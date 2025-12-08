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3rd Athens Property Conference 2025: Η αγορά ακινήτων της Ελλάδας χρειάζεται εξορθολογισμό
Ακίνητα
13:37 - 08 Δεκ 2025

3rd Athens Property Conference 2025: Η αγορά ακινήτων της Ελλάδας χρειάζεται εξορθολογισμό

Reporter.gr Newsroom
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Η τάση για τις τιμές των ακινήτων, η ανάγκη για ένταξη στην αγορά των «κλειστών» ακινήτων, η φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας και το καθεστώς της βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Ελλάδα, βρέθηκαν στο επίκεντρο του 3rdAthensPropertyConference’25 που έγινε με μεγάλη επιτυχία στην Αθήνα.

Οι 20 και πλέον ομιλητές στην εκδήλωση, που οργάνωσε η Εταιρεία Επικοινωνίας και Συνεδρίων FMWFinancialMediaWay, κατέθεσαν σημαντικές απόψεις, με σκοπό ο τομέας των ακινήτων στην Ελλάδα να συνεχίσει την αναπτυξιακή πορεία του, αλλά με ορθολογιστικό τρόπο που να αποβαίνει σε όφελος τόσο των πολιτών όσο και της οικονομίας.

Σε καλωσόρισμα του ο Διευθύνων Σύμβουλος της διοργανώτριας εταιρείας FMW κ. Ιωσήφ Ιωσήφ επισήμανε ότι στόχος του Συνεδρίου ήταν η ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων για τα δεδομένα και το αύριο του τομέα των ακινήτων της Ελλάδας. Σε μια περίοδο, είπε, που οι τιμές του ενοικίου και της αγοράς ακινήτων στην Ελλάδα βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα, οφείλουμε να διερευνήσουμε την επόμενη ημέρα, ώστε οι ενδιαφερόμενοι να πάρουν σωστές αποφάσεις, με βάση τις απόψεις των ειδικών.

Την ίδια ώρα, συνέχισε, επιβάλλεται να βρεθούν τρόποι για αύξηση της προσφοράς ακινήτων στην αγορά, ώστε να καταστεί πιο συμφέρουσα η αγορά ακινήτων από νέα ζευγάρια και άλλους ενδιαφερόμενους. Ακόμα ανέδειξε τις διάφορες διαρθρωτικές αδυναμίες της αγοράς ακινήτων και παρέπεμψε στους ειδικούς για προτάσεις επίλυσης αυτών των προβλημάτων.

Απαντήσεις σε όλα τα παραπάνω έδωσαν οι ομιλητές του Συνεδρίου, οι οποίοι επισήμαναν ότι ο τομέας αυτός είναι καθοριστικός για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.

Ειδικότερα, εκ μέρους της κυβέρνησης μίλησε στο Συνέδριο η Γενική Γραμματέας Φορολογικής Πολιτικής του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κα Χρύσα Μήλιου, που μεταξύ άλλων είπε ότι η φορολογική πολιτική του κράτους στοχεύει στην ελάφρυνση των φορολογικών βαρών για τα ακίνητα και στην απλοποίηση του συστήματος φορολόγησης.

Ο πρόεδρος του Συλλόγου Μεσιτών Αστικών Συμβάσεων Αθηνών – Αττικής και Υπηρεσιακός Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Μεσιτών Αστικών Συμβάσεων κ. Ελευθέριος Ποταμιάνος κάλεσε την κυβέρνηση να προχωρήσει σε τολμηρές λύσεις για την αγορά ακινήτων, ώστε να επιλυθούν τα διάφορα προβλήματα και να εισέλθει ο τομέας σε υγιή ανάπτυξη, με ορθολογιστικούς τρόπους. Μάλιστα, τόνισε, ότι ο κλάδος των μεσιτών είναι πανέτοιμος για άμεσο διάλογο με τις αρμόδιες κυβερνητικές υπηρεσίες για συζήτηση όλων των θεμάτων που αφορούν τα ακίνητα.

Εκ μέρους της ΠΟΜΙΔΑ, ο πρόεδρος της κ. Στράτος Παραδιάς χαιρέτισε τις όποιες προσπάθειες γίνονται για εξορθολογισμό της αγοράς και επισήμανε ότι ο τομέας πρέπει να προστατευθεί για το καλό της ανάπτυξης της οικονομίας.

Εκ μέρους της FIABCIμίλησε ο Πρόεδρος της κ. Κωνσταντίνος Κοπανιτσάνος που αναφέρθηκε στα παραδείγματα άλλων χωρών για την πολιτική στα ακίνητα, σε σχέση με την Ελλάδα.

Το Συνέδριο, που συγκέντρωσε μεγάλο αριθμό συμμετεχόντων, επικεντρώθηκε στις εξής ενότητες:

  • Η αγορά ακινήτων σήμερα, δεδομένα, τάσεις, προβλέψεις
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