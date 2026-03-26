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Φαρμακευτική καινοτομία: Πυλώνας για την υγεία και την ανάπτυξη
Υγεία
19:18 - 26 Μαρ 2026

Φαρμακευτική καινοτομία: Πυλώνας για την υγεία και την ανάπτυξη

Reporter.gr Newsroom
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Τον κρίσιμο ρόλο της φαρμακευτικής καινοτομίας ως τομέα στρατηγικής επένδυσης και βασικού πυλώνα ανάπτυξης, καθώς και την ανάγκη διαμόρφωσης ενός αποτελεσματικού και προβλέψιμου πλαισίου για την ενίσχυση των επενδύσεων στην Ελλάδα, ανέδειξε η Kavita Patel, Διευθύνουσα Σύμβουλος της Roche Hellas για Ελλάδα & Κύπρο, στην ομιλία της στο πάνελ «The New Economics of Care», στο πλαίσιο του συνεδρίου Fortune Brainstorm Health Summit 2026.

Στην τοποθέτησή της ανέφερε πως οι καινοτόμες θεραπείες έχουν συμβάλει κατά 35% στην αύξηση του προσδόκιμου ζωής μεταξύ 1990 και 2015, λειτουργώντας προς όφελος των ασθενών, των συστημάτων υγείας και της οικονομίας. Όπως τόνισε, «οφείλουμε να αντιλαμβανόμαστε τη φαρμακευτική καινοτομία, όχι ως κόστος, αλλά ως επένδυση για την οποία αξίζει να συνεισφέρουμε όλοι. Είναι ενδεικτικό ότι, σύμφωνα με διεθνείς μελέτες, για κάθε 1 ευρώ που επενδύεται στην υγεία, η οικονομική απόδοση μπορεί να φτάσει έως και τα 4 ευρώ. Στη Roche, η βελτίωση της υγείας μέσω καινοτόμων θεραπειών αποτελεί βασική μας αποστολή. Στο πλαίσιο αυτό, επενδύουμε στην Έρευνα & Ανάπτυξη, στην αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης και ψηφιακών λύσεων, καθώς και σε συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, που ενισχύουν συνολικά το σύστημα υγείας».

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας της, η Kavita Patel τοποθέτησε τις κλινικές μελέτες στο επίκεντρο της φαρμακευτικής καινοτομίας, αναδεικνύοντάς τες ως καταλυτικό παράγοντα για την πρόσβαση των ασθενών σε ελπιδοφόρες θεραπείες υπό ανάπτυξη. Παράλληλα, υπογράμμισε τη συστηματική επένδυση της Roche Hellas στο οικοσύστημα υγείας, η οποία μεταφράζεται σε ένα ισχυρό αποτύπωμα στην Έρευνα και Ανάπτυξη. Συγκεκριμένα, την περίοδο 2015-2025, πάνω από 2.325 ασθενείς συμμετείχαν σε νέες κλινικές μελέτες, ενώ το 2025, 144 ερευνητικά κέντρα συμμετείχαν σε εν εξελίξει ή νέες μελέτες της εταιρείας.

«Παρά τα σημαντικά βήματα προόδου των τελευταίων ετών, η Ελλάδα βρίσκεται σε μια κρίσιμη φάση, όπου οι υφιστάμενες προκλήσεις ενδέχεται να λειτουργήσουν ανασταλτικά για την προσέλκυση μελλοντικών επενδύσεων. Με την ολοκλήρωση του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF), καθίσταται επιτακτική η ανάγκη για έναν νέο, σταθερό μηχανισμό χρηματοδότησης του φαρμάκου, που θα απομακρύνεται από οριζόντια μέτρα, όπως οι ασφυκτικές υποχρεωτικές επιστροφές, τα οποία περιορίζουν την φαρμακευτική καινοτομία».

Όπως δήλωσε, η Ευρώπη και η Ελλάδα χάνουν έδαφος στον τομέα της κλινικής Έρευνας και Ανάπτυξης, καθώς ο παγκόσμιος ανταγωνισμός εντείνεται, ενώ οι δημοσιονομικοί περιορισμοί που ανακύπτουν, οδηγούν σε πολιτικές που υποβαθμίζουν την αναγνώριση της αξίας της καινοτομίας. Την ίδια στιγμή, τα μη βιώσιμα επίπεδα επιστροφών —τα οποία φτάνουν έως και το 76% της συνολικής φαρμακευτικής δαπάνης— θέτουν σε κίνδυνο την πρόσβαση των ασθενών σε καινοτόμες θεραπείες και περιορίζουν την ελκυστικότητα της Ελλάδας ως επενδυτικού προορισμού. Η Kavita Patel συνέχισε λέγοντας ότι, για να ενισχυθεί η ελκυστικότητα της χώρας, απαιτείται αλλαγή προσέγγισης, με τη φαρμακευτική βιομηχανία να αναγνωρίζεται ως πρωταρχικός εταίρος σε αυτή την προσπάθεια. Η δημιουργία ενός βιώσιμου περιβάλλοντος που επιβραβεύει την πραγματική αξία των θεραπειών, σε συνδυασμό με την αναμόρφωση του μηχανισμού υποχρεωτικών επιστροφών και την ενίσχυση των οικονομικών κινήτρων για επενδύσεις σε έρευνα και κλινικές μελέτες, μπορεί να προσελκύσει τις επενδύσεις των πολυεθνικών εταιρειών.

Στο τέλος της ομιλίας της, η Kavita Patel επεσήμανε: «Αναγνωρίζουμε τα θετικά βήματα που έχει κάνει η Πολιτεία για τον εκσυγχρονισμό του συστήματος υγείας και δηλώνουμε έτοιμοι να συνεργαστούμε για τη βιωσιμότητά του και τη βελτίωση της φροντίδας των ασθενών. Ωστόσο, η καινοτομία παραμένει υπό πίεση, καθώς οι επενδυτικές αποφάσεις διαμορφώνονται με βάση το τρέχον περιβάλλον. Είναι η ώρα να αλλάξουμε οπτική: η φαρμακευτική καινοτομία δεν είναι πρόβλημα, αλλά ουσιαστικό μέρος της λύσης».

Panel Fortune Brainstorm Health Summit 2026 748dc

Ο Παύλος Ευθυμίου, Γενικός Διευθυντής Ε.ΕΝ.Ε & Partner του Fortune Greece, ανέλαβε τον συντονισμό της συζήτησης με ομιλητές τους: Λίλιαν Βενετία Βιλδιρίδη, Γενική Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας, Υπουργείο Υγείας, Βασίλη Κουτσούμπα, Σύμβουλο Ψηφιακής Πολιτικής & Εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης, Γραφείο του Πρωθυπουργού της Ελλάδος, Νάσο Παπαποστόλου, Διευθυντή, Papapostolou Healthcare Technologies και Kavita Patel, Διευθύνουσα Σύμβουλο της Roche Hellas για Ελλάδα & Κύπρο.

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