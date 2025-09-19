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ΕΤΑΔ: Τρεις διαγωνισμοί για ανενεργά ακίνητα σε Ναύπλιο, Αλεξανδρούπολη και Αγ. Νικόλαο Κρήτης
Ακίνητα
11:13 - 19 Σεπ 2025

ΕΤΑΔ: Τρεις διαγωνισμοί για ανενεργά ακίνητα σε Ναύπλιο, Αλεξανδρούπολη και Αγ. Νικόλαο Κρήτης

Reporter.gr Newsroom
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Την αναβίωση και αξιοποίηση ανενεργών ακινήτων έχει θέσει ως προτεραιότητα η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ), θυγατρική του Υπερταμείου, τα οποία είχαν περιέλθει στο χαρτοφυλάκιό της και χρήζουν άμεσων και σημαντικών παρεμβάσεων.

Στο πλαίσιο αυτό, βρίσκονται σε εξέλιξη τρεις διαγωνισμοί που αφορούν εμβληματικά ακίνητα σε διαφορετικές περιοχές της χώρας. Ειδικότερα:

  • Στην Παλιά Πόλη του Ναυπλίου είναι σε εξέλιξη διαγωνισμός για τη μακροχρόνια εκμίσθωση ιστορικού ακινήτου, που προσφέρεται για τουριστική ή εμπορική αξιοποίηση, με στόχο την αναβίωση της περιοχής και την τόνωση της τοπικής αγοράς (δείτε περισσότερα εδώ).
  • Στην Αλεξανδρούπολη, η ΕΤΑΔ διαθέτει προς πώληση διώροφο διατηρητέο κτίριο με υπόγειο σε κεντρικό σημείο πλησίον του λιμανιού. Πρόκειται για ένα ακίνητο με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και υψηλή επενδυτική αξία (δείτε περισσότερα εδώ).
  • Στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου έχει προκηρυχθεί διαγωνισμός για την πώληση τετραώροφου πρώην ξενοδοχείου Γ’ τάξης, δυναμικότητας 25 δωματίων, στην οδό Ιδομενέως 6, σε κεντρική θέση πλησίον παραλίας. Το ακίνητο αποτελεί σημαντική ευκαιρία για τουριστική ανάπτυξη στην περιοχή (δείτε περισσότερα εδώ).

Οι πρωτοβουλίες αυτές εντάσσονται σε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αξιοποίησης του χαρτοφυλακίου ανενεργών ακινήτων σε όλη την Ελλάδα. Η ΕΤΑΔ, μέσω της πώλησης, της εκμίσθωσης ή της παραχώρησης χρήσης, επιδιώκει:

  • την εξάλειψη κινδύνων που σχετίζονται με εγκαταλελειμμένα κτίρια,
  • τη μείωση διαχειριστικών βαρών για την εταιρεία,
  • την κινητοποίηση επενδύσεων και τη δημιουργία μόχλευσης στην τοπική αγορά,
  • την ενίσχυση της κοινωνικής και πολιτιστικής ζωής μέσα από συνεργασίες με Δήμους και φορείς.

Με τον τρόπο αυτό, η ΕΤΑΔ όχι μόνο διαχειρίζεται ανενεργά ακίνητα που εγκυμονούν κινδύνους, αλλά συμβάλλει ενεργά στη βιώσιμη ανάπτυξη, στην τοπική οικονομία και στην ανάδειξη της ακίνητης περιουσίας του χαρτοφυλακίου της προς όφελος πολιτών και κοινωνίας.

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