Bluegr Hotels & Resorts έχει ενσωματώσει το Μοντέλο Επιχειρηματικής Αριστείας EFQM ήδη από το 2016, όχι απλώς ως εργαλείο μέτρησης και αξιολόγησης, αλλά ως φιλοσοφία διοίκησης. Το μοντέλο προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο διακυβέρνησης, διαφάνειας και συνεχούς μάθησης, ενισχύοντας τη συνοχή και την υπευθυνότητα σε κάθε επίπεδο του οργανισμού.

Η εφαρμογή του μοντέλου έχει ήδη αποδώσει μετρήσιμα αποτελέσματα: το 91% των εργαζομένων δηλώνει ότι η εργασία του έχει ουσιαστικό νόημα, η ικανοποίηση επισκεπτών έφτασε το 91,5%, ενώ τα οικονομικά αποτελέσματα καταγράφουν σταθερή άνοδο, με αύξηση εσόδων κατά 17% το 2024 και 22% αύξηση στα αποτελέσματα εκμετάλλευσης.

Η υιοθέτηση του μοντέλου έφερε μια κοινή μεθοδολογία μέτρησης, αυτοαξιολόγησης και συνεχούς βελτίωσης, ενοποιώντας και εξελίσσοντας δράσεις βιωσιμότητας, καινοτομίας και εκπαίδευσης με γνώμονα τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό σε όλα τα επίπεδα. Παράλληλα, ο όμιλος έχει αναπτύξει συστηματικούς μηχανισμούς παρακολούθησης της ικανοποίησης φιλοξενούμενων και εργαζομένων, προμηθευτών, κοινωνικών εταίρων και όλων των ενδιαφερόμενων μερών με σύγχρονα συστήματα διαχείρισης ποιότητας και διαδικασίες που συνδέουν την καθημερινή λειτουργία με τους μακροπρόθεσμους στρατηγικούς στόχους.”

Σήμερα, με βάση τη διοίκηση, το μοντέλο του EFQM αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του επιχειρηματικού DNA Διακυβέρνησης της Bluegr Hotels & Resorts και πυξίδα για την επόμενη φάση ανάπτυξης: την ενίσχυση της καινοτομίας, της βιώσιμης αξίας και της ανθεκτικότητας, με σταθερό γνώμονα την υπεύθυνη ηγεσία και τη διαρκή εξέλιξη των ανθρώπων της.

Τo EFQM:

Το EFQM, είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός και αποτελεί για περισσότερα από 25 χρόνια κομβικό σημείο συνάντησης των άριστων επιχειρήσεων και οργανισμών με διεθνή προσανατολισμό, ανεξάρτητα από το μέγεθος και τον κλάδο τους. Το EFQM, με περισσότερα από 700 μέλη επιχειρήσεις και οργανισμούς του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα αντλεί και μοιράζεται με τα μέλη του τις Καλύτερες Επιχειρηματικές Πρακτικές μέσω πρωτοποριακών δραστηριοτήτων, με τη συμμετοχή ανώτατων στελεχών από ολόκληρο τον κόσμο. Το EFQM είναι ο δημιουργός του Μοντέλου της Επιχειρηματικής Αριστείας EFQM (EFQM Excellence Model) και του Βραβείου Επιχειρηματικής Αριστείας (EFQM Excellence Award).

Η Bluegr Hotels & Resorts:

Η Bluegr Hotels & Resorts για πάνω από 50 χρόνια αποτελεί πρεσβευτή της αριστείας και της βιώσιμης ανάπτυξης, συνδυάζοντας τρεις πυλώνες του ποιοτικού τουρισμού: εξαιρετικές τοποθεσίες, μοναδικές υπηρεσίες, αυθεντικές εμπειρίες. Με πολυτελή ξενοδοχεία σε Κρήτη – το Minos Beach Art Hotel, μέλος των Design Hotels και Marriott Bonvoy, τον προορισμό ολιστικής ευεξίας Minos Palace Resort και το οικογενειακό Candia Park Village, και Αθήνα – το boutique Life Gallery Athens Hotel, έχει κατακτήσει σημαντικές διεθνείς διακρίσεις, μεταξύ των οποίων πιστοποίηση Great Place to Work για την υψηλή εργασιακή κουλτούρα της, και 5άστερη πιστοποίηση από το φορέα Επιχειρηματικής Αριστείας EFQM. Με την πεποίθηση πως φιλοξενία και πολιτισμός οφείλουν να είναι έννοιες αλληλένδετες, στηρίζει έμπρακτα και ενεργοποιεί μέσω του Ιδρύματος Γ & Α Μαμιδάκη πρωτοβουλίες για τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία και έρευνα.

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