Διαλειμματική δίαιτα: Το tip για να γίνει πιο εύκολη και αποτελεσματική
Υγεία
13:54 - 21 Φεβ 2026

Reporter.gr Newsroom
Για πολλούς ειδικούς που ασχολούνται με το θέμα, η διαλειμματική δίαιτα, ή διαλειμματική νηστεία, είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος για βελτίωση των δεικτών της καρδιαγγειακής υγείας.

Είτε το πούμε διαλειμματική δίαιτα είτε διαλειμματική νηστεία, ένα είναι το γεγονός: μετά τα ενέσιμα για απώλεια βάρους είναι ίσως η πιο δημοφιλής διατροφή για όσους θέλουν να χάσουν κιλά. Ωστόσο, στην περίπτωση της διαλειμματικής δίαιτας ακόμη και οι ειδικοί συμφωνόυν ότι είναι δεν είναι κακή ιδέα καθώς έχει βρεθεί ότι η υιοθέτησή της συμβάλει στην καλύτερη λειτουργία του καρδιαγγειακού, χωρίς πολύπλοκες δίαιτες ή εξαντλητικά προγράμματα. Μια πρόσφατη επιστημονική μελέτη που δημοσιεύθηκε στο έγκριτο περιοδικό Arteriosclerosis, Thrombοsis, and Vascular Biology έρχεται να προτείνει μια νέα, ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα προσέγγιση: την παράταση της νυχτερινής νηστείας σε ευθυγράμμιση με τον ύπνο.

Διαλειμματική δίαιτα και ύπνος: Τι δείχνει νέα έρευνα

Δύο ειδικοί, η καθηγήτρια Θεραπευτικής – Επιδημιολογίας – Προληπτικής Ιατρικής, Παθολόγος, Θεοδώρα Ψαλτοπούλου και η βιολόγος Αλεξάνδρα Σταυροπούλου, συνοψίζουν τα σημαντικότερα στοιχεία της εν λόγω δημοσίευσης. Η έρευνα, που πραγματοποιήθηκε σε υπέρβαρους και παχύσαρκους ενήλικες ηλικίας 36 έως 75 ετών, εξέτασε αν η επιμήκυνση της νυχτερινής νηστείας κατά τρεις επιπλέον ώρες – έτσι ώστε το τελευταίο γεύμα να καταναλώνεται τουλάχιστον τρεις ώρες πριν τον ύπνο – μπορεί να βελτιώσει βασικούς δείκτες καρδιομεταβολικής λειτουργίας.

Σε αντίθεση με άλλα πρωτόκολλα διαλειμματικής νηστείας, τα οποία συχνά ορίζουν αυστηρά χρονικά «παράθυρα» κατανάλωσης τροφής ή αφήνουν στους συμμετέχοντες την ελευθερία να επιλέγουν μόνοι τους το ωράριο χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο ύπνος, η συγκεκριμένη προσέγγιση εστιάζει στη βιολογική σημασία της νύχτας ως περιόδου αποκατάστασης και μεταβολικής ρύθμισης.

